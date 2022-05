VRT NU beschikbaar gemaakt voor Apple TV

Sinds gisteren kun je in de Apple App Store terecht voor VRT NU, geschikt voor tvOS. De applicatie kan daardoor gebruikt worden op de Apple TV mediaspeler en biedt toegang tot diverse VRT-programma’s. VRT NU is voor België wat voor Nederland NPO Start is. Het is de plek waar je de content van de publieke omroepen bij elkaar ziet. Op VRT NU zie je bijvoorbeeld alles van Een, Canvas, Ketnet, Sporza, Studio Brussel, Music and More en Radio 1 en Radio 2. De streamingdienst is gratis en wordt gefinancierd met overheidsgeld en reclame-inkomsten. Dat betekent dat je dus wel reclames voorgeschoteld krijgt.

Nu gebruikers de dienst op Android- en Apple-apparaten kunnen gebruiken verschuift de VRT de focus naar Samsung. Gebruikers van Samsung-televisies kunnen binnenkort een applicatie verwachten. Of er ook aan een app voor andere platformen gewerkt wordt is vooralsnog niet bekendgemaakt.