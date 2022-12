Welke montagecomputer moet je kopen en waar moet je op letten?

Processoren

De CPU, centrale processorunit, van de pc doet het standaard reken -, besturings- en in & outputwerk. Hoe sneller (rond de 3 GHz of hoger) en meer snel geheugen op de chip zelf des te vlotter dat allemaal gaat. Met name bij 4K UHD en hoger wordt extra processorkracht aanbevolen! Bij de standaard montagecomputer is de processor vrijwel altijd Intel i. Minimaal een recente i5 en liefst een i7 of i9 CPU. Bij AMD de Ryzen 7. Een aantal werkstations beschikt over meerdere op video afgestemde CPU’s aan boord. Bijvoorbeeld XEON in een MacPro. Dat pakt echter behoorlijk prijzig uit.

Intel is inmiddels al aan de 11de en 12de generatie Central Procession Units toe. En topper en niet al te duur is de 8-core, 16-thread Intel Core i9-11900K met een kloksnelheid die kan oplopen tot maar liefst 5,3 GHz. Ook interessant is de Intel Rocket Lake-S-chip-familie die ondersteunt ondersteunen tot DDR4-3200 geheugen, beschikt over 20 PCIe 4.0-banen, Intel Quick Sync Video, geïntegreerde HDMI 2.0-ondersteuning plus discrete Thunderbolt 4 en Intel Wi-Fi 6E-compatibiliteit.

Bij de 12de generatie gaat het met name om de P- en E-cores. Deze aparte CPU-kernen verdelen de workload van de processor in voorgrond en achtergrond processen. P-cores (Performance) zijn krachtige processorkernen geoptimaliseerd voor hoogwaardige postproduction, gaming en AI.



Apple heeft lange tijd gebruik gemaakt van de Intel CPU’s, i5, i7 en i9. Recentelijk ging men over op de in eigen beheer gefaseerde M1 chip. Dat is een System on a Chip (SoC). De M1 chip voert alle berekeningen op het eigen Silicon-IC uit. Vroeger was het noodzakelijk dat de CPU veel bewerkingen aan andere processoren moest uitbesteden en dat werkt vertragend. De M1 chip bevat al die belangrijke componenten op een en dezelfde chip. Optimale samenwerking, integratie en een hoge systeemsnelheid.

Het nieuwste Apple OS is perfect afgestemd op de M1. Apple zelf pretendeert dat de M1 chip 3,5 keer snellere CPU prestaties boekt dan de Intel Core i7 processor van Apple MacBook Air. Om die snelheid te bereiken heeft de standaard M1 8 processorkernen. Je kunt echter nog hoger gaan met de M1 Pro en M1 Max. De CPU in M1 Pro en M1 Max bieden tot wel 70 procent snellere CPU-prestaties dan M1. Hierdoor gaan bijvoorbeeld projecten compileren in Xcode sneller gaat dan ooit. De GPU in M1 Pro is tot twee keer zo snel als M1, en M1 Max is maar liefst vier keer zo snel als M1. Ideaal voor postproduction en special effects plus 3D, VR en AR.

De M1 Pro heeft een bandbreedte van maximaal 200 GB/s en je kunt kiezen voor maximaal 32 GB aan centraal geheugen. M1 Max heeft een geheugenbandbreedte van maximaal 400 GB/s – twee keer zoveel als M1 Pro en bijna zes keer zoveel als M1 – en ondersteunt tot 64 GB centraal geheugen.

Een groot voordeel van deze M1-processoren is dat zij in een notebook aanmerkelijk beter presteren dan een doorsnee Windows NLE-desktop.