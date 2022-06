OPPO lanceert A77 5G-smartphone voor 279 euro

De OPPO A77 5G is uitgerust met een 6,56-inch scherm dat een resolutie van 1612 bij 720 pixels en een refreshrate van 90Hz heeft. De smartphone komt met een 8 megapixel camera aan de voorzijde en een 48 megapixel camera, inclusief tweede 2 megapixelcamera voor scherptediepte, aan de achterzijde. Met de camera’s zijn video’s in een maximale resolutie van 1920 bij 1080 pixels te schieten.

De smartphone ondersteunt snelladen met 33 Watt en is uitgerust met een usb-c-aansluiting, een vingerafdrukscanner in de zijkant en een 3.5mm-poort voor een koptelefoon. Er komen verschillende varianten op de markt; met 4GB of 6GB aan werkgeheugen en 64GB of 128GB aan opslaggeheugen. Het toestel draait op het eigen ColorOS, dat gebaseerd is op Android 12.

De OPPO A77 5G is per direct in de Benelux te koop voor 279 euro (4GB – 64GB) en 319 euro (6GB – 128GB).