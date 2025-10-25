Review: LG OLED65C54LA (C5 oled-tv)

LG OLED65C54LA - Beeldverwerking

De C5 is uitgerust met de Alpha 9 gen 8-processor die veel van de goede eigenschappen deelt met de Alpha 11 van de G5. Zo heeft hij mooie upscaling en goede ruisonderdrukking. Je kan beelden een tikje extra detail geven met ‘Super resolution’ en ook in dvd-beelden, waar de processor echt veel upscaling moet doen, bleef het resultaat goed. Bij het deinterlacen van 1080i-beeld toonde het testpatroon wat problemen waardoor bijna horizontale lijnen kartelranden kregen, maar in live tv content bleek dat erg zeldzaam. Activeer ‘Vloeiende gradatie’ als je duidelijke kleurstroken ziet in zachte gradiënten. Beperk je wel tot de laagste of maximaal de medium setting. Op de G5 was die functie wat te agressief, maar dat bleek hier niet meer het geval. De processor gomt de meeste kleurstroken goed weg, sommige moeilijke gevallen blijven zichtbaar.

De bewegingsscherpte is erg goed, een eigenschap die alle OLED-panelen delen. Er zijn geen dubbele of vage randen als een voorwerp snel over het scherm zoeft. Wie zijn 24fps films graag zonder zichtbare judder heeft, moet TruMotion activeren, de ‘Natuurlijk’ stand lijkt een goede keuze, ‘Cinematografische Beweging’ geeft enkel subtiele hulp. Voor sport kan je ‘Vloeiend’ gebruiken, maar in films was het resultaat dan minder goed, er zijn zichtbare beeldfouten en niet alle stotter wordt verwijderd.