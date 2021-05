Apple brengt iOS 14.6 met verschillende verbeteringen uit

Apple is flink rap met het uitbrengen van nieuwe updates voor het besturingssysteem iOS. Nog geen maand geleden werd iOS 14.5 en iPadOS 14.5 uitgebracht. Nu kun je alweer aan de slag met de volgende update, namelijk iOS 14.6 en iPadOS 14.6.

Dit keer geen hele grote update, maar er zijn wel een aantal verbeteringen aangebracht in iOS 14.6. Zo is er voor Podcasts nu ondersteuning voor specifieke kanalen en individuele shows. Voor de onlangs uitgebrachte AirTag kun je nu een e-mailadres in plaats van een telefoonnummer toevoegen en geeft de AirTag een gedeeltelijk gemaskeerd telefoonnummer weer wanneer je er met een nfc-apparaat op tikt. Voor Voice Control-gebruikers kan de iPhone nu na een herstart met een stem ontgrendeld worden. Daarnaast zijn er diverse problemen verholpen en zijn ook verschillende beveiligingsproblemen rond iOS opgelost.

De voorbereidingen zijn ook getroffen voor lossless audio voor Apple Music. Deze update heeft het fundament hiervoor neergelegd, maar wordt pas op een later moment definitief geactiveerd. Waarschijnlijk zal dit ergens in juni worden.

iOS 14.6 downloaden

Je krijgt automatisch een melding van de nieuwste update, maar je kunt dit ook handmatig uitvoeren. Dat doe je op de volgende manier:

Ga naar de instellingen op je iPhone. Druk op “algemeen”. Ga naar “Software-update”. Als het goed is krijg je nu stappen op je scherm te zien die je kunt volgen om de nieuwe update te downloaden.

De update is beschikbaar voor iPhone 6S-modellen en nieuwer. De volledige lijst met veranderingen kun je hier bekijken op de website van Apple. De opgeloste veiligheidsrisico’s lees je hier.