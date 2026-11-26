Wie de producten van het Deense Gryphon voor het eerst ziet, kan zich moeilijk aan de indruk onttrekken dat er de nodige overeenkomsten met de steampunkstroming in zitten. De massieve metalen constructies, het overvloedige gebruik van mechanische details en de bijna sculpturale vormgeving geven de apparatuur een uitstraling die veel verder gaat dan functioneel design. Niet zo vreemd gezien het feit dat Gryphon-oprichter en ontwerper Flemming E. Rasmussen uit de kunst- en vormgevingsscene afkomstig is. Gryphon maakt dan ook geen ëgrijze muisí audiocomponenten, maar machines die gezien willen worden. Ook het onderwerp van deze test, de Gryphon Audio Diablo 333, bezit deze sculpturale vormgeving. Maar wie op basis daarvan een even massieve en nadrukkelijke klank verwacht, komt bedrogen uit. Deze versterker weet namelijk een brug te slaan tussen kracht en moeiteloosheid enerzijds en verfijning, losheid en een opvallend natuurlijke presentatie anderzijds.
Ondanks dat bepaalde high-end audiomerken zoals Gryphon Audio op soms maar weinig plaatsen te koop zijn, kun je er soms toch op onverwachte wijze tegenaan lopen. Ik spreek dan in dit geval over oktober vorig jaar. In die periode maakte ik kennis met Vincent de Ridder en zijn Listening Room By Kharma in het Noord-Hollandse Heiloo. Vincent verricht naast zijn werkzaamheden voor zijn eigen in een andere branche opererende onderneming ook regelmatig hand- en spandiensten voor high-end luidsprekerfabrikant Kharma in Breda. Op het moment dat ik hem bezoek om een mooi verhaal over deze fraaie nieuwe Nederlandse luistermogelijkheid te schrijven, maakt hij als versterker gebruik van een Gryphon Audio Diablo 333 geïntegreerde versterker. De rest van het opgestelde systeem bestaat uit een laag meubel waarop geheel links een indrukwekkende Pro-Ject RPM 10 Carbon-platenspeler met Pro-Ject Evo-arm en EAT JO No.8 MC-element staat opgesteld. Rechts zorgt een Antipodes Oladra-streamer samen met de zeer goede Master Fidelity Nadac D voor de digitale converter. Precies mooi gecentreerd in het midden vind ik het stoere hoofdonderwerp van deze test, de Gryphon Audio Diablo 333 geïntegreerde versterker. Afsluitend zijn de luidsprekers de voor Nederlandse huiskamers zeer geschikte Kharma Elegance S7 Signature-weergevers. Elegance-kabels van hetzelfde merk maken het geheel passend af.
Sterk totaalpakket
Terwijl ik de Diablo 333 net als tegenwoordig meer aanbieders in dit segment als een soort van Zwitsers zakmes zou kunnen typeren, benadert dit ontwerp de zaken toch wezenlijk anders. Dat begint er al mee dat deze Gryphon te allen tijde maximaal gericht blijft op het analoge signaalpad. Hier dus geen digitalisering van analoge bronnen of andere vormen van signaalmanipulatie. En in plaats dat alle mogelijkheden standaard zijn ingebouwd (wat op dit high-end niveau meteen fors in een hogere prijs tot uitdrukking komt), kun je enkel de uitbreidingsmogelijkheden aanschaffen die je nodig hebt en betaal je niet voor functionaliteit die je toch niet zal gaan gebruiken. Om deze mogelijkheden te huisvesten, zijn aan de achterzijde twee uitbreidingssleuven zichtbaar. De eerste is voor de PS3 Phono Stage. Het gaat hierbij om een MM/MC-phonomodule die, zoals het een topmerk betaamt, gelukkig geen simpele standaardoplossing bevat, maar een volledig gebalanceerd, discreet opgebouwd True Dual Mono Class-A-ontwerp, zonder globale negatieve feedback. De MC-afsluitweerstand is achterop instelbaar en MM/MC selecteer je in het menu. Voor MC-elementen kan een waarde tussen 20 tot 1600 Ω worden gekozen. De versterking is 64 dB voor MC en 42 dB voor MM. De tweede module is een digitale variant, DAC3 genaamd, en is voorzien van een ESS Sabre ES9039PRO-DAC-chip. Er zijn ruim voldoende aansluitingen voorhanden: 1x USB, 1x AES/EBU, 2x S/PDIF en 1x Toslink/optisch. Aanvullend zijn er zeven selecteerbare PCM-filters. Via USB ondersteunt de DAC3 PCM tot 384 kHz/32-bit en DSD tot DSD512. De weergave van de samplingfrequentie, het PCM- of DSD-formaat en het gekozen filter worden keurig op het display aan de voorzijde getoond. Het is tenslotte goed om te weten dat de DAC3 geen ingebouwde streaming- of Roon-functionaliteit heeft. Dus om digitale muziekbestanden af te spelen, heeft u óf een cd-loopwerk óf een streamer nodig.
Basisgegevens
Voordat ik u meeneem naar de luisterindrukken, bent u vast nieuwsgierig naar wat voor soort versterker de Gryphon Diablo 333 (46,8 cm breed, 24,5 cm hoog en 47,2 cm diep) eigenlijk is. Het zal u gezien mijn intro vast niet verbazen dat het hier om een echt zwaargewicht gaat. Terwijl de versterker met zijn 50,6 kg nettogewicht al tot de zwaardere in zijn klasse behoort, zit hij als bonus ook nog eens keurig netjes verpakt in een mooie kist. Dat zie je niet vaak en het mooie is dat deze houten maatwerkverpakking ook helemaal uit elkaar kan worden gehaald. Hierdoor kan de constructie na het uitpakken en installeren netjes compact worden opgeborgen. Terug nu weer naar het transporteren zelf, waarbij het bijzonder fijn is dat de kist van handgrepen is voorzien. Hierdoor kan de totale 67 kilo massa toch nog goed door twee personen worden verplaatst. Staat hij eenmaal voor het rack of meubel, dan til je de zijkanten en bovenzijde van de kist er door een slim clipsysteem te verwijderen zo vanaf. Ideaal en dat zouden meer merken zo moeten doen. Het gewicht en typenummer verrieden het al min of meer en deze Diablo heeft inderdaad 333 watt vermogen aan 8 ohm per kanaal. Mooi toch? Indrukwekkender is al dat het verdubbelt naar 666 watt aan 4 ohm per kanaal en het is best bijzonder als maar liefst 1.100 watt aan 2 ohm op de teller wordt gezet. Met andere woorden is dit nu weer eens een dermate potente geïntegreerde versterker dat je er moeiteloos bijna iedere speaker op de markt mee aan kunt sturen. Waar ik vooral benieuwd naar ben is of en welke klankmatige nadelen er eventueel kleven aan zoveel vermogen onder de kap.
Constructie en voorkomen
Het woord ‘solide’ is nog een understatement bij het aanschouwen van deze kruising tussen een Harley-Davidson Nightster-motor en een Ford F-150 Raptor pick-up in Agate Black Metallic. De vormgeving van de Diablo 333 is dus eveneens zeer uitgesproken. Het midden van het centimeters dikke, massief aluminium geborstelde front wordt als het ware doorkliefd door een grote driehoek, met daarachter een venster vervaardigd van 4 mm dik gehard glas. In dat venster is op mooie, verfijnde wijze het rood oplichtende Gryphon-logo verwerkt. Het eigenlijke display, voorzien van een 4,3” TFT-touchscreen, zit verwerkt in een afzonderlijk aluminium paneel dat nog vóór het hoofdpaneel is geplaatst. Gevat in een spannende vormtaal is ook dit paneel wederom van de al eerdergenoemde driehoek en het geharde glas voorzien. Super, want dat blijft tot in de lengte der dagen mooi. Het touchscreen heeft ook nog een andere functie. Want je hoeft niet eens een oplettende kijker te zijn om te zien dat de Gryphon geen enkele zichtbare knop aan de voorzijde heeft. Dit geeft het apparaat een fraai opgeruimd voorkomen. Ook al wordt uiteraard een massief aluminium afstandsbediening in stijl bijgeleverd waarop alle functies worden bediend. Toch is het ook fijn dat dit met het touchscreen op het apparaat zelf ook mogelijk is. Het is daarbij bijzonder aangenaam dat je ook van grotere afstand de volumestand en ingang goed kan aflezen. Dat zie ik nog wel eens anders.
Robuust
De versterker wordt aan beide zijkanten geflankeerd door grote afgeronde koelribben die vriendelijk zijn voor je handen en deze dus niet openhalen bij het verplaatsen. Het 3 mm dikke bovenpaneel bezit een spannende afwisseling tussen twee vlakke delen met in het midden een gebogen vorm. De achterzijde, die logischerwijs aanzienlijk drukker is bezet, bevat naast de twee uitbreidingssleuven ook twee gebalanceerde XLR-ingangen, twee RCA-ingangen waarvan één tevens als Tape In dient, een Tape Out en twee RCA-subwooferuitgangen, een aardeaansluiting en 20 ampère-netentree. Maar het pièce de résistance zijn wel de schitterend vervaardigde, door Gryphon zelf ontworpen luidsprekeraansluitingen. Ik heb er door de jaren heen al veel gezien, maar zo mooi en praktisch als de exemplaren op deze Diablo 333 heb ik nog niet vaak mogen aanschouwen. Ze zijn niet alleen robuust, waardoor je spades (banaanstekkers passen er ook in) echt goed vast kan zetten, maar ook op typisch Gryphon-wijze onmiskenbaar fraai.
Onderhuids
Na de intrigerende buitenzijde ben ik erg benieuwd wat er allemaal onder de kap is te vinden. Zoals verwacht word ik niet teleurgesteld. Alles ziet er mooi strak en goed georganiseerd uit. Wat daarbij vooral opvalt is het frame dat bedoeld is om de extreem gewichtige ringkerntrafo veilig te zekeren. Nu ben ik in de high-end best wel wat gewend, maar een 2200 VA-ringkerntrafo die de wijzer van de weegschaal naar 17,5 kilo in een geïntegreerde versterker laat doorzwiepen is nog steeds bijzonder. De versterker blijkt dubbel mono te zijn opgebouwd, waarbij de trafo mooi door mu-metaal is afgeschermd. De voedingscapaciteit houdt gelijke tred met de trafo en bedraagt een meer dan respectabele 2 x 68.000 µF. Kortom, wat we eerder bij het uitgangsvermogen al konden zien, is het een voeding die onder alle omstandigheden over een enorme hoeveelheid stroom kan beschikken. Wat mij ook positief stemt, is dat Gryphon niet alleen de signaalwegen zo kort mogelijk heeft gehouden, maar daarbij ook het gebruik van interne bedrading tot een minimum heeft beperkt. De versterkerschakeling, waarbij globale tegenkoppeling ontbreekt, werkt tenslotte in klasse AB, waarbij de eerste 10 watt volgens Gryphon in pure klasse A worden geleverd.
Heffen zonder moeite
Doordat de versterker aan de onderzijde is voorzien van een viertal cones, is het wel opletten geblazen met het positioneren van dit zware apparaat op rack of plateau. Meer dan 50 kilo gewicht op vier kleine contactpunten van de cones zorgt namelijk onherroepelijk voor lelijke afdrukken als de ondergrond er niet tegen bestand is. Om dat te tackelen worden er vier onderlegschijfjes bijgeleverd. Maar zelfs als je het apparaat met twee man op plateau, rack of (zwaar) meubel probeert te positioneren, is het onmogelijk om de schijfjes die je dan niet meer kunt zien, meteen goed onder de cones te krijgen. Gelukkig weet importeur Erwin Verschoor van Hifinesse raad en heeft daarom enkele kleine zogenaamde ‘hefzakken’ meegenomen. Ik heb deze wel eens in groot formaat gezien bij de ANWB om een auto snel te kunnen liften. Maar zo klein en dan toch ieder 150 kg omhoog kunnen brengen kende ik ze nog niet. Het eerste wat we vervolgens doen is de versterker met z’n tweeën uit de inmiddels gedemonteerde kist tillen, om hem vervolgens op mijn Finite Elemente Pagode Master Reference-plateau te plaatsen. Vooraf is deze voorzien van een plaat beschermend maar toch enigszins flexibel materiaal. Vervolgens brengen we aan iedere zijkant aan de voorzijde zo’n hefzak aan en knijpen met onze handen in de blaasbalg. En warempel gaat de toch zware versterker al snel quasi moeiteloos omhoog! We plaatsen nauwkeurig de eerste twee onderlegschijfjes en door de goede doseerbaarheid van de lucht kunnen we de cones heel langzaam nauwkeurig op de schijfjes laten zakken. Aan de achterzijde doen we hetzelfde, waarna de versterker zoals bedoeld netjes en zonder welke beschadiging dan ook staat opgesteld.
Praktisch gebruik
Tijdens het aansluiten en installeren valt op dat de Diablo 333 ondanks zijn bijzonder grote (Holmgren) trafo verder muisstil is. Hier dus gelukkig geen mechanisch brommende trafo en ook geen ruis of brom over de luidsprekers. Nu denkt u misschien: waar ik het in hemelsnaam over heb bij dit soort bedragen. Maar helaas worden vooral ontwerpen met veel vermogen en ringkerntrafo’s er vaak door geplaagd. Niet dus bij deze Gryphon. Het volume regelt in stappen die doorgaans klein genoeg zijn, maar voor mij soms wel op het randje zitten. Dat wil zeggen dat ik bij sommige muziek of bij gebruik van gevoeliger luidsprekers soms nog wat kleinere stapjes zou wensen. De aansluitingen zijn door de dubbele mono-opbouw mooi links en rechts gescheiden en wat ik heel sterk vind, is dat de netaansluiting echt helemaal in het midden onderaan is gepositioneerd. De luidsprekeraansluitingen zijn vervolgens perfect uiterst links en rechts gepositioneerd met zowel de lijn-in- en -uitgangen als de twee optionele modules daar midden tussenin. De versterker staat door zijn gewicht doorgaans laag in een rack op plateau, waardoor de signaalkabels altijd naar boven zullen buigen. Dus optimaal weg van de altijd door een bepaalde mate aan strooivelden omgeven powercord.
Doelgroep bepalen
En dan is het eindelijk zover. De Gryphon Diablo 333 neemt het stokje over van mijn referentie Zanden 6000 buizenversterker in dezelfde set. Er liggen de nodige kabels klaar om het resultaat indien nodig bij te sturen, maar dat blijkt totaal niet nodig. Eigenlijk weet ik niet wat ik had verwacht, maar de Diablo 333 klinkt in eerste instantie niet zoals hij eruitziet. En dat bedoel ik positief. Niets auditieve indoctrinatie zoals de grote Ford F-150 Raptor dat vol donkere glamour doet. Geen benadrukking, geen overdrijving, geen obesitas-schaalvergroting. Helemaal niets van dat alles. Je verwacht bij zoveel vermogen heel veel controle en grip en dat is er ook daadwerkelijk. Maar het zit niet de muziek in de weg en het maakt het eindresultaat ook niet hifi-achtig of amuzikaal. Ik besef meteen dat ik de Gryphon net als mijn Zanden heel goed als referentieproduct voor mijn testen zou kunnen gebruiken. Veel vermogen, hoog oplossend vermogen, stabiel 3D-ruimtebeeld en allemaal dermate goed geïntegreerd dat het resultaat in dienst van de muziek staat. Ook qua prijsstelling komen de Gryphon (zonder modules) en de Zanden eveneens verregaand met elkaar overeen. Toch ga ik mij hier niet laten verleiden om ze tegen elkaar te laten spelen. Niet omdat ik dit niet zou kunnen, maar meer omdat beide producten bedoeld zijn voor verschillende behoeftes en doelgroep. Ik doel dan op het gegeven dat buizen echt prachtig kunnen zijn, maar je kunt er niet iedere luidspreker goed mee aansturen. De Diablo is bewust ontworpen om dit juist wél te kunnen en binnen dat doel zo goed mogelijk te presteren. Ook is de Deen uit te breiden met insteekmodules (korte signaalwegen), terwijl je bij de Zanden daar extra apparaten (phonotrap en DAC) aan moet schaffen. Ja, de Gryphon is ook zo groot, maar de twee extra apparaten heb je dus niet nodig en hoef je ook geen plaats in rack of meubel te geven. Daar wil ik het qua vergelijk graag bij laten.
Luisteren 1
Nu alles goed staat opgesteld en is warm gespeeld, ga ik de Diablo 333 net zo gebruiken als ik altijd doe. Namelijk het afspelen en proberen te genieten van de muziek zelf. Deze methode werkt mijns inziens veel beter dan ingespannen alle audiofiele parameters gaan beoordelen en spiegelen of ze anders zijn dan je gewend bent. En wat als de sax dichterbij of verder weg staat, of als de dynamische contrasten heftiger of meer gematigd zijn? Zegt dat dan iets of een product beter of slechter is? Nee, want je kent het origineel niet en weet dus niet hoe een opname werkelijk hoort te klinken. Maar wat je wel kunt doen is al dan niet ervaren of de presentatie voor jou geloofwaardig overkomt. Ik speel zelf veel muziek waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van akoestische instrumenten. Het zijn vervolgens hun klankidiomen die de interactie aangaan met de echte akoestische ruimtes waarin ze zijn opgenomen. Daardoor kun je door je eigen ervaringen (als je wel eens optredens bijwoont) best goed inschatten of de presentatie/weergave realistisch en (relatief) natuurgetrouw overkomt of niet. De volgende aspecten vind ik mooi en sterk aan deze Gryphon:
1.) De weergave verandert niet tonaal en verschuift ook niet qua perspectief bij het dalen en stijgen van het volume. Dat is mooi en geeft een gevoel van rust en stabiliteit tijdens het luisteren.
2.) De versterker geeft uitstekend door wat de eigenschappen van de aangesloten bron(nen) zijn. Dus warm en rijk is ook warm en rijk en strak en analytisch is ook dat idioom.
3.) Heel sterk is dat het ook niet verandert met de aangesloten weergevers. Dus ook met verschillende Kharma-modellen bij Vincent’s Listening Room By Kharma herkende ik meteen al deze eigenschappen. Dit wil gelukkig zeker niet zeggen dat de Diablo 333 een kleurloze versterker is, want dat is hij allesbehalve. Maar wel gedraagt hij zich dus mooi voorspelbaar en zeer stabiel. Waar je nog van mening over zou kunnen verschillen is de mate aan kleur bekennen. Want hoe veel tonale vulling wens je en vind je fijn en wil je meer op het puntje van je stoel luisteren, of prefereer je juist een meer laid back presentatie. Maar dat is ook precies de reden waarom er zoveel andere mooie high-end versterkermerken op de markt zijn van het kaliber als CH-Precision, Dan D’Agostino, Constellation Audio, Audio Research en ga maar door. Allemaal merken met een nadrukkelijke eigen visie op hoe zij vinden dat iets moet klinken.
Luisteren 2
Hoewel ik de PS3-phonomodule niet heb kunnen beoordelen, kan ik de aanwezige digitale DAC3-variant gelukkig wel goed aan de tand voelen. Daarbij is het mooi om te kunnen merken dat de positieve lijn van de vorige alinea hier volledig wordt doorgetrokken. Dus ook deze bijzonder serieus opgezette DAC-module maakt de muziek niet bewust mooier in de zin van toevoegingen of weglatingen. De korte signaalwegen dragen vervolgens nog verder bij aan de hoge kwaliteit, wat je kunt merken doordat zaken als muzikale communicatie, flow en doorzicht anders overkomen dan bij losse DAC’s met interlinks naar de versterker. Het lijkt klankmatig nog het meest alsof er minder elektronica in de signaalweg zit en je brein zich minder hoeft in te spannen. Toch heeft ook de Diablo 333 zoals alles op de markt wel een bepaalde eigen signatuur. Een eigen inbreng die bepaalde voordelen biedt, maar ook op enkele aspecten wat subtiele veren moet laten. Zo worden transienten en impulsen soms net wat meer beleefd en ietwat rond voor het voetlicht gebracht. Voor het laag geldt hetzelfde. Het is mooi, gedefinieerd, diep, krachtig, beheerst en geloofwaardig, maar als je weet wat er mogelijk is, weet je ook waar de grenzen uiteindelijk liggen. Wat deze Gryphon echter tot zo’n sterk aanbod maakt, is zijn bijzonder uitgewogen totaalpakket. Alles klinkt, werkt en gedraagt zich als één coherent geheel en de typerende eigenschappen laten zich gemakkelijk bijsturen. Wanneer ik de DAC-module vervang voor een nog betere (en duurdere) DAC zoals mijn Mola Mola Tambaqui of de eveneens fraaie dCS Lina DAC X, stijgt het niveau nog verder. Ja, je verliest de specifieke voordelen van de korte signaalwegen, maar de gescheiden omgeving en nog verder uitgewerkte schakeling en onderdelen wegen hier uiteindelijk toch tegenop. Het zorgt er uiteindelijk voor dat deze zeer goede versterker zelfs nog beter wordt. Is het nodig? Nee, maar voor wie al een top DAC heeft staan, scheelt het ook in de prijs, omdat je de DAC3-module niet hoeft aan te schaffen.
Conclusie
Wat een mooie robuuste topklasse geïntegreerde versterker is deze Gryphon Diablo 333. Hoog van prijs, maar daarvoor ook bijzonder intrigerend en mysterieus qua voorkomen. Daarbij is het apparaat gebouwd als een tank, ongecompliceerd qua bediening en helemaal te configureren voor alleen de mogelijkheden die je zelf nodig hebt. De versterker kan nagenoeg iedere luidspreker op de wereldmarkt met aplomb aansturen en doet dat dusdanig dat de kwaliteit van de gekozen weergevers herkenbaar de boventoon blijft voeren. Dus een bepaald type Magico laat precies horen wat de kwaliteiten van dit model zijn, evenzo voor een Kharma, Wilson Audio, Marten, Estelon of welk merk dan ook. Dat is een niet te onderschatten kwaliteit die pleit voor een geweldig goede inzetbaarheid. Wel wil ik toevoegen dat je met een speciaal op zo’n luidspreker toegespitste versterker nog verder kunt komen. Alleen is zo’n model dan weer niet zo mooi universeel inzetbaar. Zo kom ik tenslotte toch weer bij de typering Zwitsers zakmes, of laten we er deze keer Deens zakmes van maken.
Fotografie: Gryphon Audio
Prijzen
Gryphon Diablo 333 € 26.160,-
Gryphon Diablo 333 met DAC3-module € 33.480,-
Gryphon Diablo 333 PS3 phono-module € 31.920,-
Gryphon Diablo 333 DAC3 & PS3-module € 39.240,-
Hifinesse, www.hifinesse.nl
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