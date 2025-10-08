Nieuws Mobile Android Smartphones

OPPO introduceert de duurzame OPPO A6 Pro 5G met lange batterijduur

08 oktober 2025 1 Minuut 0 Reacties
OPPO lifestyle

OPPO introduceert met de A6 Pro 5G een nieuw model gericht op duurzaamheid binnen de A-serie. Het toestel is daarnaast zeer betaalbaar.

Oppo A6 Pro 5G

Onder de motorkap vind je qua CPU de MediaTek Dimensity 6300 en de Mali‑G57 als GPU. De 6.500 mAh-batterij zorgt ervoor dat het toestel lang kan worden gebruikt.  In combinatie met OPPO’s 80W SUPERVOOC Flash Charge-technologie, kan de A6 Pro 5G in slechts 51 minuten tot 100% worden opgeladen. Naast zijn grote capaciteit behoudt de batterij ook langer zijn topprestaties. Uit testen blijkt dat de batterij na meer dan vijf jaar normaal gebruik nog steeds meer dan 80% van zijn oorspronkelijke capaciteit behoud.

De A6 Pro 5G heeft een slank 6.57 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2.374 bij 1.080 en een verversingssnelheid van maximaal 120Hz. Met maximaal 1.400 nits piekhelderheid presteert het scherm ook goed bij fel licht. Het toestel is IP69 gecertificeerd en dus stof- en waterbestendig. Op het gebied van camera’s vind je aan de achterkant een 50MP hoofdcamera + 2MP diepte camera.  De selfiecamera aan de voorkant is 16MP. Het toestel draait op ColorOS 15.0 (Android 15). Op dit moment is nog niet bekend hoelang OPPO Android en security updates garandeert.

Prijs en beschikbaarheid

De OPPO A6 Pro 5G is vanaf nu verkrijgbaar in 8GB + 256GB-configuratie. In Nederland is deze smartphone beschikbaar voor 299 euro via de OPPO e-store en andere kanalen.
Tot en met 9 november kunnen consumenten de Enco Buds3 draadloze oortjes (t.w.v. 49 euro) gratis claimen bij hun aankoop.

Reacties (0)

Lees meer

Nothing Phone (3) Mobile
Nieuws Mobile Android Smartphones 02 juli 2025

Nothing lanceert de Phone (3) met mini-LED-display achterop

02 juli 2025
AT-LPA2_Image_Left Audio
Nieuws Audio Bronnen en spelers 15 mei 2025

Audio-Technica AT-LPA2: Transparante platenspeler voor puristen

15 mei 2025
Logitech Pebbles 2 Combo_4 Create
Digital Movie Reviews Create 27 augustus 2025

Review: Logitech Pebbles 2 Combo – Compact draadloos toetsenbord en muis

27 augustus 2025
hades Entertainment
Tips en advies Entertainment Gaming 15 juni 2025

De 5 beste Netflix-games van dit moment (zomer 2025)

15 juni 2025
Dali kore 1 Audio
Nieuws Audio Luidsprekers 15 mei 2025

DALI introduceert de KORE in meerdere nieuwe kleurvarianten

15 mei 2025
ME7-8_25 Audio
Music Emotion Audio 11 juli 2025

Nieuwe uitgave: Music Emotion juli 2025

11 juli 2025
Sony Xperia 1 VII Mobile
Nieuws Mobile Android Smartphones 13 mei 2025

Sony brengt Xperia 1 VII uit voor 1.499 euro

13 mei 2025
iPhone 17
ADV
Gesponsord Mobile Apple 19 september 2025

Koop de iPhone 17 voordelig bij Ben (ADV)

19 september 2025