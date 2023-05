VTM GO nu ook reclamevrij met betaalde optie VTM GO+

VTM GO bestaat inmiddels vier jaar en volgens de Vlaamse streamingdienst heeft inmiddels één op de twee Vlamingen een account. Wekelijks vinden meer dan een half miljoen kijkers de weg naar het platform. De smartphone en tablet zijn het populairst, maar 40 procent kijkt gewoon via het televisiescherm. De helft van het aanbod is intussen breder dan live en uitgesteld kijken. Het platform vindt daarmee zijn rol als pionier op het vlak van uitgesteld kijken ontgroeid en het was tijd voor een nieuwe fase als volwaardig streamingplatform. Maak kennis met VTM GO+.

VTM GO+ biedt kijkers de optie om VTM GO-content reclamevrij te kijken. Hiermee kun je helemaal kijken waar, wanneer en hoe je dat wil, is het idee van het platform. Naast een reclamevrije beleving krijgen abonnees ook toegang tot hun favoriete soaps als Familie of Lisa en kun je deze zelfs een week vooruit kijken. Ook andere programma’s zijn via het platform vooruit te kijken, nog voordat deze op televisie te zien zijn. De nieuwe betaalde variant biedt daarnaast de optie om favoriete programma’s te downloaden voor onderweg.

VTM GO+ direct beschikbaar