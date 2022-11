Hisense biedt tot 20 procent korting op ULED televisies (ADV)

Hisense 55U7HQ

Hoewel Hisense bij diverse retailers verschillende modellen in de aanbieding heeft lichten we één model specifiek uit. De Hisense 55U7HQ, wat het officiële WK-model van het bedrijf is. Dit is een Quantum Dot (QLED) ULED-televisie. Deze televisie beschikt over de nieuwste innovaties op het gebied van beeld en geluid, en natuurlijk de 4K-resolutie. De Quantum Dot-technologie zorgt bijvoorbeeld voor dynamische en natuurlijke kleuren met een hoge helderheid. Daarnaast is de achtergrondverlichting voorzien van local dimming. Het licht van elke zone kan afzonderlijk worden geregeld, in duizenden helderheidsniveaus. Dit zorgt voor diep zwart en intens wit, zonder overvangen van licht.

Met de Dolby Vision HDR-technologie worden de details van video optimaal aangepast waardoor meer details zichtbaar zijn. Ook HDR10 en HLG worden ondersteund. Hisense gebruikt een technologie voor het inschatten en compenseren van bewegingen (MEMC) om snelle en bewegende beelden duidelijk en vloeiend weer te geven. En niet onbelangrijk; de tv komt met de gepatenteerde Backlight Scanning technologie en Smooth Motion voor haarscherpe voetbalwedstrijden. Voor een optimale audioweergave beschikt de tv over Dolby Atmos-geluid. Op het gebied van smart tv hoef je ook niets te missen, met onder meer toegang tot FIFA+.

De Hisense 55U7HQ kent een adviesprijs van 799 euro, maar kan deze dagen gekocht worden voor minder dan 600 euro. Bij MediaMarkt is dit model zelfs al te vinden voor 555 euro. Je vindt de aanbiedingen van Hisense-televisies bij de grotere winkelketens, waaronder MediaMarkt, Expert en EP.