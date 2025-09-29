Android 16 bereikt de Samsung Galaxy S23, maar nog niet overal

Heb je een Samsung Galaxy S23, S23+ of S23 Ultra? Dan kun je binnenkort een grote software-update verwachten. Samsung is namelijk begonnen met de uitrol van de definitieve versie van One UI 8, de softwareschil van Samsung die is gebaseerd op het Android 16 (dat sinds medio 2025 beschikbaar is).

Samsung heeft de afgelopen weken in hoog tempo zijn nieuwste toestellen, zoals de Galaxy S25- en S24-serie, bijgewerkt naar de nieuwste software. Nu is de populaire Galaxy S23-serie uit 2023 aan de beurt. Zoals gebruikelijk krijgen de gebruikers die hebben deelgenomen aan het testprogramma de update als eerste. De uitrol is gestart in Zuid-Korea en wordt naar verwachting snel uitgebreid naar andere regio’s. Heb je niet meegedaan aan de test? Geen zorgen, de verwachting is dat de update voor het grote publiek later deze week of begin volgende week beschikbaar komt. Onduidelijk is nog of dat ook meteen voor Nederlandse gebruikers geldt. Maar dit soort updates bieden hoop dat het allemaal niet lang meer hoeft te duren.

Wat is er nieuw in One UI 8?

Met de update krijgt je Galaxy S23 alle nieuwe functies en verbeteringen die Google heeft doorgevoerd in Android 16. Daarnaast heeft Samsung zelf ook een aantal zaken aangepakt:

De Now Bar werkt nu met meer apps en diensten van andere ontwikkelaars.

Verschillende standaardapps, zoals de bestandsbeheerder, hebben een visuele opfrisbeurt gekregen die beter past bij de moderne look van One UI.

De update bevat diverse bugfixes en prestatieverbeteringen die tijdens de testperiode zijn ontdekt.

Eerder waren ook al de Samsung Galaxy Z Flip 6 en Z Fold 6 aan de beurt, waardoor de kans nu groot is dat de Z Flip 5 en Z Fold 5 aan de beurt zijn voor de Android 16-upgrade. Laten we eerst even afwachten hoe lang het nog duurt voordat One UI de Galaxy S23-reeks aandoet in Nederland.