Nadat WiiM met zeer betaalbare streamers en versterkers voor heel wat ophef zorgde, is het merk nu ook klaar om de wereld van tv-audio op zín kop te zetten. Dat doet het met de WiiM Bar, een 3.0.2-soundbar die je kunt uitbreiden met draadloze speakers en een subwoofer.
Sinds WiiM de audiowereld bestormde met een eenvoudige 99-euro streamer, is er al heel wat water onder de brug gepasseerd. Door degelijke apparaten en een goede app te bieden, is het merk op korte tijd incontournable geworden in het budgetsegment. Met producten als de WiiM Ultra en WiiM Amp, maar ook de WiiM Sound-speaker, is het zelfs een geduchte uitdager voor Sonos geworden. De WiiM Bar is de logische volgende stap: een middelgrote soundbar die voor een toegankelijke prijs Dolby Atmos-geluid biedt. De soundbar is bedoeld als een op zichzelf staand toestel voor bij je televisie, al behoort verdere uitbreiding zeker tot de mogelijkheden. Door een paar WiiM Sound-speakers en een WiiM Sub Pro toe te voegen, kan de oorspronkelijke 3.0.2-weergave naar 5.1.2 worden gebracht. Het recept van WiiM lijkt wel heel sterk op dat van Sonos, al legt het bedrijf sterker de nadruk op functionaliteit en pakt het platform uit met meer streamingopties. Net als bij multiroomplatforms als Bluesound, HEOS en Sonos, gebruik je dezelfde app om alle WiiM-apparaten te bedienen. Ook de WiiM Bar verschijnt in de WiiM-app, met de optie om het te verbinden met andere WiiM-producten. Wat niet per se toestellen van WiiM zelf hoeven te zijn. Er zijn ook andere merken, waaronder Audio Pro en Pro-Ject, die de software gebruiken. Ook die apparaten verschijnen gewoon in de WiiM-app en zijn koppelbaar met de Bar. Deze soundbar van 499 euro past dus in een heel ruim ecosysteem.
Wat
3.0.2 soundbar
Formaten
Dolby Atmos (en ouder), DTS:X (en ouder)
Streaming
Bluetooth (LE volgt later), Google Cast, Qobuz Connect, Tidal Connect, Spotify Connect, Roon, UPnP, Squeezelite
Ingangen
HDMI-eARC, optisch, aux, USB (opslag voor eigen muziek)
Extra's
multiroom via WiiM-app, optionele draadloze subwoofer en draadloze speakers, kamerkalibratie
Afmetingen
106 × 10,5 × 8 cm
Gewicht
5 kg
Prijs
499 euro
Voorzien van aparte Atmos-speakers
Een originele smoel etaleert het toestel wel, maar helemaal ontsnappen aan de balkvorm die typisch is voor soundbars doet de WiiM Bar niet. Door de afgeronde uiteindes en de ronde display die voor een flinke uitstulping bovenaan zorgt, bezit hij wel een heel eigen karakter. Je merkt amper dat er acht drivers en tweeters in de behuizing zitten, inclusief twee full-range speakers bovenaan. Dit tweetal is broodnodig om Dolby Atmos-effecten hoog in de kamer te plaatsen, wat voor die typische driedimensionale geluidsbubbel zorgt. Vier passieve radiators zorgen dat de WiiM Bar iets diepere bassen zou moeten leveren. Al is de glossy zwarte afwerking niet de beste keuze die WiiM kon maken. Stof toont zich gauw en tijdens het spelen van kleurrijke games in een gedimde woonkamer reflecteert het wel wat op een tv met een voet. De WiiM Bar iets verder voor het tv-scherm plaatsen, lost dat laatste probleem gelukkig meestal op. Gelukkig heeft WiiM hier rekening mee gehouden. Enkel de allereerste WiiM Bars krijgen de glanzende afwerking, daarna worden ze uitgevoerd met een matzwarte finish. Er komt ook een volledig witte versie aan, een zeldzamere keuze in soundbarland.
Het is geen al te breed toestel, 106 cm. Daarmee past het visueel goed bij 55-inch tv’s, maar ook bij grotere schermpanelen oogt het zeker niet slecht. Zeker als je rekening houdt met het prijskaartje; niet alles in dit prijssegment is even mooi afgewerkt. Door de hoogte van 8 cm (zou de plaatsing bij veel maar mogelijk niet alle nieuwe tv’s met kleine voet moeten lukken. Bij de 65-inch Sony Bravia 9 II die tijdelijk in de woonkamer stond, lukte het in elk geval probleemloos.
VU-meter als aandachtstrekker
Als blikvanger kan het ronde 2,1-inch schermpje echt wel tellen, afhankelijk van wat je hierop laat verschijnen. Via de WiiM-app kun je dat zelf bepalen. Voor de stand-by-modus heb je de keuze uit een hele reeks klokdesigns, zowel analoge als digitale. Er zijn ook een aantal ‘live’ opties, waarbij de achtergrond geanimeerd is. Een tikje afleidend, maar je kunt ook een persoonlijke foto kiezen om het helemaal persoonlijk te maken. Sta je dicht bij de soundbar, dan kun je door op de display te vegen geluidspresets en instellingen aanpassen. Daarnaast zijn er ook touchknoppen om media te bedienen verwerkt aan de bovenkant. Heel typisch aan de WiiM-software is dat je altijd veel keuzes opgediend krijgt. Dat merk je heel goed als het gaat om het scherm wanneer de soundbar in gebruik is. Je kunt dan per ingang iets anders tonen, met als voornaamste optie twee VU-meters. Jawel, de VU-meter die veel hifi-fans kan bekoren is er nu eindelijk ook op een soundbar. Al is het een digitale versie, het zal vast sommige mensen meteen verleiden. En waarom niet, het is een leuke manier om zo’n soundbar net iets meer cachet te geven. De VU-meter met de warmgele achtergrond is wel een betere keuze dan de spierwitte, zeker als je ’s avonds tv kijkt.
Vlotte installatie
Het installeren van de WiiM Bar verloopt via een gestroomlijnd stappenplan in de app. Echt moeilijk is het niet, het draait vooral rond een verbinding leggen met het wifinetwerk. Dat je meteen daarna een update moet installeren, is onvermijdelijk. Het WiiM-platform ontvangt regelmatig software-updates, weten we van andere WiiM-producten in huis. Wat een goede zaak is; het toont dat er serieus wordt omgesprongen met software-ondersteuning. Dat is niet iets dat je van alle soundbarfabrikanten kunt zeggen. Net na de installatie moet je wellicht de meegeleverde remote koppelen aan de WiiM Bar. De WiiM Voice Remote 2 is immers een Bluetooth-exemplaar dat je echt moet verbinden. Initieel iets meer werk dus, maar het voordeel is dat het altijd werkt. Ook als je hem niet recht op de soundbar mikt. Een mooi ding trouwens, duidelijk geïnspireerd op de metalen afstandsbediening van de Apple TV. Het Voice-gedeelte in de naam verwijst naar de integratie met Alexa, maar helaas ondersteunt dit nog niet het gesproken Nederlands.
Veel meer streaming dan gewoonlijk
In de app springt meteen het enorme aanbod streamingopties en -diensten in het oog. Onder Browse (het tweede icoontje onderaan het smartphonescherm) vind je een rij met alle ingangen, met daaronder (eventueel) je eigen muziekbibliotheek en dan een lange lijst muziekdiensten en internetradio. Usual suspects zoals Qobuz en Tidal zijn present, YouTube Music is er eentje die je niet vaak tegenkomt en ook Radio Paradise is een leuke toevoeging. Tikken op een paar opties, zoals Spotify en Roon, brengt je meteen naar de desbetreffende app zodat je van daaruit muziek kunt streamen.
Je kunt gelukkig wel de ongebruikte diensten verbergen, zodat je een beter overzicht krijgt. Ook heel sterk is het luik muziekbestanden afspelen. De WiiM Bar indexeerde supersnel de 39.000 tracks op de Synology-server, meer dan een minuut of twee duurde het niet. Daarna presenteerde hij in Advanced Mode de hele collectie op een knappe manier, inclusief albumhoezen op de patrijspoort-display. Los van de opties in de WiiM-app, ondersteunt de soundbar een hele reeks streamingmethodes van derden. Google Cast laat het casten vanuit veel streamingapps toe, en rechtstreekse bediening van de soundbar kan vanuit de apps van Qobuz, Spotify en Tidal. Wat bij die laatste niet lukte, was het streamen van muziek in Dolby Atmos-formaat via de Connect-functie. Als je dat wil, ga je moeten werken via de Tidal-app op je tv (wat overigens ook werkt met Apple Music). Roon Ready is de soundbar al, terwijl DLNA toelaat om het toestel te bedienen vanuit apps als Audirvãna, BubbleUPnP en JPLAY. Je kunt de WiiM Bar zelfs gebruiken met Squeezelite, kom daar maar eens om op een soundbar! Mogelijkheden genoeg, lijkt me, al is het ontbreken van AirPlay wel verrassend.
Zelf tunen kan
De WiiM-app was oorspronkelijk heel muziekcentrisch opgevat. Voor deze soundbar zijn er gelukkig wel wat zaken toegevoegd die met tv-geluid te maken hebben. De interessantste functies bereik je direct via het scherm dat getoond wordt bij het afspelen. Rechts is er een Sound Mode-knop die je laat wisselen tussen vier geluidsmodi, waarvan Movie de beste is voor films en games. Positief is ook dat de Voice-dialoogverbeteraar niet te ingrijpend werkt; vaak klinken dat soort functies heel nasaal. Je kunt nog veel meer ingrijpen op de klank door bij de instellingen te tikken op EQ. Niet alleen kun je daar per ingang de weergave tunen via, naar keuze, een grafische of parametrische equalizer, je kunt ook kiezen uit twee dozijn presets (zoals Treble Reducer of Bass Booster) die daarna nog verder aanpasbaar zijn. Het zijn dezelfde rijke mogelijkheden die je hebt bij een WiiM-streamer, mooi dat je die nu ook bij een soundbar hebt. Gegeven die uitgebreidheid is het wel verrassend dat je geen aparte level-controls hebt per kanaal. Zeker voor de hoogtekanalen is dat nuttig, met name als je een hoog plafond hebt.
Afstemmen op de kamer
Een manuele level-modus is er niet; in plaats daarvan schuift WiiM een automatische functie naar voren. Een probleem bij speakers, en nog meer bij soundbars die soms heel lage tonen moeten produceren, is de negatieve impact van de akoestiek. Hierdoor wordt de weergave troebeler en kunnen bijvoorbeeld stemmen onduidelijker worden. Zoals wel meer (meestal duurdere) soundbars komt de WiiM Bar met een kamerkalibratiefunctie die de invloed van de kamer moet neutraliseren. Kamerkalibratie kan ingewikkeld zijn, maar niet met de RoomFit-functie die je in de app vindt. WiiM houdt het eenvoudig door het te herleiden tot een paar stappen die je uitvoert met je smartphone. Het enige wat je moet doen, is een aantal keer op ‘ok’ drukken terwijl je vanuit de sofa de telefoon op oorhoogte houdt. De soundbar speelt ondertussen een aantal maal verrassend stille testtonen om de eigenschappen van de kamer te bepalen. Na een minuut of drie serveert de app een filter die de weergave optimaliseert. In de woonkamer waar de WiiM Bar opgesteld stond, leverde RoomFit een bescheiden verbetering; de resultaten hangen uiteraard sterk af van de kamervorm.
Sterke prestaties voor een middenklasser
Rond dit prijspunt ontmoet je vaak soundbars die krachtig zijn en ook wel veel details presenteren. Wat vaak mist, is een ruimer geluidsbeeld waarin sound effects correct geplaatst zijn. Dat merk je onder andere bij actiescènes met veel beweging. Tijdens de achtervolging met de ruimteschepen in Star Wars: The Mandalorian and Grogu bracht de WiiM Bar geslaagd de kronkelende manoeuvres van de verschillende schepen over. Laserschoten en ontploffingen klonken krachtig; die dynamische pieken verwerkte de soundbar moeiteloos. Ook het spektakel van de eindstrijd, met een wel heel ontspannen Sigourney Weaver aan het stuur van een X-Wing, werd effectief gebracht. Wat betreft het opbouwen van een geluidsbubbel rond het scherm doet de WiiM Bar het goed, wat ook goed te merken viel in de nachtclub in Ready Player One. De galm die te horen was als Staying Alive begint te spelen, gaf overtuigend de indruk dat de dansvloer oneindig groot is. Een mooie test is ook altijd Roma van Alfonso Cuarón, een intieme film met een zeer immersieve Atmos-mix die volledig rond sfeervolle effecten is opgebouwd. Bij de start van de film is er een lang fragment waarbij een meid het huis opruimt en daarna de kinderen van school haalt. De plaatsing van hoogte-effecten was bij de WiiM Bar goed, al evenaarde het nu niet de grote, luchtige presentatie die je bij een top-end soundbar of – nog beter – een AV-receiver met speakers krijgt. Toch kun je hier echt spreken van een zeer goede prestatie als het gaat om het correct plaatsen van de zeer gedetailleerde geluidseffecten, zoals kwetterende vogels, meubels die verschuiven, de deurbel en straatgeluiden die in de lucht hangen. Het mocht nog wat grootser, zeker bij delicate soundtracks, maar dit is eigenlijk wel indrukwekkend – zeker als je rekening houdt met de prijs.
Dromen van een subwoofer
Een ander sterk punt aan deze soundbar is de uitstekende scheiding tussen de drie voorste kanalen, met een discreet middenkanaal om dialogen vers te presenteren. Actie-effecten en de muzieksoundtrack komen vooral via de linkse en rechtse kanalen, met dialogen en centrale effecten via het middelste kanaal. Het zorgt voor een stempresentatie die allesbehalve compact klinkt; een mooi resultaat. Bij de sample van de soundbar ontvingen we niet de extra rearspeakers of een subwoofer. Het is dus moeilijk in te schatten wat de impact van deze extra’s is. Luisterend naar de prestaties van de WiiM Bar lijkt het wel interessant om die subwoofer te overwegen. Hoewel de soundbar special effects en muziek zeker met bassen ondersteunt, zit er niet geweldig veel detail in dat laag. Het lijkt me dat de soundbar hier wat tegen z’n limieten aanloopt, wat overigens niet ongewoon is in het segment. Het stelde nu ook niet teleur; je krijgt wel degelijk een vol klinkende ervaring met een degelijk bioscoopgehalte. De immense chaos tijdens de race in Ready Player One of de actie in de Halo: Campaign Evolved-remake werd geslaagd overgebracht, zeker als je het aandurft om een draai aan de volumeknop te geven. Bij het Xbox-game toonde de WiiM Bar aan dat het geluidseffecten (zoals het gekwetter van de kleine aliens) voldoende accuraat kon plaatsen zodat je erop kon reageren, terwijl de iconische koormuziek van het spel voldoende groots in de achtergrond speelde. Het maakt deze WiiM-soundbar een mooie keuze als snelle upgrade voor een console, al zal de echte spektakeljager vroeg of laat toch echt van de subwoofer beginnen te dromen.
Conclusie
De WiiM Bar is een zeer fraaie inzending in het middensegment. Wat enorm in z’n voordeel spreekt, is de combinatie van een zeer volledige app met veel streamingopties met een volwassen 3.0.2-opbouw. Dat maakt de WiiM Bar meer gericht op muziek dan de meeste soundbars, welke streamingdienst je ook gebruikt. Omdat het op het populaire WiiM-platform is gebouwd, is ook de stap naar een multiroomsysteem snel gezet. Uitbreiden naar 5.1.2 kan ook, al zorgt dat uiteraard voor een prijstoename. De Sub Pro van 479 euro is verhoudingsgewijs een best dure upgrade. Andere WiiM-toestellen zijn echter heel betaalbaar, wat zo’n multiroom-scenario wel aantrekkelijk maakt. Met tv-geluid scoort de WiiM Bar met een ruimtelijke weergave en sterke dialoogprestaties. Een overtuigend actiegevoel overdragen bij films en games lukt dus vlot. De ondersteuning voor DTS:X en oudere DTS-codecs is een mooie bonus, toch voor lui die niet enkel naar streamingdiensten kijken en wel eens een Blu-ray bovenhalen.
9.0
Beoordeling WiiM Bar BAR001
Pluspunten
Veel tuningopties en presets
Uniek design zet VU-meter in het middenpunt
Top prijs/prestatie-verhouding
Knappe remote
Detailrijke weergave
Kamerkalibratie
DTS:X-ondersteuning
Minpunten
Voice-bediening niet zo relevant
Upgraden naar 5.1.2 draagt een prijs
Soms afleidende reflecties behuizing
Beoordeling WiiM Bar BAR001
De WiiM Bar is een zeer fraaie inzending in het middensegment. Wat enorm in z’n voordeel spreekt, is de combinatie van een zeer volledige app met veel streamingopties met een volwassen 3.0.2-opbouw. Dat maakt de WiiM Bar meer gericht op muziek dan de meeste soundbars, welke streamingdienst je ook gebruikt. Omdat het op het populaire WiiM-platform is gebouwd, is ook de stap naar een multiroomsysteem snel gezet. Uitbreiden naar 5.1.2 kan ook, al zorgt dat uiteraard voor een prijstoename. De Sub Pro van 479 euro is verhoudingsgewijs een best dure upgrade. Andere WiiM-toestellen zijn echter heel betaalbaar, wat zo’n multiroom-scenario wel aantrekkelijk maakt. Met tv-geluid scoort de WiiM Bar met een ruimtelijke weergave en sterke dialoogprestaties. Een overtuigend actiegevoel overdragen bij films en games lukt dus vlot. De ondersteuning voor DTS:X en oudere DTS-codecs is een mooie bonus, toch voor lui die niet enkel naar streamingdiensten kijken en wel eens een Blu-ray bovenhalen.
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