Ziggo Go TV-app nu in 1080p op sommige apparaten

Ziggo heeft bekendgemaakt dat je op Android TV, Apple TV 4K en Amazon Fire TV nu twaalf zenders in 1080p kunt kijken met de Ziggo Go TV-app. De resolutie is omhoog gegaan vanaf 720p en dus moet je televisie kunnen kijken in een hogere resolutie. Het geldt echter niet voor alle apparaten. Heb je een Android TV, Apple TV 4K of een Amazon Fire TV (Stick), dan heb je toegang tot NPO 1, 2, 3, RTL 4, 5, 7, 8, SBS6, Veronica/Disney XD, Net 5 en Ziggo Sport in 1080p. De zender Love Nature moet binnenkort ook in 1080p te bekijken zijn.

Niet alle Chromecasts laten Ziggo Go zien in 1080p

Er zitten echter wel wat haken en ogen aan. Een Chromecast met Google TV maakt wel gebruik van de 1080p-resolutie, maar een Chromecast zonder Google TV waar je mee moet casten niet. Dan blijf je gewoon 720p zien. Dit komt omdat de Chromecast met Google TV dus onder Android TV valt. Volgens Ziggo valt het casten vanaf je mobiel naar een Chromecast onder ‘een verlengstuk van je mobiel’ en is 720p voldoende. Volgens Ziggo komt de 1080p-resolutie ook pas tot z’n recht vanaf een televisie van 42-inch. Met deze uitleg slaat Ziggo de plank natuurlijk volledig mis, maar het resultaat blijft hetzelfde. De Chromecast met Google TV en de Ziggo Go TV-app laat de twaalf zenders wel in 1080p zien, maar de Chromecast waar je mee moet casten helaas niet.