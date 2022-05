‘Sonos staat op het punt om eigen spraakassistent te lanceren’

In de komende weken moet Sonos een eigen spraakassistent lanceren, zo weet website The Verge. Verwacht geen volwaardig alternatief voor Google Assistant of Amazon Alexa, maar een spraakassistent echt voor muziek. De spraakassistent Sonos Voice zou naar verwachting middels een software-update uitrollen naar alle soundbars en speakers van de fabrikant die draaien op de S2 software. Helemaal vreemd is deze nog niet bevestigde aankondiging niet, want al in augustus vorig jaar waren er geruchten dat de fabrikant zou werken aan een eigen stemassistent.

Tijdens lancering kun je muziek bedienen van streamingdiensten als Apple Music, Amazon Music, Pandora, Deezer en Sonos Radio. Je zult nog even geduld moeten hebben voor YouTube Music of Spotify. Dat zal bij lancering nog niet ondersteund worden. De spraakassistent zou geen stemcommando’s opnemen en ergens delen op een server. De stemcommando’s worden echt lokaal verwerkt. Je kunt de spraakassistent oproepen door het commando ‘Hey Sonos’, waarna je commando’s kunt geven voor het afspelen en bedienen van muziek.

Lancering Sonos Voice eerst in VS

De spraakassistent Sonos Voice zou volgens The Verge eerst in de Verenigde Staten lanceren, vermoedelijk op 1 juni. Een internationale release zou vervolgens volgen, maar een exacte datum is nog niet bekend. Overigens komt Sonos ook met een betaalbare soundbar met de vermoedelijke naam Sonos Ray. De nieuwe soundbar zou echt als instapmodel gelanceerd worden voor een prijs van ongeveer 249 dollar en zou al op 7 juni moeten verschijnen.