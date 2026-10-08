Haptisch genoegen

Maar laat ik starten met het verwoorden van wat er met je gebeurt als je zo’n mooi en bijzonder product als eerste reviewer ter wereld in je luisterruimte aangeboden krijgt. Gabi, Edwin en tegenwoordig ook hun zoon Viktor staan er al vele jaren om bekend dat zowel Siltech als zeker zustermerk Crystal Cable prachtige, doordachte ontwerpen op de markt brengen. Zeker bij de topseries is het woord sculptuur misschien wel meer op zijn plaats. Er is een aanzienlijke groep die, deels terecht, zegt: wat kan mij een mooie vormgeving en verpakking schelen? De verpakking verdwijnt immers toch op de donkere zolder en dat de kabels prachtig zijn, zie je toch niet meer als ze achter je set verdwijnen. Toch ervaar ik dat zelf deels anders. Nee, ik ben geen fanaat met een audio-altaar in zijn luisterruimte. Integendeel zelfs, want feitelijk houd ik vooral van doelmatige producten. De bouwkwaliteit, stabiliteit en weergave vind ik belangrijker dan hoe iets eruitziet. Maar hé, we hebben het hier wel over de absolute topliga van audio en dan gelden er andere ‘regels’. Ik haal er als analogie graag auto’s bij en denk dan aan merken als Maybach, Bentley, Bugatti, Koenigsegg, Pagani en ga zo maar door. De verpakking – het woord ‘doos’ dekt hier de lading niet – heeft een prachtig chique bruine ‘riet’-tint en is vervaardigd van een soort geweven materiaal. Op de bovenkant zijn in

reliëfdruk de namen Master Crown, met daaronder Siltech est 1983, aangebracht, terwijl de voorzijde wordt gesierd door een hologram met in het midden een heuse, in messingkleur vervaardigde, gestileerde kroon. Mooi in lijn met de kroonbladeren van de metalen delen die de kabel sieren.