OnePlus lanceert de OnePlus 10 Pro5G (ADV)

Tweede-generatie Hasselblad Camera for Mobile

De tweede-generatie Hasselblad Camera for Mobile van de OnePlus 10 Pro ondersteunt de OnePlus Billion Color Solution, waarmee kalibratie kan worden toegepast op meer dan een miljard kleuren. Dit betekent dat elk van de drie achtercamera’s van de OnePlus 10 Pro in staat is om opnamen te maken in volledige 10-bits kleuren. Hierdoor verwerkt het toestel 64 keer meer kleur dan smartphones die in 8-bits-kleur fotograferen.

De OnePlus 10 Pro is uitgerust met een nieuwe groothoeklens met een beeldveld van 150 graden, waarmee foto’s kunnen worden gemaakt die vier keer breder zijn dan de foto’s die worden gemaakt met 120 graden-groothoeklenzen op andere smartphones. Het grotere blikveld dat de groothoeklens van de OnePlus 10 Pro biedt, stimuleert creativiteit en stelt de gebruiker in staat om bij elke opname meer bijzondere elementen vast te leggen. De OnePlus 10 Pro is ook uitgerust met de Movie Mode, waarmee je gemakkelijk parameters zoals ISO, sluitertijd en witbalans voor en tijdens het filmen kunt aanpassen.