Apple lanceert tvOS 17 met FaceTime

tvOS 17 en FaceTime

Vanaf dit najaar kunnen Apple TV 4K-gebruikers gebruikmaken van de nieuwe FaceTime-app op Apple TV en rechtstreeks vanaf Apple TV bellen, of oproepen starten op iPhone of iPad en ze overdragen aan Apple TV. FaceTime op Apple TV maakt gebruik van de ondersteuning voor Continuïteitscamera om draadloos verbinding te maken met je iPhone of iPad. Via de camera en microfoon op je device komt alles vervolgens samen op je tv.

Middelpunt zorgt dat iedereen in de kamer perfect in beeld blijft, ook wanneer deelnemers rondlopen. Verder kun je met nieuwe, door gebaren geactiveerde reacties elk gesprek nog leuker maken door effecten op het scherm te genereren, zoals hartjes of vuurwerk. En met de introductie van Split View voor Apple TV kun je in een SharePlay-sessie samen met je dierbaren een film of serie volgen, en tegelijkertijd iedereen zien in het FaceTime-gesprek.

Later dit jaar kun je ook apps als Webex by Cisco en Zoom verwachten op tvOS, zodat je op Apple TV 4K alle bijbehorende functies voor videovergaderingen kunt gebruiken. Continuïteitscamera wordt ook geïntegreerd in Apple Music Sing, een feature die je laat meezingen met je favoriete nummers. Hierdoor kun je jezelf voortaan terugzien op het scherm en grappige filters toevoegen.