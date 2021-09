De Redmagic 6S Pro komt met een transparant design en een amoled-scherm van 6,8-inch (165Hz). De processor is een Qualcomm Snapdragon 888+ en je kunt kiezen uit diverse varianten met 12 GB of 16 GB werkgeheugen en 128GB of 256 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 5.050 mAh dat je middels 66W Fast Charging snel weer op kunt laden. Camera’s zijn er ook. Achterop vinden we een hoofdcamera van 64 megapixel, ultra-groothoeklens van acht megapixel en een macrocamera van twee megapixel. Dit is waarschijnlijk bijzaak, want dit is een echte gamingsmartphone met enkele leuke extra’s.

Speciale aandacht gaat uit naar de ICE 7.0 Multi-dimensional Cooling voor optimale koeling en prestaties. Het transparante design laat je de binnenkant van het toestel zien en geheel in ‘gamerstijl’ zijn er ook de nodige gekleurde ledlampjes aanwezig. De RGB cooling fan moet je door het transparante design ook kunnen zien draaien. Achterop het toestel is een speciale touchpad aanwezig. Deze dienen als extra knoppen en kun je zelf configureren. Ook zijn er trigger buttons aanwezig, vergelijkbaar met je controller voor de spelcomputer. Tevens zijn er diverse accessoires verkrijgbaar voor bij het gamen, zoals speciale controllers waar de Redmagic 6S Pro in geplaatst kan worden.

Prijs en beschikbaarheid

Je kunt de RedMagic 6S Pro aanschaffen via de website van Redmagic. Je krijgt 10 euro korting wanneer je je nu inschrijft. Vanaf 19 september kun je een preorder plaatsen en de 27e is de officiële release. Kies uit de 12+128GB Cyborg-variant voor 599 euro, 16+256GB Cyborg-variant voor 699 euro en de 16GB+256GB Ghost-variant voor 729 euro kosten.