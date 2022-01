Streamingtips #1 – Spider-Man: Homecoming, The Inbetweeners en Antlers

Big Cat Country (Videoland)

We hebben een paar weken met sterke content gehad, maar het is duidelijk dat de streamingdiensten in 2022 nog moeten opstarten. Eén van de meest interessante nieuwe dingen op Videoland is deze week Big Cat Country, een docureeks waarin we een troep leeuwen volgen in het Luangwa National Park in Zambia. Reken op prachtige beelden en een interessant inkijkje in de wereld van leeuwen.