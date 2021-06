Vanaf nu kun je een abonnement nemen op Sonos Radio HD, de reclamevrije, high-definition-versie streamingradiodienst Sonos Radio. Met een abonnement op de dienst heb je onder meer de mogelijkheid nummers over te slaan of te herhalen. De betaalde versie biedt meer exclusieve stations, content van en over artiesten en geluiden om bij te ontspannen en in slaap te vallen te ontdekken.

Sonos Radio HD in Nederland

Je kunt Sonos Radio HD vanaf nu vinden in de Sonos S2-applicatie. Je kunt een abonnement afnemen op de website van het bedrijf, voor een bedrag van 7,99 euro per maand. Ook is er een proefabonnement beschikbaar, dat je een maand gebruiken kunt.

Ook debuteert Brian Eno vandaag op Sonos Radio HD. Eno werkte onder meer samen met David Bowie, Coldplay, Talking Heads en U2, en hij componeerde de tune voor Windows 95. Hij werkte samen met Sonos Radio aan het format voor een nieuw type radiostation dat zijn uitgebreide archief van niet-uitgebracht werk verkent.

“The Lighthouse gaat dienen als een levende collectie waarmee Eno fans rechtstreeks kennis laat maken met zowel zijn oude als nieuwe muzikale projecten. Zo krijgen luisteraars een unieke kijk in zijn illustere, al meer dan 50 jaar durende carrière die zich richt op het maken, produceren en herdefiniëren van muziek. The Lighthouse biedt Eno’s collectie exclusief aan voor luisteraars van Sonos Radio HD”, aldus Sonos in het persbericht.

Verder duikt Eno op als gastheer van die andere programma’s, die gekoppeld worden aan The Lighthouse. Zoals bij Program 1, waarin niet eerder gelanceerd materiaal besproken wordt. Program 1 is vanaf vandaag te horen op The Lighthouse op Sonos Radio HD, en is gratis beschikbaar voor alle klanten via het Sound System Archive in de Sonos-app.

Gratis content voor Sonos Radio

Tot slot laat het bedrijf weten dat de reguliere variant van Sonos Radio de komende maanden mag rekenen op gratis content.