Digital Movie 150: Een terugblik in de rijke historie…

De oorsprong van Digital Movie ligt bij Video Uit & Thuis. Dit blad ontstond in 1981 toen de bladmanager en redacteuren van een eerder tijdschrift voor analoge smalfilmmakers (op emulsies als Super8) de Photokina bezochten. Daarop waren de videorecorder en vooral de eerste draagbare analoge camcorders te vinden. Dat wordt de toekomst dacht men toen al. Tijd voor een nieuw magazine. Dat had echter nogal wat voeten in de aarde. De traditionele smalfilmers zagen weinig in tape en elektronica. Het waren de chemische filmemulsie met geluidspoor, de plakpers, de filmprojector en het witte doek die de dienst uitmaakten. Een videorecorder (Betamax, VHS) om filmcassettes op de tv te kunnen bekijken tot daar aan toe. Doch een elektronische camera met tape was toch echt uit den boze. De tijdgeest haalde deze oude smalfilmgetrouwen echter gestadig in. De losse videocamera en bijbehorende draagbare opnamerecorder werden een camcorder. En die kon op tape veel langer opnemen, werd in de praktijk goedkoper dan de filmcassettes en je kon er beter en veelzijdiger mee monteren.

Testredacteur

Ikzelf rolde in Video Uit & Thuis tijdens mijn eerste pogingen om video en geluid digitaal op de computer te gaan monteren. De toenmalige hoofdredacteur Frits Kraefft zag daar wel wat in. Na het nodige geworstel met het digitaliseren van analoog opnamemateriaal, Adobe Premiere en capturekaarten voor de pc, Mac en Commodore Amiga kwam daar echt vaart in. Het werken met knippen en plakken van filmstroken verdween naar de achtergrond.

Met de komst van steeds weer nieuwe camcorders werd ik vanzelf testredacteur. De lezers wilden natuurlijk allemaal weten welk apparaat het beste was. Al snel volgden het beproeven van verschillende montagepakketten en non lineaire editing (NLE) op de pc of Mac voor de videohobbyist. Tevens deed de DVD zijn intrede, einde videotape. Met een Apple computer kon je deze schijfjes toentertijd ook zelf branden.

Digital Movie

De sterk toenemende digitalisering leidde ook tot de naamsverandering van Video Uit & Thuis. Het blad ging in 2004 samen met het zustermagazine DVD Plus verder als Digital Movie. De camcorder en videorecorder gingen breed digitaal met successen zoals DV en 8 mm digitaal. Tevens aandacht voor de tv, later flatscreen, beursverslagen en jaarlijkse Awards voor verdienstelijke apparatuur.

In de negentien jaar tot 2023 veranderde opnieuw veel. De digitale tape maakte plaats voor de geheugenkaart en later ook externe harddisk en SSD-drive. Een andere doorbraak vormde de komst van de hybride systeemcamera voor het opnemen van zowel video als foto met hetzelfde toestel. Ook deze systeemcamera was voor menig camcorderliefhebber vloeken in de kerk. Veel gedoe met het aankleden door accessoires en dan ook nog eens een stuk minder gebruiksvriendelijk.

De hybride systeemcamera speelde echter haar troeven goed uit. Verwisselbare optiek, grotere sensoren die voordeliger waren dan bij de camcorder, tal van mogelijkheden voor creatief cinematografisch filmen en postproduction plus een sterk verbeterende ergonomie. Het is momenteel de camcorder die het moeilijk heeft in de lagere prijs & gebruikersklasse.

Video Emotion

In 2015 met nummer 102 was de aftrap een feit van het samengaan van Digital Movie en Video Emotion onder de naam van Digital Movie. Dan moet u weten dat Video Emotion de nieuwe naam was van VHM dat in 2007 een doorstart maakte na een faillissement. En om het nog ingewikkelder te maken: VHM was de nieuwe naam van Video Hobby Magazine dat al sinds 1995 bestond.

Zijn we er dan? Nee hoor! Video Hobby Magazine was namelijk weer de opvolger van ‘Videofilmen als hobby’, dat twaalf jaar bestond en weer de opvolger was van ‘Smalfilmen’ of ‘De Smalfimer’ (daar zijn we niet zeker van red.) Kunt u het nog volgen?

Tell your own story

Van een geheel andere orde was de opkomst van social media en het videofilmende mobieltje. Iedereen kon ineens zelf zonder veel moeite videofilmpjes schieten, bewerken en wereldwijd delen. De video-blogger (Vlogger) maakte furore. Bij de traditionele videografen sloeg de schrik om het hart: einde video-

filmende systeemcamera’s en camcorders overvleugeld door de bagger vanuit mobieltjes? Dat viel gelukkig erg mee. De videokwaliteit van het mobieltje steeg tot professioneel niveau. En de directe reportage vanuit het veld door de mojo (mobiele journalist) en camjo (eenmans camcorder-journalist) vieren hoogtij. Plus verzending via Internet Protocol (IP). Bovendien werd een geheel nieuwe jonge generatie gegrepen door de creatieve expressiemogelijkheden van video. ‘Tell your own story’ voor de eigen volgers. Door de gebruiksvriendelijkheid van AV-apps, montageprogramma’s en intelligente apparaten is het produceren van goede video-inhoud (content) binnen ieders bereik gekomen.

Hoog niveau

Dan de sterk verbeterde kwaliteit bij de video-opnamen. Dit zowel bij de elektronica, camerabouw en optiek als de resolutie. Na DV kwamen 2K HD, vervolgens UHD 4K, 6K en nu ook al 8K. De fullframe beeldsensor evenaart de oude 35 mm chemische emulsie. HDR tot 14 stops. Audio staat op hoog hifi niveau met Surround Sound en omvat bij sommige cameramodellen al vier geluidskanalen. De microfoontechniek volgt op de voet. Met de nabewerking, postproduction, kan je vrijwel alles op het gebied van beeld, kleurbewerking en geluid realiseren. Ook al mogelijk in de camera zelf met LUTs en v-logs.

Dan de virtuele realiteit. Virtual, Augmented en Mixed Reality ook in 360 graden met VR-brilletje in 3D. Onderdompelende (immersive video) heeft op dit moment de wel heel realistische stage van Volumetric Video bereikt. Het Holodeck van Startrek, real virtual metahumans en hologrammen komen er aan.

Tot slot!

Na 150 nummers blijft er voor Digital Movie nog altijd enorm veel te doen. Wij testen gestadig door, geven praktische tips voor de opname en montage, en houden de lezers op de hoogte van de recente trends. Alles voor de (hobby-)videograaf die zijn of haar eigen verhaal op creatieve wijze wil vertellen.