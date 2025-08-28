Review: Google Pixel 10 Pro – Heeft de beste telefooncamera

Dit is de Google Pixel 10 Pro

De Google Pixel 10 Pro is op verschillende vlakken verbeterd ten opzichte van de Pixel 9 Pro van vorig jaar. Eén van de echte nieuwigheden dit jaar is Pixelsnap. Ken je de iPhones waar je magnetisch allerlei accessoires op kunt plakken als draadloze laders, powerbanks of hoesjes? Daar heeft Apple de functie MagSafe genoemd en Pixelsnap op deze Google Pixel 10 Pro is eigenlijk precies hetzelfde, maar dan onder een andere naam. Pixelsnap heeft Qi2 ingebouwd, de nieuwe draadloze oplaadstandaard. Middels de magnetische achterkant klik je allerlei accessoires vast. Google brengt zelf diverse accessoires op de markt als de Pixelsnap lader (met of zonder stand, 15W oplaadsnelheid voor dit toestel), maar ook de Ring stand en diverse hoesjes. En aangezien de werking precies hetzelfde is kun je ook gewoon MagSafe-accessoires gebruiken. Heb je de review van de HMD Amped Buds onlangs gelezen? Ook die klik je magnetisch vast op de Pixel 10 Pro.

Je koopt de Google Pixel 10 Pro wellicht niet voor de allerbeste hardware. Er zijn toestellen die een snellere chipset hebben of betere prestaties halen in allerlei testen. De nieuwe Google Tensor G5-chipset is wel weer sneller dan de chipset uit de Google Pixel 9 Pro en moet op papier 30 procent sneller zijn qua cpu en 60 procent sneller met de npu. Voor de echte hardwareliefhebber waarschijnlijk heel belangrijk, maar voor de gewone consument is het goed om te weten dat de Google Pixel Pro-modellen altijd heel snel aanvoelen. Je kunt er gewoon de nieuwste games op spelen of allerlei taken tegelijk uitvoeren. Samen met 16 GB werkgeheugen en de keuze uit diverse geheugenconfiguraties (128 GB, 256 GB, 512 GB en 1 TB) is dit echt meer dan voldoende voor iedere gebruiker, welke taak je deze smartphone ook geeft.

De batterij is ook een stukje zuiniger geworden, mede dankzij de nieuwe chipset op 3nm. Je komt er de dag wel mee door, maar echt een batterijmonster kunnen we het toestel niet noemen. Ook met een snelheid van 30W laden (en 15W draadloos met Qi2) kiest Google opnieuw voor een behouden vaart. Er zijn merken die je veel sneller laten opladen. Voor de prijs van het toestel (vanaf 1.099 euro) zou iets snellere hardware wat passender zijn. Gelukkig maakt dit toestel het op andere vlakken meer dan goed, daarover later meer.

Het Super Actua-display van 6,3-inch (1-120Hz variabele refresh rate) heeft een resolutie van maximaal 2.856 bij 1.280 pixels (je kan ook batterij besparen en kiezen voor 2.410 bij 1.080 pixels) en kan weer een stukje helderder dan de voorganger met een piekhelderheid van 3.300 Nits. Dit komt met name ten goede in fel zonlicht, want je kan dit toestel dan beter aflezen. Beelden zijn scherp maar het display is enigszins koud afgesteld qua kleuren. In de instellingen kun je dit aanpassen. Het toestel is voorzien van dubbele speakers en die lijken een flinke boost te hebben gekregen ten opzichte van vorig jaar. Ze klinken voller en zelfs ruimtelijker, een knappe prestatie voor kleine telefoonspeakers. Het beeld en geluid is gewoon prima in orde bij dit toestel en passend bij een smartphone van meer dan 1.000 euro.