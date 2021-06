Sony X85J-serie lcd led tv’s nu te koop in de Benelux

Ambient Optimization optimaliseert de beeld- en geluidskwaliteit op basis van de omgeving van de kijker. Zo past Ambient Optimization de helderheid van het beeld automatisch aan op basis van de verlichting. Om een perfecte weergave te garanderen wordt de helderheid geboost in fel verlichte kamers en verlaagd in donkere ruimtes. De technologie detecteert daarnaast objecten zoals gordijnen en meubels die het geluid kunnen absorberen of weerkaatsen, en stemt de akoestiek optimaal af. De audioweergave wordt verzorgd door X-Balanced speakers.

De X85J is uitgerust met het Google TV besturingssysteem. Dit platform biedt streaming van tv-programma’s, series en films via Google Play, Netflix, YouTube, NLZiet, Videoland, Pathé Thuis en andere bronnen. Tevens is er de mogelijkheid om persoonlijke content zoals video’s of foto’s te bekijken en via Voice Search op de afstandsbediening op internet te zoeken via de TV. Daarnaast is er toegang tot een collectie games en apps via de Google Play Store. De X85J is compatibel met Apple AirPlay 2, HomeKit, Amazon Alexa-apparaten en slimme luidsprekers.