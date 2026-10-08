Het product van deze test ligt in Nederland best zwaar op de maag. Want het is “big, bold and beautiful” op on-Nederlandse wijze. Alle registers zijn in het geval van Siltech nu echt volledig opengetrokken en dat uit zich in alles, waaronder de exorbitante prijs. Het enige andere audiomerk uit onze contreien die dit ook zo uitdraagt is Kharma. Wat het ook on-Nederlands maakt is de voluptueuze, exuberante uitstraling. Maar wie deze producten ziet, vastpakt en vooral ook hoort, denkt echt wauw. Is dat per se nodig om van muziek te genieten? Nee. Maar doordat het zo ontzettend knap, leuk en gaaf is, zeg ik toch volmondig "Ja". Volg mij op dit extravagante en extraverte audio-avontuur in de categorie high-end “supercars”.
Het mag geen geheim zijn dat ik de producten van Edwin en Gabi Rynveld, vanaf 2017 aangevuld met hun zoon Viktor, al sinds het prille begin een warm hart toedraag. Sinds ik, toen nog als hobbyist, het meer serieuze audiosegment betrad, heb ik altijd één of meerdere Siltech-kabels in mijn systeem gehad. De reden daarvoor is meerledig. Als eerste ben ik altijd al liefhebber geweest van mooie Nederlandse audioproducten. Componenten en luidsprekers die ook vandaag de dag nog steeds veelvuldig in mijn systeem zijn te vinden. Als tweede bezitten Nederlandse producten voor mij altijd precies de juiste balans aan (ontwerp)nuchterheid, wars van opsmuk, gecombineerd met een gezonde prijs-kwaliteitsverhouding. Daarbij hoeven de producten niet te worden geïmporteerd, wat je dus ook niet extra hoeft te betalen. En als derde natuurlijk de geluidskwaliteit. Nee, ze klinken natuurlijk niet allemaal hetzelfde. En er zitten, net als bij de buitenlandse spullen, grote verschillen tussen. Maar wat je naar mijn idee wél vaak aantreft, is toch een lastig te omschrijven basale nuchterheid. Geen, heel generaliserend en stigmatiserend, ‘Amerikaans’ laag, geen ‘Frans’ hoog, geen ‘Engels’ middengebied, maar voor mij precies de goede mix aan eigenschappen. Aspecten waar ik zelf blij van word en die ik typerend voor Nederlandse audiocomponenten vind.
De weg naar technologische perfectie
Om bij het actuele topmodel Master Crown terecht te komen, is het zinvol om te weten hoe het inmiddels legendarische bedrijf daar terecht is gekomen. Het originele Siltech is in 1983 opgericht door Hans de Ligt en Michel de Goey. We spreken dan over metallurgische generatie 1. G1 was 99,99% massief zilver en de kabels klonken in die tijdspanne niet alleen anders dan de concurrentie, maar vooral ook schoner, meer gestoken en ‘spannend’. Zozeer zelfs dat de reputatie van de heren als nieuwe vooruitstrevende kabelfabrikant, snel was gevestigd. In 1988 bracht Siltech generatie 2 uit. Deze kabels bevatten nog steeds zuiver zilveren geleiders, maar nu voorzien van langere zilverkristallen. In 1992 neemt Edwin Rynveld het bedrijf van Hans en Michel over. In de jaren ervoor was hij er consultant, waardoor hij al veel van het klappen van de zweep wist. Door zijn wetenschappelijke elektrotechnische achtergrond intensiveert hij de R&D sterk, waarna in 1997 na jaren werk generatie 3 uitkwam. Dit was de eerste zilver-goudlegering en daarmee veranderde ook het karakter van de kabels. Van vooral heel helder, gestoken en zuiver, naar meer verfijnd, organisch, rijker en nog meer natuurlijk. Ik ga u nu niet verder vermoeien met al die generaties en hun verbeteringen. Want om bij de Master Crown-modellen te arriveren heeft eigenlijk heel wat anders plaatsgevonden. Wat velen niet weten of beseffen, is dat Siltech namelijk in zijn zoektocht naar de ultieme geleider twee verschillende metallurgische wegen is blijven bewandelen.
G- en S-generaties
De G-generaties vormen de doorlopende hoofdontwikkeling waarin sinds 1997 zuiver zilver met goud wordt gelegeerd om de ongewenste effecten van de kristalstructuur van zilver steeds verder terug te dringen. Met iedere generatie werd die technologie verfijnder, totdat het bedrijf bij generatie 9 naar eigen zeggen nog maar een fractie van de oorspronkelijke kristalgrensvervorming overhield. De minder nadrukkelijk bekende S-generaties zijn een mooi voorbeeld van een andere route. Want waar de G-serie zich steeds verder ontwikkelde vanuit de zilver-goudlegering, zocht Siltech binnen de S-generaties naar andere oplossingen voor hetzelfde fundamentele probleem: het terugdringen van de verstoringen die in een metalen geleider kunnen optreden. Zo werd bijvoorbeeld S6 gebaseerd op amorf zilver-goud. Uiteindelijk leidde die andere manier van denken tot een veel radicalere oplossing. Want als kristalgrenzen het probleem vormen, waarom zou je ze dan nog proberen te verbeteren? Met de meest recente S10 Monocrystal Silver koos Siltech voor monokristallijn, zuiver zilver: één doorlopend kristal waarin de kristalgrenzen en de daarmee samenhangende microverstoringen ontbreken. Daarmee zijn G9 en S10 geen opeenvolgende generaties waarbij de ene de andere simpelweg vervangt, maar twee fundamenteel verschillende oplossingen voor hetzelfde probleem. G9 is de ultieme verfijning van de zilver-goudtechnologie, terwijl S10 het probleem bij de wortel probeert aan te pakken. En juist dat maakt de Master Crown zo interessant: het Nederlandse bedrijf uit Elst brengt in deze nieuwe topserie de kennis en technologie uit verschillende ontwikkelingsrichtingen voor het eerst samen. Na ruim veertig jaar onderzoek naar geleiders lijkt de vraag niet langer te zijn welke weg de beste is, maar hoe beide wegen elkaar op het allerhoogste niveau kunnen versterken.
Master Crown
Door al deze verworven kennis, inzichten en technologie te combineren met de beste en meest luxueuze materialen, is uiteindelijk na een lange tijdspanne het Siltech non plus ultra ontstaan in de vorm van de Master Crown-serie. Modellen waarbij de eerdere ontwikkelingsrichtingen niet langer als afzonderlijke routes zijn genomen, maar als één veel ambitieuzer einddoel. Namelijk de kennis die in ruim vier decennia is opgebouwd op gebieden als metallurgie, geleidergeometrie, isolatiematerialen, afscherming en mechanische constructie, zonder enige terughoudendheid samen te brengen. Daardoor is het ook meteen duidelijk dat deze modellen niet simpelweg de opvolger van de voorgaande top-of-the-line Triple Crown zijn. Nee, deze nieuwe tour de force is veel meer het actuele hoogtepunt wanneer prijs, omvang en complexiteit niet langer beperkende factoren hoeven te zijn. Alles heeft in dienst gestaan van één doel: een geleiderconfiguratie maken die het muzieksignaal zelfs nog minder in de weg zit dan de ook al waanzinnig goede zojuist genoemde voorganger. En hoewel dat uitgangspunt op papier nog altijd opvallend nuchter klinkt, is het resultaat dat allerminst.
Een nieuwe kabelarchitectuur
Intrigerend is dat Master Crown veel meer is dan een optelsom van de beste materialen en technieken die het bedrijf uit Elst tot nu toe heeft ontwikkeld. Na bijna een decennium sinds de Triple Crown ging het onderzoeksteam opnieuw op zoek naar wat er nog tussen de bron en de uiteindelijke muzikale prestatie kon staan. De ontwerpers zeggen daarbij een nieuwe factor te hebben gevonden die de sonische prestaties beïnvloedt. Dat leidde niet tot het simpelweg verder verbeteren van één onderdeel, maar tot het opnieuw bekijken van de complete kabelarchitectuur. Geleider, geometrie, isolatie, afscherming, mechanische constructie en de invloed van magnetische velden werden opnieuw in samenhang onderzocht. Daarbij werd gebruikgemaakt van geavanceerde materiaalkunde, simulaties en uiterst gevoelige meetapparatuur. Heel belangrijk voor de te behalen geluidskwaliteit, is dat zelfs de volledig in eigen huis vervaardigde connectoren, met monocrystal S10 contacten zijn uitgerust. Het uitgangspunt was eigenlijk even simpel als ambitieus: als de geleider inmiddels vrijwel geen beperkingen meer kent, mag ook de rest van de constructie die gewonnen informatie niet opnieuw aantasten. Daarbij gaat het volgens Siltech nadrukkelijk niet alleen om de eigenschappen van de geleider zelf. Ook de manier waarop de verschillende geleiders, isolatiematerialen en afscherming zich elektrisch en magnetisch tot elkaar verhouden, maakt deel uit van het ontwerp. Juist daar zeggen ze een nieuwe factor te hebben gevonden die van invloed is op de uiteindelijke sonische prestaties. De kabelarchitectuur werd daarom niet benaderd als een verzameling afzonderlijke oplossingen, maar als één samenhangend systeem waarin elektrische, magnetische en mechanische eigenschappen elkaar voortdurend beïnvloeden.
Koninklijke uitstraling
Dat bij deze nieuwe topserie een nieuwe bij het beoogde niveau passende vormgeving is gezocht, was geen sinecure. Maar uiteindelijk zijn ze er op indrukwekkende wijze in geslaagd om een ‘Rolls-Royce’-achtig niveau te creëren. Wat daarbij naast het bekende diepe Siltechblauw meteen opvalt, zijn de prachtig gefacetteerde, kroonachtige behuizingsdelen. Naast de trotse naam Master Crown, bevatten ze ook de modelomschrijving en serienummers en dienen verder voor het elimineren van resonanties en het verbinden van de mantelovergangen. Kortom maken ze deel uit van een compleet nieuwe mechanische en elektrische benadering. Siltech heeft werkelijk alles opnieuw tegen het licht gehouden om tot een zeer hoog niveau van perfectie te komen. Van de wijze waarop de verschillende geleiders ten opzichte van elkaar worden gepositioneerd tot hoe ongewenste magnetische en elektrische effecten kunnen worden gereduceerd. Het resultaat is een kabelserie die volgens Siltech geen evolutionaire volgende stap is, maar een fundamentele doorbraak. De Master Crown serie bestaat uit een interlink (RCA en XLR), een stroomkabel, luidsprekerkabel en de kabel die voor mijn test nu voor mij ligt. De Master Crown Digital.
Master Crown Digital
Nu wordt het pas echt leuk en interessant, want als eigen digitale referentie gebruik ik inmiddels alweer vijf jaar het vorige Siltech-topmodel: de Golden Eagle II, 110 ohm Double Crown. Ik kan dus 1:1 vergelijken, hoewel dit vergelijk qua prijs natuurlijk meteen al fors scheef gaat, is het nog steeds intrigerend wat het bedrijf nu heeft gedaan om nog verder te komen. Bij digitale signaaloverdracht komt ten opzichte van analoog nog een extra dimensie om de hoek kijken. Het draait hier niet alleen om een zo zuiver mogelijke geleider, maar ook om een extreem nauwkeurige impedantie en geometrie. Voor AES/EBU betekent dat een gecontroleerde 110 ohm en voor S/PDIF 75 ohm, gecombineerd met S10-monokristallijn zilver, geavanceerde afscherming en een constructie die specifiek op digitale signaalintegriteit is gericht. Daarmee is de Master Crown Digital nadrukkelijk geen bestaande analoge Master Crown met een digitale aansluiting. De complete architectuur is op digitale transmissie afgestemd, waarbij geleider, isolatie, geometrie, afscherming en connectoren als één geheel zijn ontworpen. Dat is bij een digitale verbinding van belang omdat iedere afwijking in de transmissielijn invloed kan hebben op de manier waarop het signaal zich door de kabel beweegt. Siltech probeert daarom niet alleen de geleider zo schoon mogelijk te maken, maar ook de elektrische omstandigheden waaronder het digitale signaal wordt getransporteerd zo constant mogelijk te houden. En juist dat maakt deze kabel voor mij zo interessant. Want technisch gezien zijn de verschillen met mijn Golden Eagle II op papier al behoorlijk groot, maar uiteindelijk is maar één vraag werkelijk relevant: wat blijft daarvan over wanneer er muziek doorheen gaat? Dat is precies wat ik nu ga uitzoeken.
De setup
Om het zeer hoge beoogde kwaliteitsniveau van de Master Crown Digital goed in te kunnen schalen, heb ik hem bij zoveel mogelijk testen mee laten lopen. Ook bij enkele vrienden die over een top high-end systeem beschikken, heb ik ze ter plaatse met hun eigen digitale referentiekabels vergeleken. Streamers waren mijn eigen Grimm MU1, een Antipodes Oladra en een Pink Faun 2.16 Ultra. Deze verschilden niet alleen qua prijsklasse, maar ook qua klankmatige insteek en daarom ideaal om de interactie met de Master Crown Digital te onderzoeken. Doordat bij deze test vanwege deze vrienden ook meerdere systemen zijn gebruikt, is de lijst dit keer te lang om ze hier allemaal te noemen. Maar u kunt ervan uitgaan dat het allemaal om top high-end configuraties gaat. Systemen die hoewel ze allemaal hun eigen sterke punten hebben, ook ieder een andere afstemming en smaak van de eigenaar weerspiegelen.
Haptisch genoegen
Maar laat ik starten met het verwoorden van wat er met je gebeurt als je zo’n mooi en bijzonder product als eerste reviewer ter wereld in je luisterruimte aangeboden krijgt. Gabi, Edwin en tegenwoordig ook hun zoon Viktor staan er al vele jaren om bekend dat zowel Siltech als zeker zustermerk Crystal Cable prachtige, doordachte ontwerpen op de markt brengen. Zeker bij de topseries is het woord sculptuur misschien wel meer op zijn plaats. Er is een aanzienlijke groep die, deels terecht, zegt: wat kan mij een mooie vormgeving en verpakking schelen? De verpakking verdwijnt immers toch op de donkere zolder en dat de kabels prachtig zijn, zie je toch niet meer als ze achter je set verdwijnen. Toch ervaar ik dat zelf deels anders. Nee, ik ben geen fanaat met een audio-altaar in zijn luisterruimte. Integendeel zelfs, want feitelijk houd ik vooral van doelmatige producten. De bouwkwaliteit, stabiliteit en weergave vind ik belangrijker dan hoe iets eruitziet. Maar hé, we hebben het hier wel over de absolute topliga van audio en dan gelden er andere ‘regels’. Ik haal er als analogie graag auto’s bij en denk dan aan merken als Maybach, Bentley, Bugatti, Koenigsegg, Pagani en ga zo maar door. De verpakking – het woord ‘doos’ dekt hier de lading niet – heeft een prachtig chique bruine ‘riet’-tint en is vervaardigd van een soort geweven materiaal. Op de bovenkant zijn in
reliëfdruk de namen Master Crown, met daaronder Siltech est 1983, aangebracht, terwijl de voorzijde wordt gesierd door een hologram met in het midden een heuse, in messingkleur vervaardigde, gestileerde kroon. Mooi in lijn met de kroonbladeren van de metalen delen die de kabel sieren.
'Sesam open u'
Wanneer ik de verpakking open, kom ik bij een met fluweel bekleed tweeluik terecht. Open ik deze magnetische constructie, waardoor hij mooi dicht blijft zitten, dan sta ik voor het eerst oog in oog met de opmerkelijk dikke en verhoudingsgewijs zeer zware kabel. De metalen delen zijn nog goed verpakt met zachte stoffen Siltech-kousdelen met Siltech-logo. Op het linkerpaneel van de verpakking zie ik tenslotte, gevat in een A5-leaflet, de uitleg en informatie over de kabel. Op het rechterpaneel zit eveneens in A5-formaat het garantiecertificaat in een soortgelijke uitsparing geklemd. De kabel zelf toont zich bijzonder chic, pontificaal machtig, maar tegelijkertijd ook heerlijk extravert en exuberant. Dit mag duidelijk gezien worden, maar toont uiteindelijk vooral de liefde en trots waarmee Siltech deze overtreffende trap in passende stijl wil uitstralen. Wat de Master Crown Digital met zijn andere broers en zussen uit de serie deelt, zijn de maatwerkconnectoren, de lederen sleeve en de NFC-tag (Near Field Communication) voor authenticiteitscontrole en productgegevens. Maar inmiddels overheerst vooral één gedachte: hoe zal dit in hemelsnaam klinken?
Luisteren 1
En dan is eindelijk het moment suprême aangebroken. Hoewel de Master Crown Digital al in het atelier in Elst een bepaalde tijd is ingespeeld, laat ik hem uiteindelijk zelf ook nog een volledige week spelen voordat ik echt kritisch ga luisteren. Mijn eigen referentie-AES/EBU-kabel, de Siltech Golden Eagle II 110 ohm Double Crown, wordt door mij hogelijk gewaardeerd vanwege zijn zeer gebalanceerde pakket aan eigenschappen. Vooral de match tussen mijn Grimm MU1 netwerkspeler en Mola Mola Tambaqui DAC is bijzonder overtuigend. Maar ook op de andere genoemde streamers excelleert deze kabel, waarbij hij heel vaak een soort ‘ideale’ match vormt. Meer ingezoomd zijn de kenmerkende eigenschappen een zeer fraai omlijnde presentatie, een enorm goed tijd- en fasegedrag met veel lucht, ruimte en een zwarte achtergrond, en een bijna ‘kleurloze’ tonale balans. Dus niet warm, niet dun en altijd in dienst van de muziek. Hoe zou dat nu nog beter moeten kunnen? Wanneer ik de Golden Eagle II afkoppel en de veel gewichtiger Master Crown Digital aansluit, ben ik na de eerste klanken zowel verrast als verbaasd. Eigenlijk had ik een weergave verwacht in lijn met de eerstgenoemde, maar dan nog wat beter. Dus nog meer rust, nog meer zuiverheid en nog meer onzichtbaar? Maar niets blijkt minder waar, want de Master Crown Digital is vanaf het eerste moment compleet anders. De eerste omschrijving die in mij naar boven borrelt, is de analogie met een topklasse taperecorder of een zeer hoog oplossende, organisch klinkende draaitafel. De weergave is duidelijk nog fijnmaziger, grootser en meer om je heen. Ook is het geheel gloedvoller en tegelijkertijd voorzien van een nog hogere informatiedichtheid. Daarbij komt een vloeiende, onderhuidse kracht die de muziek een uitdrukkingskracht geeft die je bij digitale weergave maar zelden aantreft.
To the garbage bin, or not to the bin?
Dus de Golden Eagle II kan de prullenbak in? Nee, absoluut niet. Maar de insteek en presentatie van de Master Crown Digital zijn wel duidelijk op een andere leest geschoeid. Het blijft vanaf de zijlijn natuurlijk wat gissen, maar ik vermoed sterk dat wat ik hoor voortkomt uit zowel de nog zuiverder geleider als, vooral, de realisatie van de nieuwe inzichten en technologie. Vaak zorgen nog minder vervorming, nog minder instraling van (hoogfrequente) rommel en een nog hogere materiaalzuiverheid – ook van de connectoren – voor eigenschappen in deze richting. Heel grof en eigenlijk veel te simplistisch omschreven, volgt de Golden Eagle II klankmatig de lijn van de neutrale, zonder opsmuk presterende Grimm MU1, terwijl de Master Crown Digital de rijkere en zeer fijn gelaagde richting van de Antipodes Oladra opzoekt.
Luisteren 2
Ook op ‘tournee’ blijft deze prachtige digitale ‘elite’-kabel zich op deze wijze gedragen. Het zorgt voor de nodige ‘oh’s’, ‘ah’s’ en uitspraken als: ‘Hoe is dit mogelijk?’ Wat iedereen, mijzelf incluis, erg fraai vindt aan deze kabel, is het opvallend ontspannen karakter in combinatie met een heerlijk spelplezier, spot-on interactie tussen de muzikanten en een tonale balans to die for. Deze kabel laat vooral de schoonheid van timbres, emoties en zeggingskracht door en zorgt daarmee voor een diepgaande luisterbeleving. Als ik echt A/B ga vergelijken, is de Golden Eagle meer ‘streng’, minder verzadigd, puntiger en aanzienlijk minder rijk. De verschillen zijn echt heel groot. Het gaat dus niet om nuances die je pas na tien keer heen en weer schakelen ontdekt. Om er enkele muzikale voorbeelden bij te halen: bij het album ‘Ego Dvan’ de Duitse pianist en drummer Jens Düppe word je als luisteraar werkelijk fysiek door elkaar geschud. Voorafgegaan door een meesterlijk bespeelde concertvleugel, zijn de klappen op de drums zó fysiek, krachtig en indringend dat mij en de medeluisteraars de adem bij tijd en wijle wordt ontnomen. Wauw, wat een presentatie en grandeur. Het lijkt wel een compleet nieuw album! Wat mij ook aangenaam treft, is de gelaagdheid, rijkdom en het muzikale plezier bij het nieuwe album ‘The Summer Portraits Live (Live at the Royal Albert Hall)’ van de Italiaanse componist en sterpianist Ludovico Einaudi. Ook hier neemt de nieuwe Siltech-topkabel opmerkelijk veel afstand van zijn voorganger en de concurrentie. Vooral de presentatie, die veel meer de deugden van topklasse analoog biedt dan ik ooit eerder heb gehoord, vind ik zowel opmerkelijk als buitengewoon aantrekkelijk. Samenvattend gaat het bij de Master Crown Digital minder om de standaard audiofiele aspecten zoals strak laag, detaillering, luchtig midden en transparant hoog, en veel meer om het losweken daarvan. Dit is veel meer een kabel die je steeds verder inpalmt met zijn ongekend diepzinnige grandeur en muzikaal elan. Hij laat je de muziek op een andere wijze ondergaan dan je gewend bent en doet dat dermate overtuigend dat je zelfs minder aan de torenhoge – en daardoor aanvankelijk zo weinig indringende – prijs denkt.
Conclusie
Omdat het aantal woorden in een magazine nu eenmaal niet oneindig is, voel ik mij genoodzaakt om nu al bij de conclusie aan te landen. Als u mijn relaas tot dit punt helemaal heeft gelezen – wat ik uiteraard hoop – is de conclusie eigenlijk ook al duidelijk. De Siltech Master Crown Digital slaat andere wegen in dan welke andere digitale kabel ik tot op heden heb beluisterd. Hoewel de anders georiënteerde prestaties in dit geval mogelijk daadwerkelijk voortkomen uit technisch verder doorontwikkelde inzichten, gaat het voor mij uiteindelijk vooral om wat anders. Het is namelijk de emotionele connectie en de grootse, van analoge dichtheid voorziene weergave die je als luisteraar compleet kan vloeren. Gelukkig is het niet alleen vloeiendheid en rijkdom wat de klok slaat, want het mooie is dat deze kabel ook nog eens enorm verfijnd en transparant overkomt. De resolutie is daarbij eveneens enorm hoog, maar wordt gelukkig perfect geïntegreerd binnen het zeer compleet gepresenteerde muzikale totaalplaatje. De prijs is voor een digitale AES/EBU-kabel hoger dan alles wat ik ooit ben tegengekomen. Maar bent u op zoek naar deze deugden én de heerlijk exuberante uitstraling die dit pakket te bieden heeft en – minstens zo belangrijk – kunt u het zich veroorloven? Gun uzelf dan dit plezier. ‘Ontmoet’ uw muzikale helden en ontsnap even aan het alledaagse hifi-gevoel.
Fotografie: Siltech en Werner Ero
Prijs
Siltech Master Crown Digital vanaf € 20.000,-
International Audio Holding, www.siltechcables.com
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