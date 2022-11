Sigma 85mm f/1.4 DG DN Art

Dit is een licht teleobjectief om meteen verliefd op te worden. Lichtsterk met F1.4, uitstekende optische en mechanische prestaties, relatief laag gewicht en compact. Voor Video is dit objectief met name geschikt voor lichte beelduitsnedes (vergroot bijna 1,6 maal) en portretten in close-up. Een aangename Bokeh en op F1.4 een fraaie geringe scherptediepte (filmische look). Andere specificaties die meteen aanspreken is de knop voor het omschakelen tussen een inklikkend en traploos regelbaar diafragma. Natuurlijk kan je switchen tussen AF (met een witte indicatie) en handmatig scherpstelen en er zit een AFL-drukknop (Voor het onderbreken van het automatisch scherpstellen) op. De filtermaat is 77 mm.

De geribbelde scherpstelring draait soepel met net voldoende frictie. En de diafragmaring heeft een goed grip en klikt fijn in of draait met voldoende frictie traploos. De zonnekap van stevig kunststof schermt ongewenste lichtval prima af en heeft een indrukbare ontgrendelknop. Verder een goede afscherming tegen spatwater en stof.

Het objectief meet lengte x diameter: 82.8 x 94.1 mm en weegt 630 gram. Solide uitgevoerd in aluminium en TSC (composiet). Het belangrijkste punt vormt uiteraard de optische prestaties. Nu die mogen er wezen en zijn inmiddels bekroond (TIPA en EISA). Op volle F1.4 is het midden al goed scherp met enige afval naar de randen. Dat trekt snel bij op F2 tot F2.8. Daarna ragscherp tot F11.De Bokeh is om te zoenen.

Aan boord zijn vijf Special Low Dispersion-lenselementen, een asferisch lenselement en glas met een hoge brekingsindex. Er is nauwelijks ghosting en flaring. Het kleurkarakter en contrast werken heel natuurlijk. Er is een enige vervorming (kussen) en vignettering maar dat heb je al snel met een dergelijke hoge lichtsterkte en lensopnening. Beiden vallen in de nabewerking goed te corrigeren.

De vergrotingsfactor is 0,12 keer. De autofocus werkt snel en accuraat. Dit dankzij een stille stappenmotor die geoptimaliseerd is voor fase- en contrastdetectie. Bij video zie je een fijn vloeiend verloop zonder merkbare focus breathing. Gezichtsherkenning bij AF en focus peaking bij manueel werken naar tevredenheid.

Samenvattend is de Sigma 85mm f/1.4 DG DN Art voor de prijs (1099 euro) zo ongeveer het beste dat er te verkrijgen is en een aanwinst als prime lens voor video en foto.

SIGMA Benelux, www.sigmabenelux.com