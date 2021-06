CoronaCheck-app: zo maak je een vaccinatiebewijs aan

De CoronaCheck-app van de Rijksoverheid heeft er in één dag al voor gezorgd dat 1 miljoen keer een vaccinatiebewijs werd aangemaakt. De app was de hele dag overbelast, waardoor het nog niet iedereen is gelukt. Als je eenmaal een rustig moment hebt gevonden, dan is dit hoe je een vaccinatiebewijs aanmaakt binnen de CoronaCheck-app.

QR-code maken

Zo ga je te werk als je een vaccinatiebewijs wil aanmaken:

Download de CoronaCheck-app. Je herkent deze aan het speciale schildje dat erbij staat (op Android). De app is afkomstig van de Rijksoverheid en heeft een blauw logo met een abstracte, wit-zwarte QR-code-achtige afbeelding in het midden.

Je komt bij het openen van de app direct in ‘Mijn Overzicht’ terecht. Hier kun je een QR-code aanmaken om te bewijzen dat je al 1 of 2 vaccinaties hebt gehad, of negatief bent getest op corona.

Het is wat verwarrend, maar een QR-code is een vaccinatiebewijs. Tik dus op ‘QR-code maken’ en er staat wat extra informatie over wat je precies kunt verwachten. Lees dit en tik op ‘Volgende’.

In het volgende scherm vraagt de app je waar je een QR-code van wil maken. Maak je keuze en tik hierop. In deze uitleg gaat het om het vaccinatiebewijs, dus kies hiervoor.

Het scherm dat volgt is die waarin de app je aangeeft dat je voor een internationale QR-code aan 1 vaccinatie genoeg hebt, terwijl een Nederlandse QR-code pas bij 2 vaccinaties kan worden gegenereerd. Tenminste, tenzij je Janssen kiest uiteraard. Tik op ‘Login met DigiD’.

Schrik niet, want de app opent nu een browser-scherm: login.digid.nl/inloggen. Je kunt hier kiezen om in te loggen met de DigiD-app of met een sms-controle of met je identiteitskaart. Log in zoals je dat gewend bent als je DigiD gebruikt.

Vervolgens kom je weer even terug op het scherm waarin je hebt gekozen om in te loggen met DigiD. Wacht heel even en de app laadt -als alles goed gaat- vanzelf een lijstje met ‘Jouw vaccinaties’. Als je in juni bent geprikt, dan zie je hier staan: Vaccinatie juni (GGD). Daarbij staan je naam en je geboortedatum. Tik daarna op ‘QR-code maken’.

Er staat bij één vaccinatie dat je de QR-code nog niet in Nederland kunt gebruiken. Geef onderin aan dat je internationaal reist, dan zie je dat je wel een QR-code kunt laten genereren. Althans, dat werkt pas als op 1 juli de Europese wetgeving ingaat. Je kunt altijd weer wisselen naar je Nederlandse QR-code, die daar ook te vinden is wanneer je al twee vaccinaties (of één Janssen) hebben gekregen.

Kortom, op dit moment kunnen veel mensen nog niet heel veel met CoronaCheck. Het loont de moeite om vast te kijken hoe de app werkt. Hij zit vrij eenvoudig in elkaar, waardoor je gemakkelijk wijs wordt. De app is erg belangrijk, want het is je sleutel naar een coronatoegangsbewijs voor bijvoorbeeld sportevenementen en festivals. Je kunt er vanaf 1 juli als Digitaal Corona Certificaat mee reizen binnen de EU, mits je uiteraard een QR-code kunt genereren (en dus voldoende gevaccineerd bent).

Vaccinatiebewijs nu alleen GGD

Let wel, het gaat op dit moment alleen om GGD-prikken. Ben je door de huisarts, een instelling of ziekenhuis gevaccineerd, dan kan het zijn dat de QR-code maken nog niet werkt. Soms blijkt dit om een technische reden te zijn, maar soms ook omdat de registraties nog moeten worden vertolkt naar het juiste computersysteem. Het gaat nog om 1,2 miljoen vaccins die op die manier moeten worden omgezet. Heb je aangegeven dat je je informatie niet wil delen met het RIVM, dan kun je ook geen QR-code maken.

De app mag donderdag dan hebben geleden onder grote drukte, waardoor veel mensen geen vaccinatiebewijs konden aanmaken, het is belangrijk om de app wel op je telefoon te hebben. CoronaCheck markeert een belangrijk moment in de coronacrisis, namelijk het moment waarop we weer steed meer dingen mogen en kunnen. Veel plezier!

