Review: Sonus faber Olympica Nova II luidsprekers

Ex3ma

Voordat ik verder met deze nieuweling wil gaan, is het goed te weten dat de alsmaar neutralere ontwerprichting met volledig behoud van de emotie en passie in de muziek, vooral tijdens het 30-jarig jubileum in 2014 sterker dan ooit naar voren kwam. Het moment suprême van deze festiviteit werd namelijk bekroond en gevierd door de introductie van de zeer gelimiteerde (slechts 30 paar vervaardigd) en extreem kostbare Ex3ma monitorluidsprekers (a 60.000,- per paar!). Deze eveneens extreme prijs had behalve de bijzondere exclusiviteit en het kleine vervaardigde aantal, ook te maken met het volledige maatwerk wat deze luidsprekers omgaf. Want niet alleen de behuizing bestond als basis uit een monocoque van koolstofvezel, maar ook de luidsprekerunits waren volledig compromisloos en exclusief voor deze modellen ontworpen. Samen met de rest van dit razend intelligente concept zoals het unieke qua demping instelbare passieve membraan aan de achterzijde, was ook de klankmatige afstemming totaal anders dan alles waar het merk zich daarvoor mee had geprofileerd. Verdwenen was namelijk het mooie vloeiende, maar ook soms wat trage en minder gedefinieerde laag. Eveneens volledig naar de achtergrond was de excessieve warmte en lichte versluiering in combinatie met een weliswaar prettig voornaam, maar eigenlijk ook wat al te afgerond hogetonen bereik. Nee, bij de Ex3ma kon ik in de eigen fabrieks- of beter gezegd atelierluisterruimte, tijdens een onvergetelijke privé sessie kennismaken met het Sonus faber geluid van de toekomst. Inmiddels zijn we zes jaar verder en blijken de ontwerpers daadwerkelijk woord te hebben gehouden. Nee, zo genadeloos hoogoplossend, messcherp gedefinieerd en perfect neutraal is ook de laatste Sonus faber generatie nog steeds niet en eigenlijk is ook maar goed ook. Want wil je zo’n raspaardje goed kunnen beteugelen, dan is het absoluut zaak om samen met een perfect geoutilleerde luisterruimte, ook heel veel kennis van zaken nodig op het gebied van systeemsynergie te bezitten. Maar het mooie van dit alles is dat de weergave bij iedere nieuwe serie wel steeds nadrukkelijker dit ideaal achterna gaat. Maar dan verpakt in een meer consumentvriendelijk jasje. Ook bij de Olympica Nova II zijn deze stappen heel goed waarneembaar, waardoor het ontwerp weel helemaal eigentijds en accuraat overkomt. Dat daarbij ook nog steeds rekening met de liefhebber van een meer organische sound die van mooie rijke klankkleuren houdt, kan worden gehouden is gewoon heel knap!