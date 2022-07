Tv-winkel PlatteTV heet vanaf nu HelloTV

Middels een persbericht laat de tv-winkel weten voor een nieuwe naam gekozen te hebben, maar afgezien van de naam en merkidentiteit verandert er voor de consument niets. Vanuit de overtuiging dat er voor iedere Nederlander maar één tv de beste is, zet de retailer in op de dialoog met klanten om persoonlijk advies te kunnen geven. Expertise, persoonlijk advies en de beste service staan dan ook nog steeds hoog in het vaandel.

Met de naam HelloTV wil de tv-winkel de groeiambitie onderstrepen. Binnen 3 jaar wil HelloTV de autoriteit zijn in Nederland op het gebied van tv’s en gaat daarmee de strijd aan met retailreuzen als Bol.com, Coolblue en Mediamarkt. HelloTV heeft momenteel een uitgebreide webwinkel waar je met alle vragen terecht kunt, maar ook de 11 winkels blijven aanwezig zodat je jouw toekomstige tv live kunt bekijken en advies van de experts kunt inwinnen. Binnenkort opent ook de 12e winkel van HelloTV, in Duiven. Erik-Jan Koense, Director Marketing & E-Commerce van HelloTV, laat weten;

Wij zijn de enige echte tv-specialist in Nederland en geloven in de human factor. Vanzelfsprekend in onze winkels, maar juist ook online via de chat. Het liefst verkopen we geen enkele tv zonder advies van een van onze specialisten. Om garant te kunnen staan voor advies over de beste tv-beleving, is het snappen van de wensen en de situatie van de klant onmisbaar. Het aangaan van de dialoog heeft altijd in ons DNA gezeten. Met de introductie van de naam HelloTV willen we dit nog sterker benadrukken. We nodigen heel Nederland graag uit om bij ons de mogelijkheden te komen ontdekken.