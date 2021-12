LG toont twee nieuwe lifestyle-tv’s: Objet TV en StanbyME

Objet TV

De eerste televisie is de ‘Objet TV’. Een vreemde naam, maar dit model van 65-inch moet het midden houden tussen een schilderij en een trendy meubelstuk. De tv beschikt over een OLED EVO-paneel, dus met de kwaliteit zal het ongetwijfeld goed zitten. Uniek is de stoffen cover (Kvadrat-stof) die je met een druk op de knop op en neer kunt laten bewegen. Zo kan je een film kijken met volledig beeld, maar de cover ook een groot deel van het scherm laten bedekken zodat er alleen een klok getoond word. Of laat een groter deel van het scherm vrij om schilderkunst te tonen. De vorm van de Objet TV is ook zeer bijzonder. Het lijkt op een groot canvasdoek en alle kabels zitten erin verwerkt. Je kunt de Objet TV niet alleen ophangen, maar ook gewoon tegen de wand aan zetten. Er is tevens een ingebouwde speaker van 80 Watt om muziek op te luisteren.

De Objet TV wordt tijdens de CES 2022 begin januari officieel gepresenteerd. Prijzen zijn nog niet bekend, maar volgens Engadget moet je er diep voor in de buidel tasten met een vanafprijs van 8.381 dollar. Je kunt kiezen uit drie verschillende stoffen covers in beige, redwood en green.

LG StanbyME

Naast de Object TV komt LG ook met de StanbyME, een draadloze tv op wieltjes met ingebouwde batterij. Het display is 27-inch en is bevestigd aan een lange paal op wieltjes. Je kunt deze televisie dus overal mee naartoe nemen in huis. Het scherm kun je daarnaast draaien in de gewenste hoek. De ingebouwde batterij laat je drie uur kijken zonder opladen. De LG StanbyME wordt tevens officieel gepresenteerd tijdens de CES 2022 begin januari.