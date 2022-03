Sonos Roam SL gelanceerd: wifi- en bluetoothspeaker zonder microfoon

Vorig jaar verscheen de Sonos Roam. Een rijk uitgeruste draadloze speaker van Sonos die je zowel via wifi als bluetooth kunt verbinden. In onze review ontving de draadloze speaker de FWD Award Kooptip. Vandaag heeft Sonos een iets minder rijk uitgeruste versie gelanceerd met de naam Sonos Roam SL.

De Sonos Roam krijgt daarmee dezelfde behandeling als de Sonos One, die tevens in een SL-versie verkrijgbaar is. Muzikaal identiek, maar geen microfoon aan boord. Dat betekent dat je geen Google Assistant of Amazon Alexa kunt oproepen op de Sonos Roam SL. Vaak heb je dat ook niet nodig, want als je al een normale versie hebt om een stereopaar te kunnen maken, of een andere Sonos-speaker met microfoon binnen je ecosysteem, dan heb je vaak niet tweemaal een speaker met microfoon nodig. Let wel dat de knop op de behuizing voor de microfoon dus ook mist. Daarnaast ontbreken niet alleen de slimme stemassistenten, maar is ook een functie als Trueplay niet mogelijk. Deze maakte gebruik van de microfoon. Verder zijn beide speakers identiek.

Je kunt verbinding maken met de rest van je Sonos-systeem via wifi of automatisch overschakelen op bluetooth wanneer je de speaker meeneemt buiten de deur. Je kunt de draadloze speaker koppelen met een tweede Roam of SL-versie voor stereogeluid. Het geheel is stofdicht en waterdicht dankzij ip67 en je kunt tot 10 uur ononderbroken muziek afspelen op een enkele lading. Sonos belooft wederom rijk en gedetailleerd geluid met de helderheid, diepte en volheid die je zou verwachten bij een grotere luidspreker.

Prijs en beschikbaarheid

De Sonos Roam SL is vanaf 15 maart verkrijgbaar voor 179 euro en vanaf vandaag al te pre-orderen op Sonos.com. Overigens bedraagt de adviesprijs van de reguliere versie, dus met microfoon aan boord, ook 179 euro.