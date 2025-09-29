Nieuws Mobile Android Smartphones

Android 16 bereikt de Samsung Galaxy S23, maar nog niet overal

29 september 2025 2 Minuten 0 Reacties
Samsung Galaxy S23

Heb je een Samsung Galaxy S23 op zak? Dan hebben we goed nieuws: je kunt namelijk binnenkort Android 16 en One UI 8 downloaden. Wanneer weten we nog niet, maar dit hoeft niet lang meer te duren.

Android 16 Galaxy S23 Samsung

Heb je een Samsung Galaxy S23, S23+ of S23 Ultra? Dan kun je binnenkort een grote software-update verwachten. Samsung is namelijk begonnen met de uitrol van de definitieve versie van One UI 8, de softwareschil van Samsung die is gebaseerd op het Android 16 (dat sinds medio 2025 beschikbaar is).

Samsung heeft de afgelopen weken in hoog tempo zijn nieuwste toestellen, zoals de Galaxy S25- en S24-serie, bijgewerkt naar de nieuwste software. Nu is de populaire Galaxy S23-serie uit 2023 aan de beurt. Zoals gebruikelijk krijgen de gebruikers die hebben deelgenomen aan het testprogramma de update als eerste. De uitrol is gestart in Zuid-Korea en wordt naar verwachting snel uitgebreid naar andere regio’s. Heb je niet meegedaan aan de test? Geen zorgen, de verwachting is dat de update voor het grote publiek later deze week of begin volgende week beschikbaar komt. Onduidelijk is nog of dat ook meteen voor Nederlandse gebruikers geldt. Maar dit soort updates bieden hoop dat het allemaal niet lang meer hoeft te duren.

Wat is er nieuw in One UI 8?

Met de update krijgt je Galaxy S23 alle nieuwe functies en verbeteringen die Google heeft doorgevoerd in Android 16. Daarnaast heeft Samsung zelf ook een aantal zaken aangepakt:

  • De Now Bar werkt nu met meer apps en diensten van andere ontwikkelaars.
  • Verschillende standaardapps, zoals de bestandsbeheerder, hebben een visuele opfrisbeurt gekregen die beter past bij de moderne look van One UI.
  • De update bevat diverse bugfixes en prestatieverbeteringen die tijdens de testperiode zijn ontdekt.

Eerder waren ook al de Samsung Galaxy Z Flip 6 en Z Fold 6 aan de beurt, waardoor de kans nu groot is dat de Z Flip 5 en Z Fold 5 aan de beurt zijn voor de Android 16-upgrade. Laten we eerst even afwachten hoe lang het nog duurt voordat One UI de Galaxy S23-reeks aandoet in Nederland.

8.0
Samsung Galaxy S23

Beoordeling
Samsung Galaxy S23

Pluspunten
  • Processor
  • Design
  • Oled-scherm
  • Software
  • Camerasysteem
Minpunten
  • Prijs
  • Oplaadsnelheid
  • 128GB-model

Beoordeling Samsung Galaxy S23

De Galaxy S23 is de beste smartphone van het bedrijf voor een bedrag van 949 euro. Het beste van het beste vind je weliswaar op de S23 Ultra, met zijn veel betere camera, maar daar betaal je ook minimaal 400 euro meer voor. De reguliere variant beschikt over een snelle processor die niet inkakt, een fantastisch oled-scherm, een mooi design en allerlei toeters en bellen. De minpunten zijn klein en schaars: het opladen gaat langzaam en de 128GB-chip stelt teleur. Die is in vergelijkingen trager.

Het allergrootste probleem is echter de prijs. Helemaal als je hem naast de Google Pixel 7 Pro legt. Dat toestel is voor een lager bedrag op de kop te tikken. Een betere vergelijking zou de gewone Pixel 7 zijn, omdat dit allebei ‘reguliere vlaggenschepen’ zijn. Het grote voordeel van de S23 is dan wel de extra telelens, en de extra processorsnelheid moeten we ook niet vergeten. Maar om nou te claimen dat (afgaande op de adviesprijs) 300 euro (of meer!) waard is… Nee, zo ver willen we niet gaan. Dat doet niets af van de kwaliteit van deze Galaxy, maar dat is deze smartphone gewoonweg niet waard.

Lees de volledige review

Prijsvergelijker Samsung Galaxy S23

Reacties (0)

Lees meer

Karl Heinz Fink 3 Audio
Achtergrond Interview Audio Luidsprekers 12 april 2025

Interview: Karl-Heinz Fink – Een praktische kijk op speakerdesign

12 april 2025
Sennheiser HD 550-1 Audio
Reviews Audio Hoofdtelefoons 05 april 2025

Review: Sennheiser HD 550 – Allemansvriend

05 april 2025
Interv_FUSE3 Audio
Interview Music Emotion Audio 22 april 2025

Interview: Deel 11: Fuse – Wij zijn elkaars sociale leven

22 april 2025
Galaxy A56 Mobile
Nieuws Mobile Smartphones 03 maart 2025

Samsung lanceert Galaxy A56 5G, A36 5G en A26 5G

03 maart 2025
Interv_Merel Vercammen_1 Audio
Interview Music Emotion Audio Algemeen 04 maart 2025

Interview Merel Vercammen over Sarasvati – Van een klein stroompje tot een kolkende massa water…

04 maart 2025
Foscam PD5 Smarthome
Nieuws Smarthome Veiligheid en beveiliging 11 maart 2025

Foscam presenteert PD5 en BP4 beveiligingscamera’s

11 maart 2025
Motorola Moto G86 5G Mobile
Nieuws Mobile Android Smartphones 29 mei 2025

Motorola lanceert Moto G86 5G Power, G86 5G en G56 5G

29 mei 2025
Hisense M2 Pro Beeld
Nieuws Beeld Projectors 16 juni 2025

Hisense lanceert M2 Pro mini-beamer

16 juni 2025