LG GX- en CX-serie krijgen Dolby Vision 120Hz firmware-update

De firmware-update wordt vanaf volgende week wereldwijd uitgerold en maakt het mogelijk om Dolby Vision-content in 4K-resolutie én met 120 frames per seconde af te spelen. Dit is met name interessant voor de gamers onder ons, die gebruikmaken van de nieuwste generatie Xbox of PlayStation.

In juni bracht LG dezelfde update al uit voor de C1-serie en G1-serie van dit jaar, maar ook bezitters van een al wat ouder model krijgen de functionaliteit middels een firmware-update. Eind oktober moeten alle compatibele televisies de update ontvangen hebben. Daarnaast zou LG nog kijken naar een update voor oudere modellen, waaronder de C9-serie. Of die binnenkort ook ondersteuning voor Dolby Vision 4K/120 krijgen is nog onduidelijk. LG is de eerste tv-fabrikant die Dolby Vision boven de 4K/60Hz ondersteunt.

