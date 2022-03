De Smart Monitor M8-serie is onderdeel van de Smart Monitor-serie van Samsung. Die serie verscheen voor het eerst in november 2020. Samsung wil met deze monitoren een alles-in-één oplossing bieden. Zo is dit model zeer geschikt als monitor voor je thuiskantoor, maar kan je ook net zo goed je favoriete serie of film bekijken op het display.

De Smart Monitor M8 is verkrijgbaar als 32-inch display en beschikt over een UHD-resolutie. Het ontwerp is verder aangepakt waardoor de M8 driekwart slanker is dan de vorige modellen met een dun ontwerp van 11,4 millimeter. De monitor past automatisch de helderheid en kleurtemperatuur aan de omgeving aan en is in hoogte verstelbaar en tevens te kantelen. De nieuwe monitor is verkrijgbaar in vier verschillende kleuren volgens het thema Shades of Nature. Denk aan kleuren die een helderblauwe lucht, een groen bos of de gloed van een zonsondergang simuleren.

Een slimme monitor

Uiteraard is de Smart Monitor M8 ook echt ‘smart’. Dit model beschikt over een geïntegreerde SmartThings Hub voor verbinding met verschillende SmartThings-apparaten zonder dat je de pc hoeft op te starten. Je hebt overigens een aparte dongle nodig om ook verbinding te maken met Zigbee-apparaten. Z-Wave wordt niet ondersteund. Bixby en Amazon Alexa is beschikbaar voor spraakopdrachten en dankzij de microfoon krijg je gespreksinformatie op het scherm te zien, zelfs als deze uitstaat. Ook is er een Workspace-gebruikersinterface en maak je gebruik van Samsung DeX, Apple AirPlay 2 en Microsoft 365 cloudservice. Het scherm spiegelen vanaf je smartphone is ook mogelijk op de M8.

SlimFit Cam

De Smart Monitor M8 is uitgerust met een magnetische en verwijderbare camera met de naam SlimFit Cam. Deze kun je indien gewenst gemakkelijk draadloos bevestigen en verwijderen aan je monitor. De SlimFit Cam ondersteunt gezichtsherkenning en automatische zoomfuncties.

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Smart Monitor M8 is in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van 799 euro. Kies uit de kleuren wit, blauw, roze en groen.