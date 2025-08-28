Review: Google Pixel 10 Pro – Heeft de beste telefooncamera

De Google Pixel 10 Pro is de kleine variant van de twee Pro-toestellen van de Pixel 10-serie. Naast de reguliere Pixel 10 en de opvouwbare Pixel 10 Pro Fold is daar dus de Google Pixel 10 Pro en de Pixel 10 Pro XL. Deze laatste twee toestellen zijn vrijwel identiek, maar de Pro XL heeft met 6,8-inch een groter scherm dan de 6,3-inch van de door ons geteste Pixel 10 Pro. Ook de batterij is net iets groter, maar door het grotere scherm is het resultaat daarvan verwaarloosbaar. Net als vorig jaar vinden we ook dit keer het reguliere Pro-model het beste toestel in de serie. Je hebt dezelfde power als het XL-toestel, maar dan in een veel handzamer formaat. We zijn eigenlijk wel een beetje klaar met die smartphones die je niet meer met één hand kan bedienen en de echte topmodellen van de verschillende fabrikanten zijn vaak heel groot. Google doet het echt anders. Je krijgt het beste van Google, maar dan in een veel handzamer formaat.
Google heeft vorige week de Google Pixel 10-serie aangekondigd. Inmiddels hadden wij de Google Pixel 10 Pro al in huis en hebben we de smartphone al flink uit kunnen testen. De hoogste tijd voor een review van het vlaggenschip van Google.
Dit is de Google Pixel 10 Pro
De Google Pixel 10 Pro is op verschillende vlakken verbeterd ten opzichte van de Pixel 9 Pro van vorig jaar. Eén van de echte nieuwigheden dit jaar is Pixelsnap. Ken je de iPhones waar je magnetisch allerlei accessoires op kunt plakken als draadloze laders, powerbanks of hoesjes? Daar heeft Apple de functie MagSafe genoemd en Pixelsnap op deze Google Pixel 10 Pro is eigenlijk precies hetzelfde, maar dan onder een andere naam. Pixelsnap heeft Qi2 ingebouwd, de nieuwe draadloze oplaadstandaard. Middels de magnetische achterkant klik je allerlei accessoires vast. Google brengt zelf diverse accessoires op de markt als de Pixelsnap lader (met of zonder stand, 15W oplaadsnelheid voor dit toestel), maar ook de Ring stand en diverse hoesjes. En aangezien de werking precies hetzelfde is kun je ook gewoon MagSafe-accessoires gebruiken. Heb je de review van de HMD Amped Buds onlangs gelezen? Ook die klik je magnetisch vast op de Pixel 10 Pro.
Je koopt de Google Pixel 10 Pro wellicht niet voor de allerbeste hardware. Er zijn toestellen die een snellere chipset hebben of betere prestaties halen in allerlei testen. De nieuwe Google Tensor G5-chipset is wel weer sneller dan de chipset uit de Google Pixel 9 Pro en moet op papier 30 procent sneller zijn qua cpu en 60 procent sneller met de npu. Voor de echte hardwareliefhebber waarschijnlijk heel belangrijk, maar voor de gewone consument is het goed om te weten dat de Google Pixel Pro-modellen altijd heel snel aanvoelen. Je kunt er gewoon de nieuwste games op spelen of allerlei taken tegelijk uitvoeren. Samen met 16 GB werkgeheugen en de keuze uit diverse geheugenconfiguraties (128 GB, 256 GB, 512 GB en 1 TB) is dit echt meer dan voldoende voor iedere gebruiker, welke taak je deze smartphone ook geeft.
De batterij is ook een stukje zuiniger geworden, mede dankzij de nieuwe chipset op 3nm. Je komt er de dag wel mee door, maar echt een batterijmonster kunnen we het toestel niet noemen. Ook met een snelheid van 30W laden (en 15W draadloos met Qi2) kiest Google opnieuw voor een behouden vaart. Er zijn merken die je veel sneller laten opladen. Voor de prijs van het toestel (vanaf 1.099 euro) zou iets snellere hardware wat passender zijn. Gelukkig maakt dit toestel het op andere vlakken meer dan goed, daarover later meer.
Het Super Actua-display van 6,3-inch (1-120Hz variabele refresh rate) heeft een resolutie van maximaal 2.856 bij 1.280 pixels (je kan ook batterij besparen en kiezen voor 2.410 bij 1.080 pixels) en kan weer een stukje helderder dan de voorganger met een piekhelderheid van 3.300 Nits. Dit komt met name ten goede in fel zonlicht, want je kan dit toestel dan beter aflezen. Beelden zijn scherp maar het display is enigszins koud afgesteld qua kleuren. In de instellingen kun je dit aanpassen. Het toestel is voorzien van dubbele speakers en die lijken een flinke boost te hebben gekregen ten opzichte van vorig jaar. Ze klinken voller en zelfs ruimtelijker, een knappe prestatie voor kleine telefoonspeakers. Het beeld en geluid is gewoon prima in orde bij dit toestel en passend bij een smartphone van meer dan 1.000 euro.
Cameracoach en 100x inzoomen
Koop je een Pixel-telefoon, dan is de camera vaak één van de belangrijkste onderdelen van de smartphone. Google staat bekend om de uitstekende camerakwaliteit en dat blijkt op de Google Pixel 10 Pro niet anders te zijn. Foto’s zijn scherp, kleurrijk en behoren tot de top van de markt. De verbeteringen dit jaar komen met name door de software, want de hardware lijkt identiek te zijn aan de Pixel 9 Pro met een hoofdcamera van 50 megapixel (met verbeterde stabilisatie), ultragroothoekcamera van 48 megapixel en een telephotocamera van 48 megapixel. Deze laatste biedt nu ondersteuning voor 5x optische zoom en tot 100x Pro Res Zoom (digitale zoom). Alle drie de camera’s, inclusief de selfiecamera, vallen op door consistentie. Dat ontbrak tijdens de release op de Pixel 9 Pro, maar dat is dit keer beter op orde. Alle camera’s zijn kwalitatief zeer goed op de Pixel 10 Pro. Bekijk de foto’s hieronder met iedere keer dezelfde situatie, maar dan op 1x, 10x en 100x. De 100x is de nieuwe Pro Res Zoom-functie waarbij AI de foto optimaliseert.
Kan jij nog wel wat tips gebruiken om goede foto’s te maken? Google introduceert Camera Coach op de Pixel 10-serie. Middels Gemini krijg je allerlei tips over de beste foto onder de huidige omstandigheden. Het werkt als volgt: Je drukt op de Camera Coach bovenin het scherm en maakt een foto van een onderwerp. De foto wordt geanalyseerd en vervolgens krijg je allerlei tips over het juiste frame, compositie en veel meer. Het zijn goede tips waardoor iedereen betere foto’s kan maken.
De echte nieuwigheid is natuurlijk dat verbeterde zoomen. Heb je wel eens een foto van een smartphone gezien met 100x zoom? Je mag van geluk spreken dat je iets kan onderscheiden, want meestal is het net een olieverfschilderij van een kind van acht jaar oud. Met diezelfde insteek maakte ik ook foto’s met de Google Pixel 10 Pro. Eerst op 1x zoom, toen op 10x zoom en vervolgens op 100x zoom. Google noemt dit Pro Res Zoom waarbij kunstmatige intelligentie ervoor moet zorgen dat je dit keer bruikbare foto’s op 100x zoom krijgt. Ik was behoorlijk sceptisch, maar het is niet normaal wat Google qua 100x zoom uit dit toestel heeft weten te halen. Voor het eerst heb je op die enorme afstand bruikbare foto’s. Na het maken van de foto duurt het even bij het verwerken waarbij AI de gaten eigenlijk invult om er een bruikbare foto van te maken. En 9 van de 10 keer is het resultaat echt indrukwekkend.
Bij duidelijke onderwerpen weet de AI er altijd wel wat van te maken, maar soms vult de kunstmatige intelligentie zaken in die er niet zijn. We hebben een keer een misser gehad met een paard dat een soort kapje over z’n hoofd had, maar ook een kerktoren dat ineens extra kozijnen bij het raam leek te hebben. Ook tekst op een afstand gaat niet goed. De AI wist hier niet wat hij ermee aan moest, maar in andere gevallen zijn kerktorens, zwanen en schapen perfect ingevuld. Toegegeven, de foto’s zijn niet zo scherp als die je op 1x zoom met de hoofdcamera maakt, maar voor het eerst op een smartphone heb je nu daadwerkelijk bruikbare foto’s op die enorme zoomafstand van 100x. Je kan per foto namelijk snel wisselen tussen AI-hulp en geen hulp en dat is een wereld van verschil. Dat maakt de Google Pixel 10 Pro ook je ideale metgezel tijdens een bezoek aan de dierentuin of in de natuur. Je haalt ieder dier dichtbij. Samen met de kwalitatief zeer goede hoofdcamera, ultragroothoekcamera en de selfiecamera heb je een compleet pakket aan foto- en video-mogelijkheden tot je beschikking.
In gebruik
Door het compacte formaat ligt de Google Pixel 10 Pro wederom perfect in de hand. De aluminium behuizing voelt premium aan en het design is vrijwel 1 op 1 overgenomen van de Google Pixel 9 Pro. De platte zijkanten doen aan een iPhone denken, maar door de cameramodule hebben deze smartphones van Google wel echt een eigen smoel. Alles is verder aanwezig. Kras- en valbestendigheid dankzij Corning Gorilla Glass Victus 2 en bestand tegen stof en water. De matte achterkant beschermt ook tegen vingerafdrukken en onze Obsidian Black-variant ziet er echt premium uit. Wil je liever iets vrolijkers? Dan is dit toestel ook verkrijgbaar in Porcelain, Moonstone en Jade. Opvallend is wel het gewicht. Dit toestel is met 207 gram aan de zware kant.
Het voelt ook direct vertrouwd om met de Pixel 10 Pro aan de slag te gaan. Afgezien van de vele vooraf geïnstalleerde Google-apps is het een pure versie van Android 16 en zo zien we het graag. Deze nieuwe versie brengt diverse verbeteringen met zich mee zoals Material 3 Expressive. Je kunt je lockscreen veel persoonlijker maken met live effecten op je achtergrond en een full screen wallpaper op je vergrendelscherm. Material 3 Expressive zien we ook verder bij Android 16. Google-apps als de camera, klok, de rekenmachine, recorder en meer zijn ook van een vers design voorzien. Frisser, persoonlijker en meer bij de tijd. Verder is het die pure Android-ervaring die je van Google gewend bent. Ik wil persoonlijk niets liever dan een pure Android-ervaring en samen met de zeven jaar aan updates voor dit toestel kun je echt jaren vooruit.
Tot slot ontkomen we niet aan Gemini. Kunstmatige intelligentie is heel belangrijk voor Google en dat komt overal terug op deze smartphone. Van hulp bij het maken van foto’s tot aan live vertalingen van telefoongesprekken (Voice Translate) tot schrijftools en van het creëren van muziek tot aan gratis een jaar toegang tot Gemini Pro. Let op dat de regels in Europa strenger zijn dan in de VS en dus heb je niet overal toegang tot alle mogelijkheden. Is de Pixel 10 Pro nu wel een toestel voor jou als je helemaal niks met AI hebt? Jazeker. Het wordt niet steeds in je gezicht gegooid, dus je hoeft het niet te gebruiken.
Conclusie
Een evolutie, geen revolutie. Zo kunnen we de Google Pixel 10 Pro wellicht het beste omschrijven. Het zijn kleine, maar fijne, verbeteringen, maar geen hele grote stap voorwaarts ten opzichte van de Google Pixel 9 Pro die we vorig jaar getest hebben. Heb je al een Google Pixel 9 Pro, dan is er eigenlijk niet echt een reden voor een upgrade naar de Pixel 10-serie. Heb je een ander toestel (of een oudere Pixel-telefoon) en ben je op zoek naar iets nieuws? Dan zul je niet sneller iets beters vinden dan de Google Pixel 10 Pro, met name als je op zoek bent naar een smartphone met uitstekende camerakwaliteiten.
Beoordeling
Google Pixel 10 Pro
- De beste telefooncamera's op de markt
- Premium design
- Pixelsnap
- Uitstekend en helder beeldscherm
- Goede speakers
- Zeven jaar updates
- Handige AI-mogelijkheden
- Pure Android-ervaring
- Hardware niet zo vlot als bij concurrenten
- Batterij mag net iets beter
- Stevige prijs
- Relatief zwaar gewicht
Beoordeling Google Pixel 10 Pro
Een evolutie, geen revolutie. Zo kunnen we de Google Pixel 10 Pro wellicht het beste omschrijven. Het zijn kleine, maar fijne, verbeteringen, maar geen hele grote stap voorwaarts ten opzichte van de Google Pixel 9 Pro die we vorig jaar getest hebben. Heb je al een Google Pixel 9 Pro, dan is er eigenlijk niet echt een reden voor een upgrade naar de Pixel 10-serie. Heb je een ander toestel (of een oudere Pixel-telefoon) en ben je op zoek naar iets nieuws? Dan zul je niet sneller iets beters vinden dan de Google Pixel 10 Pro, met name als je op zoek bent naar een smartphone met uitstekende camerakwaliteiten.
Reacties (0)