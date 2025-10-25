Review: LG OLED65C54LA (C5 oled-tv)

De LG C-reeks is al lange tijd de trendsetter voor wat een premium OLED-tv moet bieden. De OLED65C54LA heeft dan ook heel wat te bieden. Uitgebreide functies voor gamers, uitstekende beeldkwaliteit, en een goed uitgerust webOS smart tv-systeem. Kunnen er nog zaken beter, of is de C5 werkelijk af?
Design: De C-reeks heeft een mooi ontwerp, met sterke focus op het slanke scherm. De zilveren rand rondom het 6mm dunne scherm zorgt voor een knap accent, en zelfs de rug kreeg wat aandacht met een grijze marmerachtige kleur en ledertextuur. De behuizing voor elektronica en aansluitingen zit diep verscholen achter het scherm, en geeft het toestel een totale diepte van 45mm. De zilverkleurige podiumvoet is ondertussen een klassieker.
Gaming: De tv ondersteunt AMD FreeSync en NVIDIA G-Sync en kan tot 4K144 gaan (enkel de G5 gaat tot 4K165). De input-lag bedraagt 10,8ms in 4K60 en 5,9ms in 2K120, gemeten in de Game-beeldmode. Hij beschikt bovendien over vier HDMI 2.1-poorten zodat zelfs gamers met een soundbar en meerdere high-end-bronnen alles kunnen aansluiten.
Smart tv: De C5 gebruikt webOS 25, voor meer info kijk je in ons artikel over webOS 24. Daar vind je ook hoe je de vervelende reclame uitschakelt die LG nog steeds standaard voorschotelt. De nieuwe AI-functies blijken nog steeds nauwelijks meerwaarde te bieden. Zo werkt Voice ID niet in het Nederlands, is de chatbot naar ons gevoel erg beperkt en blijft het concept van een AI-concierge bijzonder beperkt. Wat is er dan wel verbeterd? De zoekfunctie reikt nu resultaten aan uit verschillende streamingdiensten. Je kan live tv en HDMI-ingangen mee in de lijst van favoriete apps plaatsen. En om het Home-scherm te personaliseren kan je apps en Quick Cards die je niet gebruikt verbergen.
Afstandsbediening: De vernieuwde afstandsbediening is een stap in de juiste richting maar kan nog wel wat verbetering gebruiken. Zo vinden we het jammer dat LG niet voor een oplaadbare batterij koos. De organische vorm werd geruild voor een klassiekere rechthoekige look. De cijfertoetsen zijn geëlimineerd, dat lijkt logisch, ze blijven beschikbaar via een optie-toets. Dat volume- en kanaaltoetsen nu kanteltoetsen zijn is ok, maar dat je de mute-functie enkel kunt activeren door de volumetoets lang naar beneden te drukken, is lastig. Ook het verdwijnen van de ingangen-toets is niet optimaal, je kan de ingangen tonen door de Home-hub toets (links bovenaan) lang in te drukken. De centrale ok-toets vereist flink wat druk, dat mag lichter voor een aangenamere ervaring.
LG OLED65C54LA - Beeldverwerking
De C5 is uitgerust met de Alpha 9 gen 8-processor die veel van de goede eigenschappen deelt met de Alpha 11 van de G5. Zo heeft hij mooie upscaling en goede ruisonderdrukking. Je kan beelden een tikje extra detail geven met ‘Super resolution’ en ook in dvd-beelden, waar de processor echt veel upscaling moet doen, bleef het resultaat goed. Bij het deinterlacen van 1080i-beeld toonde het testpatroon wat problemen waardoor bijna horizontale lijnen kartelranden kregen, maar in live tv content bleek dat erg zeldzaam. Activeer ‘Vloeiende gradatie’ als je duidelijke kleurstroken ziet in zachte gradiënten. Beperk je wel tot de laagste of maximaal de medium setting. Op de G5 was die functie wat te agressief, maar dat bleek hier niet meer het geval. De processor gomt de meeste kleurstroken goed weg, sommige moeilijke gevallen blijven zichtbaar.
De bewegingsscherpte is erg goed, een eigenschap die alle OLED-panelen delen. Er zijn geen dubbele of vage randen als een voorwerp snel over het scherm zoeft. Wie zijn 24fps films graag zonder zichtbare judder heeft, moet TruMotion activeren, de ‘Natuurlijk’ stand lijkt een goede keuze, ‘Cinematografische Beweging’ geeft enkel subtiele hulp. Voor sport kan je ‘Vloeiend’ gebruiken, maar in films was het resultaat dan minder goed, er zijn zichtbare beeldfouten en niet alle stotter wordt verwijderd.
LG OLED65C54LA - Beeldkwaliteit
Het nieuwe superheldere OLED-paneel (Primary RGB Tandem, oftewel OLED evo met Brightness Booster Ultimate) is voorbehouden voor de G5, de C5 gebruikt nog steeds een standaard OLED evo-paneel met Brightness Booster.
Het paneel had zowel in donkere als heldere beelden een erg goede uniformiteit. De kijkhoek is ruim, met reflecties moet je wel voorzichtig omspringen. Ze blijven duidelijk zichtbaar in beeld en kunnen de kijkervaring storen.
Voor een natuurgetrouwe weergave van het beeld schakelen we naar de Filmmaker Mode. Die blijkt bijzonder goed gekalibreerd te zijn. Er is mooi schaduwdetail zichtbaar, de grijsschaal heeft een correcte neutrale tint, en de kleurweergave is uitstekend. Wie iets meer helderheid wenst, kan ‘Peak Brightness’ activeren, al vonden we dat niet expliciet nodig. Kijk je bij meer omgevingslicht dan is de Cinema beeldmode zeker een goed alternatief, het heeft iets meer heldere middentinten.
Wie zijn eigen smaak wil laten primeren kan gebruik maken van de Personal Picture Wizard. De tv toont je dan een aantal varianten van hetzelfde beeld en op basis van wat je kiest stelt hij dan een persoonlijke beeldmode voor. Die kan uiteraard sterk afwijken van een natuurgetrouwe instelling. Je kan dan in de instellingen kijken om na te gaan wat de processor beslist heeft.
LG OLED65C54LA - HDR
Van het OLED evo-paneel moet je misschien geen gloednieuwe records verwachten, maar LG C-reeks heeft altijd mooie cijfers neergezet. Zo ook dit jaar. Op het 10%-venster meten we een piekhelderheid van 1214 nits waaruit blijkt dat LG nog 20% extra uit het paneel heeft weten halen ten opzichte van de C4. Op het volledig wit is de piekhelderheid 195 nits, dat is nagenoeg hetzelfde als op de C4. Ja, we zouden die piekhelderheid op het volledig wit beeld graag hoger zien, zoals dat op de G5 het geval was, omdat de Average Brightness Limiter dan minder moet ingrijpen. Maar met de huidige resultaten blijft de C5 toch duidelijk in de kop van het peloton in zijn categorie.
We testen de beeldprestaties in HDR10 Filmmaker Mode. Die is dit jaar overigens voorzien van een extra instelling voor het gebruik van de lichtsensor. De kalibratie blijkt net als in SDR bijzonder goed. In de donkere tinten is hij net iets te donker, maar toch blijft er voldoende zwartdetail zichtbaar. De ‘House of the Dragon’ testscène op het erg donkere strand is nog nipt in orde. Met Dynamische Tonemapping geactiveerd komt er veel meer schaduwnuance in beeld, maar toch raden we die instelling af. Ze maakt heldere beelden veel te helder, en dat is nefast voor de contrastperceptie. Bovendien doet de C5 het ook zonder dynamische tonemapping erg goed. Hij bewaart veel witdetail, en heeft mooie, intense kleuren.
Review-apparatuur
Voor de lag-meting gebruiken we een PiLagTesterPro en Leo Bodnar Display lag meter. Voor alle andere metingen vertrouwen we op een Jeti Spectraval 1501 Hi-Res spectroradiometer, een Portrait Displays C6 HDR2000 colorimeter, een VideoForge Pro patroongenerator, en de Portrait Displays Calman for Business software. Om eventuele HDR-problemen te analyseren gebruiken we een HDFury VRROOM. Ons projectiescherm is een Projecta Tensioned Elpro Concept met HD Progressive 1.1 doek. Hier vind je meer info over onze meetapparatuur.
LG OLED65C54LA – Geluidskwaliteit
De C5 heeft de audioconfiguratie van de C4 overgenomen, het is een 2.2 40W opstelling. Voor epische soundtracks kan je hier niet terecht ook al ondersteunt hij Dolby Atmos. Zoals bij de meeste televisies wijk je dan beter uit naar een soundbar. Maar dat betekent niet de audiokwaliteit pover is. De klank is warm, en goed gebalanceerd. Volume is ruimschoots beschikbaar, met wat goede bas. Net zoals voor beeld kan je gebruik maken van een Personal Audio Wizard om een persoonlijke preset te creëren. Maar de standaard, film en muziek presets leken ons zo al erg goed. Dat AI niet altijd beter doet, wordt nog maar eens bewezen door de AI Sound Mode die bijzonder klein, benepen en scherp klinkt.
Helaas, geen DTS-ondersteuning meer, dat is mogelijk lastig voor wie een bibliotheek (Ultra HD) Blu-ray schijven heeft. De C5 kan DTS niet alleen niet afspelen maar ook niet meer doorgeven aan externe audio-oplossingen, je moet je speler dan rechtstreeks op bijvoorbeeld je soundbar aansluiten.
LG OLED65C54LA – Conclusie
De LG C5 is misschien geen grote stap vooruit, zoals dat het geval was voor de G5, het is wel een solide bevestiging van zijn rol als premium OLED-tv. De minpunten zijn gelukkig geen showstoppers. Zo kan je de hinderlijke reclame op het Home-scherm wel verbergen, maar we vinden het concept sowieso onwenselijk. Geen HDR10+ en geen DTS, dat is jammer maar voor HDR10 en Dolby Vision zijn de prestaties uitstekend. Het hele AI-gebeuren laten we aan ons voorbij gaan, dat moet duidelijk nog wat volwassen worden. Wel jammer is dat we dynamische tonemapping niet meer echt een meerwaarde kunnen noemen. Toch kunnen we de OLED65C54LA echt aanraden. De beeldkwaliteit is uitstekend, met prima piekhelderheid, goede kalibratie en knappe HDR-beelden. Gamers zullen hem zeker ook aantrekkelijk vinden dankzij vier goed uitgeruste HDMI 2.1-poorten en een lage input-lag. Het entertainment-aanbod van webOS 25 is uitgebreid, en de Home-pagina is te personaliseren. De richtprijs ligt een tikje te hoog, maar met een kleine korting is dit een prima aanrader.
9.0
Beoordeling LG OLED65C54LA
Pluspunten
Uitstekende piekhelderheid voor OLED
Zeer goede kalibratie in SDR en HDR
Mooie beeldverwerking
Prachtige HDR-beelden in HDR10 en Dolby Vision
Viermaal HDMI 2.1 en ruime selectie gamerfeatures
Prima geluid, inclusief Dolby Atmos
WebOS 25, en vijf jaar nieuwe versies
Minpunten
Reclame op het Home-scherm
Geen HDR10+, geen DTS
Te helder beeld bij dynamische tonemapping
Nieuwe AI-features hebben weinig meerwaarde
Beoordeling LG OLED65C54LA
