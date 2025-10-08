Onder de motorkap vind je qua CPU de MediaTek Dimensity 6300 en de Mali‑G57 als GPU. De 6.500 mAh-batterij zorgt ervoor dat het toestel lang kan worden gebruikt. In combinatie met OPPO’s 80W SUPERVOOC Flash Charge-technologie, kan de A6 Pro 5G in slechts 51 minuten tot 100% worden opgeladen. Naast zijn grote capaciteit behoudt de batterij ook langer zijn topprestaties. Uit testen blijkt dat de batterij na meer dan vijf jaar normaal gebruik nog steeds meer dan 80% van zijn oorspronkelijke capaciteit behoud.

De A6 Pro 5G heeft een slank 6.57 inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2.374 bij 1.080 en een verversingssnelheid van maximaal 120Hz. Met maximaal 1.400 nits piekhelderheid presteert het scherm ook goed bij fel licht. Het toestel is IP69 gecertificeerd en dus stof- en waterbestendig. Op het gebied van camera’s vind je aan de achterkant een 50MP hoofdcamera + 2MP diepte camera. De selfiecamera aan de voorkant is 16MP. Het toestel draait op ColorOS 15.0 (Android 15). Op dit moment is nog niet bekend hoelang OPPO Android en security updates garandeert.

Prijs en beschikbaarheid

De OPPO A6 Pro 5G is vanaf nu verkrijgbaar in 8GB + 256GB-configuratie. In Nederland is deze smartphone beschikbaar voor 299 euro via de OPPO e-store en andere kanalen.

Tot en met 9 november kunnen consumenten de Enco Buds3 draadloze oortjes (t.w.v. 49 euro) gratis claimen bij hun aankoop.