Dit is de nieuwe OnePlus 10T 5G

De OnePlus 10T biedt baanbrekende prestaties dankzij de combinatie van een krachtige chipset, het grootste en krachtigste koelsysteem ooit in een OnePlus-smartphone, supersnel laden, en nog veel meer.

Snelle en vlotte prestaties

De OnePlus 10T tilt het begrip ‘snelle en vlotte prestaties’ naar een hoger niveau met het Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform, dat hogere CPU- en GPU-snelheden biedt met verbeterde efficiëntie tot wel 16 GB LPDDR5 RAM, en met het grootste, meest geavanceerde en krachtigste koelsysteem ooit in een OnePlus-smartphone. Dankzij deze technologieën kunnen gebruikers intensieve en alledaagse handelingen, zoals gamen of scrollen door sociale media, sneller en langer uitvoeren – zelfs terwijl ongeveer 30 andere apps openstaan op de achtergrond. Multitasken ging nog nooit zo zorgeloos!

Supersnel laden

Dankzij de 150W SUPERVOOC Endurance Edition is de OnePlus 10T in een mum van tijd opgeladen. Zo ben je snel good to go om de wijde wereld in te trekken zonder je zorgen te hoeven maken over de levensduur van de batterij. 150W SUPERVOOC Endurance Edition zorgt namelijk voor een dag lang stroom na slechts 10 minuten opladen en een volledige laadbeurt (van 1 naar 100%) neemt slechts 19 minuten in beslag.

Het oplaadsysteem van het nieuwe toestel is daarnaast zeer veilig en efficiënt dankzij een reeks technologieën, zoals de Battery Health Engine die de levensduur verlengt en de capaciteit behoudt van de grote 4.800 mAh-batterij. Bovendien zijn er twee oplaadpompen aanwezig in plaats van één, zoals het geval is op veel andere smartphones, voor snellere en veiligere oplaadsnelheden met verbeterde efficiëntie en minder warmte.

Sterkere connectiviteit

Het 360 graden-antennesysteem van de OnePlus 10T bestaat uit 15 antennes die samen zorgen voor sterkere Wi-Fi- en cellulaire signalen, ongeacht de gebruiksrichting. Het antennesysteem verbetert in combinatie met de Smart Link-functie ook de uploadsignalen en -snelheid in gebieden met veel netwerkverkeer.

Strak ontwerp

Het ontwerp van de OnePlus 10T bouwt verder op OnePlus’ filosofie van strakke ontwerpen die bij iedereen aangenaam in de hand liggen. Dit nieuwe toestel verschijnt in prachtige Moonstone Black- en Jade Green-kleuren.

Aan de voorkant heeft de OnePlus 10T een 6,7 inch-groot scherm dat een uitzonderlijke beeld- en gebruikerservaring creëert, met een adaptieve 120 Hz-verversingssnelheid voor een langere batterijduur. Het scherm is ook HDR10+-gecertificeerd, en biedt gebruikers een rijkere en realistischere kijkervaring dankzij de 10-bits kleurenondersteuning.

Drievoudig camerasysteem

De OnePlus 10T heeft een drievoudig camerasysteem aan de achterzijde, aangevoerd door de 50 MP Sony IMX766-sensor met optische beeldstabilisatie (OIS), Nightscape 2.0 en verbeterde HDR-prestaties. Hiermee kunnen gebruikers ook in heldere omstandigheden en bij weinig licht prachtige opnames vastleggen.

De hoofdcamera van het nieuwe toestel is uitgebreid met een groothoeklens en macrocamera, die ervoor zorgen dat de opnames respectievelijk vollediger en gedetailleerder zijn.

OxygenOS 12.1

De OnePlus 10T beschikt over OxygenOS 12.1, gebaseerd op Android 12, en ontvangt drie grote Android-updates en vier jaar lang beveiligingsupdates.