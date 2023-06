CoronaCheck-app maakt vanaf 1 juli geen codes meer aan

Dat de CoronaCheck-app dan geen codes meer aanmaakt, is niet vreemd. Vanaf die datum geldt de Europese regelgeving, die hiervoor nodig is, niet meer. Vanaf 1 juli is het niet meer mogelijk nieuwe coronavaccinatie- of testbewijzen toe te voegen aan de app. Reeds bestaande codes kunnen nog tot maximaal 30 juni 2024 gebruikt worden, omdat dergelijke bewijzen een jaar geldig zijn. De overheid besluit verder niet met een nieuw alternatief te komen.

CoronaCheck-app stopt, en nu?

Mocht je nog op 30 juni, of daarvoor, een nieuw bewijs toevoegen, dan heb je daar nog een jaar plezier van. Maar wanneer het huidige certificaat van het laatste bewijst verloopt, dan verliest de app dus in elk geval voor jou zijn functionaliteit. Voorlopig blijft de app in elk geval nog in de Google Play en App Store staan. Je kunt hem tot eind 2023 downloaden, maar vanaf volgend jaar is dat dus ook niet meer mogelijk.

En wat als je dan toch een vaccinatiebewijs nodig hebt? Sommige landen vragen immers nog om dergelijke bewijzen wanneer je wil toetreden. Gelukkig kun je het bewijs nog opvragen via de website van het RIVM. En anders lukt dat nog via een GGD of andere instelling die een vaccin plaatst. Daarnaast accepteren veel landen het ouderwetse gele boekje nog als vaccinatiebewijs.

Je leest meer over dit nieuws op de website van de Rijksoverheid.