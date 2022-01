De test

In het dagelijks gebruik luister ik naar een NAD en een QUAD versterker, elk met een totaal ander karakter en andere positieve eigenschappen. Nadat ik diverse muzieknummers geluisterd heb, kan ik tot de conclusie komen dat de COBALT een mooie mix is van allebei. Hij heeft het detail van NAD en de rust van QUAD. Kortom, een échte high-end versterker.

Hieronder een indruk van enkele muzieknummers die ik heb beluisterd:

John Denver & Placido Domingo – Perhaps love

Dit nummer vliegt nergens uit de bocht. Wat opvalt als ik dit nummer beluister met deze versterker: rust! Hoewel geen enkel detail gemist hoeft te worden, is de instrumentale begeleiding netjes op de achtergrond aanwezig en worden de stemmen lekker luchtig weergegeven. Die luchtige weergave zorgt voor een prettige luistersfeer, waarbij er ruimte is om emoties te ervaren tijdens het luisteren.

Krezip – Everybody’s gotta learn sometime

Alweer een bewijs dat geen enkel detail gemist hoeft te worden. Ik hoor de gitarist continu met zijn vingers over de snaren schuiven. Verder klopt alles in het nummer. Er zit tamelijk wat laagweergave in, maar dit klinkt totaal niet ‘dreunerig’ en geeft het nummer de body die het moet hebben. De aanwezigheid van deze ‘body’ maakt het plaatje gewoon compleet, waardoor je je al snel overlevert aan de set en niets aan de verbeelding meer over hoeft te laten.

Bert van den Brink – God only knows

Dit nummer gebruik ik heel vaak bij demo’s, maar nog nooit zijn mij zoveel details opgevallen. Waarschijnlijk omdat de kans op chaos bij deze versterker minimaal is. Je hoort alle facetten van de vleugel perfect: van aanslag tot de klankkast van de vleugel, van hoog tot laag.

Wat een belevenis!

Maceo Parker – Children’s world

De dynamiek van de saxofoon in dit nummer is gewoon precies zoals het hoort. De overige instrumenten hoor je ook precies in de juiste verhouding en wederom komen alle details goed over. Het bewijs dat deze versterker muzikaal genoeg kan klinken en een mooi gebalanceerde soundstage neerzet.

Elina Garanca – Mon coeur s’ouvre a ta voix (Saint Saëns: Samson et Dalila)

Voor de afwisseling nog een keer een stem. Dit klinkt echt prachtig. De instrumentale begeleiding komt heel verrassend naar voren en de geweldige stem van Elina Garanca bloeit heel mooi op in dit muziekstuk. Dit klinkt ontzettend puur op deze set.

Emiliana Torrini – Lifesaver

Dit nummer is zo apart omdat er diverse geluidseffecten op de achtergrond optreden. Deze horen we hier heel goed. En daarnaast wordt de stem levensecht weergegeven en komt perfect op de voorgrond. Instrumenten zijn bescheiden aanwezig en zorgen voor een nette ondersteuning. Alles is mooi in evenwicht.

Agnes Obel – Riverside

De piano klinkt heel natuurlijk en de stem komt kaarsrecht op je af. Dit nummer klinkt heel clean en direct en tegelijkertijd zit er een mooi ruimtelijk effect in. Deze versterker doet dit precies goed. Heerlijk om naar te luisteren!

Opiuo ft. D-Sens – La fong

Gezien de tamelijk hoge dempingsfactor van de versterker leek het mij een goed idee om dit nummer erop los te laten. En jawel hoor… het laag wordt perfect strak weergegeven! En dat komt allemaal uit zo’n klein kastje. Ongelooflijk.