Vestlyd is een nieuw audiomerk, ontworpen in Denemarken

‘The best moments in life are the loudest.’ Dat zijn de woorden van Vestlyd, een nieuw, Deens luidsprekermerk dat nu over de hele wereld wordt gelanceerd. De naam is niet toevallig gekozen. ‘Vest’ geeft aan dat de luidsprekers in het westen van Denemarken zijn ontwikkeld en verwijst direct naar het monitorachtige geluid waar de oude JBL-luidsprekers om bekendstonden. Die werden oorspronkelijk ontwikkeld in Los Angeles, aan de Amerikaanse westkust.

Het woord ‘lyd’ – Deens voor geluid – is ook een bewust onderdeel van de naam. De focus op de geluidskwaliteit van deze nieuwe luidsprekers is namelijk enorm, aldus CEO Henrik Reinholdtsen van Nordic Hi-Fi, het moederbedrijf achter Vestlyd: ‘Vestlyd is ontstaan uit bewondering voor de klassieke monitorluidsprekers, waarbij dynamiek, geluidsdruk en het livegevoel belangrijker zijn dan design. Het doel van Vestlyd is om iedereen terug te brengen naar een tijd dat luidsprekers ook echt LUIDsprekers waren. Toen hun functie belangrijker was dan de vorm. Tegenwoordig is dat wel anders – nu zijn design en esthetiek vaak het belangrijkste en speelt de geluidskwaliteit een ondergeschikte rol. En als je ze vergelijkt met een gewone “powerluidspreker” heeft een Vestlyd een veel strakker, muzikaler en gedetailleerder geluid. En ze zijn veel vergevingsgezinder dan echte studiomonitoren. Je krijgt dus eigenlijk het beste van twee werelden, en dus noemt Vestlyd zijn nieuwe luidsprekers “powermonitors”!’

Op het eerste gezicht lijkt een Vestlyd op een uit de kluiten gewassen Marshall-monitor. En de retro-associaties zijn duidelijk, bijvoorbeeld naar Tannoy, Cerwin-Vega, de L100 van JBL en vergelijkbare, klassieke retro-/monitorversterkers. Het opvallende uiterlijk met één grote speaker-unit is gebaseerd op een zogenoemde ‘coaxiale’ luidspreker, waarbij al het geluid uit hetzelfde centrale punt komt. De tweeter is een 1”-compressiedriver die fysiek in de achterkant van het motorsysteem van de woofer is geschroefd. Er is ook veel tijd en energie gestoken in de spreiding en compressie van de tweeter.

Advertentie

Vestlyd is een nieuw merk, ontworpen in Denemarken door Nordic Hi-Fi A/S. Nordic Hi-Fi is oorspronkelijk ontstaan als onderdeel van HiFi Klubben, maar is nu een onafhankelijke onderneming met een eigen ontwikkelingsteam. De producten worden verkocht via HiFi Klubben en geëxporteerd naar vrijwel alle landen van Europa.