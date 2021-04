Rotel upgradet geïntegreerde versterkers met MICHI-technologie

Er werd 3 jaar gewerkt aan deze akoestische upgrades voor de MICHI-serie. Deze technieken zijn nu ook gebruikt in het ontwerp van de nieuwe A14MKII, RA-1572MKII en RA-1592MKII.

De A14 is het vlaggenschipmodel van de Rotel 14-serie. De nieuwe A14MKII upgrades zijn gebaseerd op de A14 en bestaan uit een nieuwe digitaal-analoogomzetter (DAC) van Texas Instruments die ondersteuning biedt voor 32-bits/384kHz audio, evenals 25 componentaanpassingen in de DAC-uitgangsfilters. Ook zijn er componentaanpassingen gedaan aan de stroomtoevoer. Hierbij is gebruikgemaakt van de designstrategieën van Rotel Tribute-modellen. Extra aanpassingen aan de signaalpadcircuits moeten zorgen voor een rijker en voller geluid en een realistischere muziekreproductie. De A14MKII ondersteunt alle populaire bronnen, zoals aptX en AAC Bluetooth voor draadloos streamen, PC-USB tot 32- bits/384kHz, MQA-decodering en verwerking, analoog, digitaal en een Moving Magnet Phono Stage. De A14MKII is ook gecertificeerd als Roon Tested.

De RA-1572MKII is gebaseerd op de RA-1572 geïntegreerde versterker van Rotel en voorzien van belangrijke upgrades op het gebied van circuits en componenten, zoals een 32-bits/384kHz DAC van Texas Instruments die PC-USB 32-bits/384kHz PCM en MQA-decodering en verwerking ondersteunt. Dankzij meer dan 33 aanpassingen aan componenten in de akoestische condensatoren, filtercondensatoren en de stroomtoevoer, wordt audio verwerkt met een breder, dieper klankveld en een verbeterde nauwkeurigheid en positionering. De Moving Magnet Phono Stage, XLR Balanced, Coax, Optical, RCA, iPod USB aan de voorkant en aptX en AAC Bluetooth- aansluitingen voor draadloze streaming bieden ondersteuning voor alle populaire bronnen. De PC-USB-aansluiting van de RA- 1572MKII is gecertificeerd als Roon Tested.

Net als het vlaggenschipmodel uit de Rotel 15-serie, levert ook de RA-1592MKII 200 Watt AB-klasse uitgangsvermogen in 8 ohm en een betere audiokwaliteit dankzij de upgrades aan alle belangrijke circuits. De 32-bits/384kHz DAC-circuits van Texas Instruments zijn voorzien van 12 nieuwe koppelcondensatoren met een verbeterde frequentierespons en nog hogere componenttoleranties. De geüpgradede condensatoren zijn ook gebruikt in belangrijke signaalpaden. Het totale aantal aangepaste componenten komt dus op 28 met extra aanpassingen aan de stroomtoevoercircuits. De RA-1592MKII is voorzien van broningangen, zoals hoogwaardige draadloze streaming via Bluetooth met aptX en AAC, MQA-decodering en verwerking via PC-USB, PCM PC-USB audio tot 32-bits/384kHz, Moving Magnet Phono Stage, Analoog, Digitaal, XLR Balanced en USB op het voorpaneel voor iOS-apparaten. De RA-1592MKII is Roon Tested.

Alle modellen zijn voorzien van Ethernet en RS232-aansluitingen voor integratie met bedieningssystemen, IR-afstandsbediening, statusweergave op het voorpaneel, intelligente stroombeheersing, Audio-Direct Tone Bypass-modus en een dubbele A-B 5-weg aansluitpunten voor de speaker. De MKII-modellen zijn verkrijgbaar in het zilver en zwart.

De A14MKII, RA-1572MKII en RA-1592MKII kunnen vanaf nu worden besteld bij erkende Rotel-dealers en zullen naar verwachting begin mei 2021 worden geleverd in de Verenigde Staten en Canada, en kort daarna aan de rest van de wereld. De aanbevolen verkoopprijs bedraagt 1399 euro voor de A14MKII, 1899 euro voor de RA-1572MKII en 2699 euro voor de RA-1592MKII.