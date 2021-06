Samsung 2021 tv line-up

Waar kun je dan zoal uit kiezen? Nou, uit de 2021 line-up van Samsung bijvoorbeeld. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft begin dit jaar weer een groot aantal nieuwe modellen op de markt gebracht. De high-end modellen maken gebruik van de miniled-techniek. Samsung noemt deze modellen Neo QLED en er zijn zowel 8K- als 4K-varianten verkrijgbaar. Lager in de line-up komen we ‘normale’ QLED-modellen tegen. Deze zijn voorzien van standaard led-achtergrondverlichting, maar nog steeds voorzien van tal van innovatieve functies en features.

Neo QLED is dit jaar te vinden in de topmodellen, waaronder de QN900A-serie met de 8K-resolutie en de QN95A-serie met 4K-resolutie. De QN900A-serie is voorzien van het slanke Infinity One Design met vrijwel randloos scherm. Met de Slim One Connect box werk je de kabels makkelijk en efficiënt weg. Deze slanke box met alle aansluitingen en stroomtoevoer is te vinden op alle modellen vanaf de QN95A-serie. De tv’s komen ook met HDMI 2.1 met 4K120, VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) en eARC (enhanced Audio Return Channel). Natuurlijk is er ook ondersteuning voor HDR10+ Adaptive aanwezig.

Wil je meer weten over alle nieuwigheden van de Samsung 2021 televisies? Bekijk dan de Samsung 2021 tv line-up van FWD. Daarnaast heeft FWD onlangs de Samsung QN95A-serie reeds aan een uitgebreide review onderworpen.