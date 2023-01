Doorbreek de Vierde Muur in je TikTok-filmpje

De term Vierde Muur komt van oorsprong uit het theater en het gaat hier om de vierde denkbeeldige muur die het verhaal van de echte wereld scheidt: er zijn drie muren die het toneel omsluiten, terwijl een onzichtbare “4e muur” voor de toeschouwer is weggelaten. De 4e muur is het scherm waarnaar we kijken en het is een eenrichtingsspiegel. De kijker kan het verhaal zien en begrijpen, maar het verhaal kan het bestaan van het publiek niet begrijpen, niet zien.

Doorbraak

Als je die muur doorbreekt, verbreek je die theater-/filmwet. Dit wordt “Breaking The 4th Wall” genoemd. Het kan ook worden omschreven als het verhaal dat zich bewust wordt van zichzelf. Het meest beroemde voorbeeld is het moment dat een acteur zich (plotseling) tot het publiek richt. Dit moet je met enige voorzichtigheid doen, want als je het verkeerd doet, trek je de kijker uit het verhaal – niet slechts voor één scène, maar voor het hele stuk.

Als je het goed doet, kun je contact maken met je publiek en je materiaal naar een hoger niveau tillen. Je kunt vertrouwen opbouwen, grappig zijn of ons meenemen in de psyche van een personage. Het doorbreken van de 4e muur kan vitale informatie communiceren en diepere emoties oproepen bij de kijker. Veel theorie, maar nu TikTok!

TikTok

In de grappige filmpjes op TikTok is iedereen betrokken bij de grap en communiceert ook iedereen met ‘de camera’. Met andere woorden iedereen doorbreekt de 4e muur. Beperk dat eens tot slechts 1 persoon. Maak van de scène een stukje theater, film het, en laat slechts even 1 persoon zich met een blik of een enkel woord tot de kijker richten. De anderen in beeld bemoeien zich dan niet met de camera. Op die ene na. Je zult zien dat dat een heel ander effect heeft. Wat oefenen en je maakt de leukste fragmentjes!

Pieter Reintjes (Video College)