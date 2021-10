De nieuwe Nokia T20 moet met dezelfde eigenschappen komen als de smartphones van Nokia. De nadruk ligt dan ook op kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Zo biedt deze tablet volgens de fabrikant een lange batterijduur, een helder 2k-scherm, drie jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates en twee grote Android-updates.

De tablet heeft een scherm van 10,4-inch in een resolutie van 2.000 bij 1.200 pixels. De helderheid is 400 nits. De processor is een Unisoc T610 met 4 GB werkgeheugen en 64 GB opslaggeheugen. Je kunt een micro-sd-kaart plaatsen om het opslaggeheugen uit te breiden tot 512 GB.

Je kunt kiezen uit een wifi-model of een wifi- en lte-model. De batterij heeft een capaciteit van 8.200 mAh en je kunt met maximaal 15W opladen. Er wordt een 10W-lader meegeleverd. Achterop vinden we een hoofdcamera van acht megapixel met autofocus en voorop een frontcamera van vijf megapixel. De Nokia T20 heeft stereospeakers aan boord. Er is een usb-c-aansluiting, 3,5mm-koptelefoonaansluiting en ondersteuning voor wifi, bluetooth 5.0 en gps (lte-versie). Ook is er Face Unlock aanwezig.

Advertentie

De Nokia T20 draait standaard op Android 11 en zal twee grote Android-updates gaan krijgen. De tablet krijgt daarnaast drie jaar lang maandelijks de nieuwste beveiligingsupdates.

Nokia T20 – Prijs en beschikbaarheid

De Nokia T20 komt naar Nederland en België toe. Nederland is midden oktober aan de beurt. De wifi-versie gaat 219 euro kosten en de wifi- en lte-versie 249 euro. Voor België gelden dezelfde prijzen, maar de tablet zal daar pas in december beschikbaar zijn.