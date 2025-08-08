Streamingtips #32 – Wednesday, Star Trek en River

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
Wednesday (Netflix)
De favoriete gothic-chick is weer terug: Jenna Ortega kruipt weer een seizoen in de rol van Wednesday Addams. Dochter van Gomez en Morticia Addams, met een gave, die op school een vreemde hobby heeft: de misdaad oplossen. Het is een serie die er qua aankleding zo mooi uitziet, dat dat alleen al de moeite waard is. Dat het ook nog heel slim, humoristisch en vermakelijk geschreven is, maakt Wednesday een serie waarvan we graag nog veel seizoenen zouden kijken.
Stolen: Heist of the Century in Antwerp (Netflix)
Er zijn een paar dingen waar Netflix gewoon heel goed in is en dat is spannende verhalen vertellen en ze wat extra dramatiseren. Dat zal ongetwijfeld ook het geval zijn in deze documentaire, waarin in anderhalf uur uiteen wordt gezet hoe in de nacht van 16 op 17 februari een nachtelijke overval in het diamantcentrum werd gepleegd. Er is tussen de 100 miljoen en 500 miljoen aan diamanten buitgemaakt en deze docu laat zien hoe dat heeft kunnen gebeuren.
Star Trek: Strange New Worlds (SkyShowtime)
Star Trek gaat weer verder met het derde seizoen van Strange New Worlds. We kijken verder hoe het onder andere Pike, Spock en Number One vergaat in de periode voordat Captain Kirk de Enterprise betrad. Het is weer een heerlijke mix van verschillende karakters die botsen en het af en toe toch nog heel goed weten te vinden. Na dit derde seizoen komen er nog een vierde en vijfde bij, dus we kunnen er ook nog jaren van genieten.
Operation Dark Phone: Murder by Text (Videoland)
We zijn hier bij FWD fan van smartphones en daarom kunnen we het niet laten om deze tip te geven: Operation Dark Phone gaat over een operatie tegen een crimineel netwerk dat niet bewust was dat zijn telefoons niet goed versleuteld waren. Maandenlang las de politie alle berichten mee en die berichten, maar ook de criminelen, komen in deze docureeks voorbij om na te vertellen wat er hier is gebeurd.
River (Amazon Prime Video)
De Belgische dramafilm River is heftig: het draait om een twintiger die op de psychiatrische afdeling wakker wordt nadat hij een overdosis heeft genomen. Hij weet niet wat er is gebeurd en wie hij is, maar gaandeweg komt hij daar steeds meer achter. Hij heeft een nieuwe missie, maar gaat dat hem lukken? Een bijzonder drama van Laurenzo Vergeynst.
