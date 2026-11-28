Voorzien van aparte Atmos-speakers

Een originele smoel etaleert het toestel wel, maar helemaal ontsnappen aan de balkvorm die typisch is voor soundbars doet de WiiM Bar niet. Door de afgeronde uiteindes en de ronde display die voor een flinke uitstulping bovenaan zorgt, bezit hij wel een heel eigen karakter. Je merkt amper dat er acht drivers en tweeters in de behuizing zitten, inclusief twee full-range speakers bovenaan. Dit tweetal is broodnodig om Dolby Atmos-effecten hoog in de kamer te plaatsen, wat voor die typische driedimensionale geluidsbubbel zorgt. Vier passieve radiators zorgen dat de WiiM Bar iets diepere bassen zou moeten leveren. Al is de glossy zwarte afwerking niet de beste keuze die WiiM kon maken. Stof toont zich gauw en tijdens het spelen van kleurrijke games in een gedimde woonkamer reflecteert het wel wat op een tv met een voet. De WiiM Bar iets verder voor het tv-scherm plaatsen, lost dat laatste probleem gelukkig meestal op. Gelukkig heeft WiiM hier rekening mee gehouden. Enkel de allereerste WiiM Bars krijgen de glanzende afwerking, daarna worden ze uitgevoerd met een matzwarte finish. Er komt ook een volledig witte versie aan, een zeldzamere keuze in soundbarland.

Het is geen al te breed toestel, 106 cm. Daarmee past het visueel goed bij 55-inch tv’s, maar ook bij grotere schermpanelen oogt het zeker niet slecht. Zeker als je rekening houdt met het prijskaartje; niet alles in dit prijssegment is even mooi afgewerkt. Door de hoogte van 8 cm (zou de plaatsing bij veel maar mogelijk niet alle nieuwe tv’s met kleine voet moeten lukken. Bij de 65-inch Sony Bravia 9 II die tijdelijk in de woonkamer stond, lukte het in elk geval probleemloos.