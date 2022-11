Gelijkenis

Uiterlijk is de Fujifilm GFX50S II identiek aan de eerder door Digital Movie geteste GFX100S. De afmetingen zijn 150 x 104 x 87 mm en het opmerkelijk lichte bodygewicht bedraagt 900 gram (inclusief accu en geheugenkaarten).

Hetzelfde geldt voor de ergonomische bediening. Nog even in het kort: over de bediening is goed nagedacht. Via de draaiknop PASM beschikt de gebruiker over zes programmeerbare zelf in te stellen mogelijkheden. Er is een vergrendelbare draaiknop voor de meest toegepaste operationele functies. Met de schakelaar naast deze ‘mode’ knop kan je snel wisselen tussen fotografie en filmen.

Een platte ‘joystick’ bedient de menu’s comfortabel en verplaatst het scherpstelpunt. In het algemeen vinden wij de instelmenu’s en knoppen lekker toegankelijk. De traditionele Fujifilm-draaiknoppen voor ISO- en sluitertijd zijn vervangen door een luxe ogende 1,8 inch statusdisplay rechts bovenop de body. Die informeert over de op dat moment ingestelde waarden of gebruikte functies. Met twee knoppen en de beide wieltjes kan je de meeste functies instellen. Je kunt een aantal knoppen naar voorkeuze programmeren en met Q voor quick-menu staan de belangrijkste functies/parameters op de display.

De 0,77 keer OLED zoeker met 3,7 miljoen pixels geeft een uitstekend scherp zicht op het te componeren beeld. Daarnaast een kantelbare (over twee assen) 3,2 inch LCD-viewerscherm. Het ISO-bereik gaat van 100-12.800 uitbreidbaar tot 102.400. Er is een handgreep op de body waarin de accu (meer dan 400 foto’s) past. Optioneel is er een opzetstuk voor gebruik bij grotere objectieven verkrijgbaar. Helaas is er geen verticale grip leverbaar. De body is fraai zwart, degelijk en spatwater & stofbestendig uitgevoerd. De voeding verloopt via USB en er zijn twee cardslots beschikbaar.

Qua technische specificaties is de GFX50S II wel de mindere van zijn grote broer. Het strippen voor een vriendelijker prijs in het middenformaat ging ten koste van onder andere de scherpstelling, een burstsnelheid van maar 3 fps en het 4K videoformaat.