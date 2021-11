LG brengt in 2022 weer een complete oled tv line-up naar Nederland en België. En als we de geruchten mogen geloven gaan we ook 42-inch oled tv’s zien komend jaar. In de C2-serie zou de Zuid-Koreaanse fabrikant een 42-inch formaat willen uitbrengen.

De modelnamen zijn opgedoken in de database van Korea’s Radio Research Agency (RRA), wat eigenlijk wel aangeeft dat we deze modellen ook daadwerkelijk gaan zien. Het meest opvallende zijn de 42-inch modellen in de C2-serie, maar ook interessant is de toevoeging van een 83-inch oled tv in de G2-serie. Over 97-inch oled televisies wordt vooralsnog niet gesproken. Het grootste formaat blijft voorlopig 83-inch.

De A- en B-serie krijgen ten opzichte van dit jaar ook een aantal nieuwe formaten, met 48-inch als kleinste variant voor de A-serie en 77-inch als grootste variant voor beide series. Over de verdere specificaties is nog niets bekend, maar de kans is groot dat we geen hele grote verbeteringen gaan zien. Naast oled televisies zal LG begin januari ook een nieuwe lcd led tv line-up presenteren, natuurlijk met de QNED-modellen die voorzien zijn van de miniled-techniek.