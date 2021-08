Under Armour Project Rock Over-Ear Training Headphones aangekondigd

De UA Project Rock Over-Ear Training koptelefoon is uitgerust met JBL Charged Sound. Zo krijg je krachtig geluid met een rijke bas, dat nauwkeurig is afgestemd door Dwayne ‘The Rock’ Johnson zelf. De acteur/professioneel worstelaar heeft een unieke sound ontworpen om je door je dagelijkse trainingen heen te helpen. Adaptieve ruisonderdrukking helpt je om vervelende achtergrondgeluiden weg te filteren, terwijl je met een simpele druk op de knop TalkThru en Ambient Aware kunt activeren. Via TalkThru wordt de muziek zachter gezet en kan je je gesprekspartner gewoon verstaan, terwijl je via Ambient Aware bewust de omgevingsgeluiden binnen kan laten. Ook Google Assistant en Amazon Alexa worden ondersteund.

De nieuwe koptelefoon is uitgerust met een IPX4 rating, dus zweten in de sportschool is geen probleem. De koptelefoon heeft unieke stoftechnologieën en materialen van Under Armour. De oorkussens zijn ademen, licht en sneldrogend, terwijl je de kussens ook uit kunt nemen en met de hand kunt wassen. Opladen moet razendsnel gaan. Vijf minuten laden staat garant voor twee uur muziek luisteren. Volledig opgeladen gaat de Under Armour Project Rock Over-Ear Training Headphones ongeveer 45 uur mee.

UA Project Rock Over-Ear koptelefoon specificaties:

Adaptieve ruisonderdrukking;

JBL Charged-geluid, op rock afgestemd;

Robuuste duurzaamheid;

UA Storm Super Grip en SuperVent stoftechnologieën;

Tot 45 uur afspeeltijd met een snel oplaadbare batterij met USB Type-C;

Bionisch horen met TalkThru en omgevingsbewuste technologieën;

Handsfree spraakopdrachten met de stemassistenten Google Assistant en Amazon Alexa;

JBL App-ondersteuning voor aangepaste EQ-instellingen;

UA Storm Super Grip voor stabiliteit;

Google Faist Pair;

12-maanden MapMyFitness® Premium-lidmaatschap inbegrepen.

Prijs en beschikbaarheid

De Under Armour Project Rock Over-Ear Training Headphones – Engineered by JBL is verkrijgbaar via JBL.nl en UA.com voor 299 euro.