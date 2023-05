Streamz lanceert goedkoper abonnement met advertenties

Streamz maakte het nieuws bekend op de eigen website. Op 22 mei lanceert Streamz Basic: een nieuw en goedkoper abonnement voor 5,95 euro per maand. De Belgische streamingdienst wil hiermee een nieuwe doelgroep bereiken. Het goedkopere abonnement geeft alle kijkers toegang tot dezelfde Vlaamse en internationale series en films als alle andere abonnees. De streamingdienst bestaat sinds 2020.

“Het nieuwe abonnement Streamz Basic is bedoeld voor mensen die een lagere prijs willen betalen en bereid zijn daarvoor enkele reclamespots te bekijken. Met dit product willen we een nieuw doelpubliek aanspreken en toegang bieden tot onze Vlaamse en buitenlandse topseries”, aldus Bart De Groote, CEO van Streamz.

Streamz liet een onderzoek uitvoeren en naar eigen zeggen is er belangstelling voor een goedkoper abonnement met reclame, vooral onder jongeren die nu eenmaal een wat kleiner budget hebben.

“Met dit nieuwe aanbod maken we Streamz voor heel wat mensen – en zeker jongeren – een stuk toegankelijker. Klanten kunnen nu kiezen: kijken met reclame tegen een lagere prijs, of kijken zonder reclame. Die vrijheid bieden we nu aan”, zegt Bart De Groote, CEO van Streamz.

Goed om te weten overigens: kinderprogramma’s blijven reclamevrij. Bij content voor volwassenen krijg je maximaal vijf minuten reclame te zien per uur. Downloaden kan niet met het nieuwe abonnement en er kan maar een persoon tegelijk kijken, alhoewel je de app wel op meerdere schermen en toestellen kunt installeren.

Streamz Basic nu de derde optie voor abonnees

Met de introductie van het goedkopere abonnement heeft Streamz nu in totaal drie verschillende abonnementen: Streamz Premium+, Streamz Premium en Streamz Basic. Een jaarabonnement is per maand goedkoper dan maandelijks betalen. De nieuwe Streamz Basic is vanaf 5,95 euro per maand (bij een jaarabonnement) verkrijgbaar vanaf 22 mei. Betaal je per maand, dan moet je 6,95 euro betalen. Abonneren kan op streamz.be.