Wat doet een videoprojector?

Een videoprojector zet digitale informatie om in een herkenbaar beeld, dat door middel van een krachtige lichtbron via een optisch systeem, op een scherm wordt geprojecteerd. Het gefocusseerde licht geeft op een wit scherm, alle pixels overeenkomstig het originele bestand, in kleur en helderheid weer. Pixels die in het bestand als zwart zijn vastgelegd worden niet omgezet in licht, die delen in een film ontvangen dus geen licht. Dit lijkt het antwoord op de vraag, maar zo simpel is het niet.

In een projectieruimte is de beeldkwaliteit sterk afhankelijk van de kwaliteit van de verduistering. Zodra het zaallicht is gedoofd, let dan op het verschil in zwartheid tussen het schermkader en het projectievlak. Indien de verduistering optimaal is, mag je de overgang nauwelijks zien. In de praktijk is het meestal anders, een klein beetje strooilicht van het bordje nooduitgang, is al voldoende om het contrast behoorlijk aan te tasten, de zwarte blokken in figuur 2 worden dan grijs weergegeven.

Tegelijkertijd gebeurt nog iets: bij de weergave van een lichte filmscenes, zal er veel licht vanaf het projectiescherm de zaal in reflecteren, de pupillen van de ogen zullen zich deels sluiten, de hoeveelheid licht op het netvlies neemt nu af, het contrast tussen de blokken zal zich hierdoor weer iets herstellen.

Om een zo goed mogelijk resultaat met de projectie te behalen, besteden bioscoopexploitanten veel zorg aan de inrichting. De wanden, vloer en plafond zijn zodanig afgewerkt dat het projectorlicht vanaf het scherm niet meer terug kan reflecteren richting het projectiescherm, vandaar de donkere kleuren, zie figuur 1.