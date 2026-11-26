Luisteren 1

Nu alles goed staat opgesteld en is warm gespeeld, ga ik de Diablo 333 net zo gebruiken als ik altijd doe. Namelijk het afspelen en proberen te genieten van de muziek zelf. Deze methode werkt mijns inziens veel beter dan ingespannen alle audiofiele parameters gaan beoordelen en spiegelen of ze anders zijn dan je gewend bent. En wat als de sax dichterbij of verder weg staat, of als de dynamische contrasten heftiger of meer gematigd zijn? Zegt dat dan iets of een product beter of slechter is? Nee, want je kent het origineel niet en weet dus niet hoe een opname werkelijk hoort te klinken. Maar wat je wel kunt doen is al dan niet ervaren of de presentatie voor jou geloofwaardig overkomt. Ik speel zelf veel muziek waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van akoestische instrumenten. Het zijn vervolgens hun klankidiomen die de interactie aangaan met de echte akoestische ruimtes waarin ze zijn opgenomen. Daardoor kun je door je eigen ervaringen (als je wel eens optredens bijwoont) best goed inschatten of de presentatie/weergave realistisch en (relatief) natuurgetrouw overkomt of niet. De volgende aspecten vind ik mooi en sterk aan deze Gryphon:

1.) De weergave verandert niet tonaal en verschuift ook niet qua perspectief bij het dalen en stijgen van het volume. Dat is mooi en geeft een gevoel van rust en stabiliteit tijdens het luisteren.

2.) De versterker geeft uitstekend door wat de eigenschappen van de aangesloten bron(nen) zijn. Dus warm en rijk is ook warm en rijk en strak en analytisch is ook dat idioom.

3.) Heel sterk is dat het ook niet verandert met de aangesloten weergevers. Dus ook met verschillende Kharma-modellen bij Vincent’s Listening Room By Kharma herkende ik meteen al deze eigenschappen. Dit wil gelukkig zeker niet zeggen dat de Diablo 333 een kleurloze versterker is, want dat is hij allesbehalve. Maar wel gedraagt hij zich dus mooi voorspelbaar en zeer stabiel. Waar je nog van mening over zou kunnen verschillen is de mate aan kleur bekennen. Want hoe veel tonale vulling wens je en vind je fijn en wil je meer op het puntje van je stoel luisteren, of prefereer je juist een meer laid back presentatie. Maar dat is ook precies de reden waarom er zoveel andere mooie high-end versterkermerken op de markt zijn van het kaliber als CH-Precision, Dan D’Agostino, Constellation Audio, Audio Research en ga maar door. Allemaal merken met een nadrukkelijke eigen visie op hoe zij vinden dat iets moet klinken.