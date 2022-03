Review: Sennheiser IE 600 – Gedreven alleskunners

Eén driver is genoeg

Ontwerpers van high-end in-ears zijn grofweg gesteld verdeeld in twee kampen. De ene verkiest te werken met een driver die alle frequenties voor zijn rekening neemt, de andere gelooft dat het beter is om elk oortje uit te rusten met meerdere speakertjes die elk een deel van het geluid verzorgen. Hoeveel speakers? Dat hangt af. Veel designs werken met twee of drie, maar er zijn ook merken die tien of meer durven proppen in de kleine toestellen. Indrukwekkend, gegeven dat zo’n apparaat uiteindelijk nog altijd in je oor moet passen. Waarom die tweedeling? De fabrikanten die inzetten op één driver vinden dit de beste manier om een coherent geluid te produceren, terwijl multidriver-voorstanders stellen dat bepaalde frequentieblokken (zoals bassen) een aparte aanpak vereist. Een driver die alles moet doen zou ook sneller last hebben van vervorming, luidt het. De uitdaging bij het gebruik van meerdere drivers is wel dat ze perfect op elkaar afgestemd moeten zijn, zodat er geen faseproblemen ontstaan. Anders komen sommige frequenties eerder bij je oor aan dan andere, waardoor instrumenten niet natuurlijk klinken. Kortom, aan beide aanpakken zijn voor- en nadelen.

Sennheiser zit in elk geval resoluut in het kamp van ‘één driver is beter’. Ook met de IE 600 wijkt het Duitse bedrijf daar niet van af. In deze oortjes steekt de 7-mm Sennheiser TrueResponse-transducer, een driver die nieuw ontworpen werd om vervorming te minimaliseren. Het wordt geproduceerd in de Ierse fabriek van Sennheiser, waar ook de high-end HD 800-hoofdtelefoons van de lijn rollen.

Bij het IE900-vlaggenschip dat vorig jaar verscheen vulde Sennheiser de toegepaste driver aan met een achterliggende kamer met een vorm die berekend was om de akoestische prestaties te verbeteren, met name op vlak van bassen. Die techniek druppelt nu ook neer naar dit model. Dat berekenen is één ding, een kleine kamer in een sowieso compact toestel exact creëren is moeilijk. Sennheiser heeft dat probleem opgelost door de behuizingen van de IE 600 met een 3D-printer te creëren. Qua materiaal koos het voor iets dat ‘ZR01 amorf zirkonium’ heet, een zeer hard glasachtig materiaal dat drie keer zo hard en buigbestendig is als staal. Wij hadden er nog nooit van gehoord, maar Sennheiser merkt fijntjes op dat ZR01 amorf zirkonium eveneens door de NASA werd gebruikt voor de boorkop op de Mars Rover. De fabrikant gelooft dat het door het gebruik van dit apart materiaal kan garanderen dat de IE 600’S “decennialang” kunnen meegaan. Een verfrissende boodschap in een markt dat gedomineerd wordt door draadloze oortjes die maar even lang meegaan als de onvervangbare batterijen.