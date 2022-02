Oppo lanceert eerste tablet, voorzien van 11-inch scherm

De Oppo Pad is een tablet die in eerste instantie voor de Chinese markt bedoeld is maar mogelijk later dit jaar ook zijn weg naar Europa zal vinden. Het apparaat is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 870-processor, 6GB of 8GB aan werkgeheugen en 128GB of 256GB aan opslaggeheugen.

Het 11-inch ips lcd-scherm krijgt een resolutie van 2.560 bij 1.600 pixels mee en biedt een refresh rate van 120Hz. De tablet kan optioneel gebruikt worden met de OPPO Pencil stylus en een speciaal voor de tablet gemaakte keyboard case. De tablet beschikt over een 8360mAh accu, WiFi 6, usb-c, een 8 megapixel camera aan de voorzijde en een 13 megapixel camera op de achterzijde.

De tablet draait op Android 11. Dat is een al wat oudere versie van Android, maar dat zou komen doordat Oppo de eigen ColorOS for Pad-schi over Android heen legt. De ontwikkeling hiervan loopt achter op de ontwikkeling van Android zelf. De Oppo Pad wordt momenteel in China uitgebracht vanaf omgerekend zo’n 330 euro. In Nederland zou je dan inclusief belasting rond de 400 euro uitkomen. Wanneer de tablet de oversteek naar Europa maakt is nog niet bekend.