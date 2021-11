Netflix begint streaming met AV1-codec op compatibele televisies

Sinds februari van vorig jaar streamt Netflix al content met de AV1-codec naar Android-apparaten, en sinds deze week wordt de codec ook gebruikt voor het streamen van films en series naar smart tv’s en game consoles. De AV1-codec is een ‘high-efficiency video codec’ dat ondersteund wordt door grote partijen als Apple, Intel, Microsoft, Google Amazon en Netflix.

Netflix geeft aan dat de AV1-codec voor een betere kijkervaring moet zorgen, met name op het gebied van efficiënte compressie. De eerste resultaten tonen volgens het bedrijf een 2 procent afname in buffering en een 38 procent afname in zichtbare afname in beeldkwaliteit. Alle AV1-streams van Netflix worden gecodeerd in 10-bit, de hoogst beschikbare resolutie en (indien beschikbaar) HFR. HDR is op dit moment nog geen onderdeel van de streams. Netflix geeft aan dat AV1-streams met dezelfde bitrate als MPEG4 of HVEC een duidelijk zichtbare kwaliteitsverbetering bieden.

“Today we are excited to announce that Netflix has started streaming AV1 to TVs. With this advanced encoding format, we are confident that Netflix can deliver an even more amazing experience to our members. We compared AV1 to other codecs over thousands of Netflix titles, and saw significant compression efficiency improvements from AV1”

Op dit moment werkt Netflix aan het encoden van de populairste titels. Dit neemt volgens het bedrijf meer tijd in beslag dan bij andere codecs. Om de Netflix-streams met de AV1-codec te kunnen bekijken moet je wel over een compatibele televisie of game console beschikken. Mocht je die niet hebben dan krijg je de HEVC- of MPEG4-streams te zien. Je kunt hier overigens zelf niet voor kiezen. De Netflix-app bepaalt zelf wat de beste stream is voor jouw apparaat.