Motorola Moto G52: dunne smartphone met breed oled-scherm

Motorola heeft een nieuwe smartphone gepresenteerd. De Motorola Moto G52 is de nieuwste toevoeging aan de Moto g-familie. Opvallendste kenmerken zijn het dunne design, ultrabreed oled-scherm, stereospeakers met Dolby Atmos en een drievoudig camerasysteem.

De Motorola Moto G52 is volgens het bedrijf één van de dunste smartphones in zijn prijsklasse en is beschikbaar in de kleuren Charcoal Grey, Porcelain White en Glacier Blue. Het display van 6,6″ heeft een FHD+-resolutie en een verversingssnelheid van 90Hz. Het gaat om een breed oled-scherm met een beeldverhouding van 20:9. Aan boord vinden we de Snapdragon 680 met 4 GB of 6 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB (uitbreidbaar) opslaggeheugen. Opladen van de 5.000 mAh-batterij kan met een snelheid van 30W.

Entertainment staat hoog in het vaandel

Aan de boven- en onderkant vinden we twee stereospeakers die tevens ondersteuning bieden voor Dolby Atmos. Motorola wil met de Moto G52 een betaalbaar entertainmentmonster in de markt zetten. Het toestel draait volgens Motorola op een schone versie van Android 12.

Het toestel beschikt over drie camera’s. Zo is daar een hoofdcamera van 50 megapixel (f/1.8), een ultragroothoekcamera van acht megapixel (f/2.2) en een Macro Vision-camera om onderwerpen dichtbij te halen. Voorop vinden we een selfiecamera van 16 megapixel (f/2.45). Video’s opnemen kan in 1080p met maximaal 30 beeldjes per seconde.

Prijs en beschikbaarheid

De Motorola Moto G52 is vanaf mei beschikbaar in Nederland met een vanafprijs van 249,99 euro.

