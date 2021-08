Review: PS Audio Stellar – Geluidsmatig superieure prestaties

Stellar P3 Power Plant

Zoals bekend is alles rondom de conditionering van de netspanning en het verkrijgen van ‘schone’ stroom een mijnenveld. Er is een enorm aantal variabelen die bepalen of het effect van allerlei vormen van netbehandeling hoorbaar is. Tegen EMI kun je je moeilijk wapenen. Het optreden van RFI wordt vaak erg overdreven. Goed ontworpen apparatuur is in principe immuun voor RFI/EMI. Niet alle filters, netkabels, verdeeldozen, andere kabels, regenerators enzovoorts zijn even goed ontworpen. Vervolgens zijn er nog veel omgevingsfactoren die een rol spelen. Ook moet je je als consument heen vechten door alle misinformatie vanuit fabrikanten, dealers en het internet. In ieder geval is er een soort algemene ‘wetmatigheid’ waar het hele circus onder te vangen is. Als de sinus van het inkomende lichtnet aangetast is, als er RFI/EMI op welke manier dan ook binnenkomt, als voedingskabels of filters zelf een bron van storingen vormen, als het systeem barst van de aardfouten of als er problemen ontstaan als gevolg van ten onrechte geslagen aardpennen of rare configuraties met aparte groepen voor de audio-aparatuur, dan kan het uiteindelijke resultaat zijn dat al die storingen terechtkomen binnen het signaalvoerende deel van de audio-set. Los van dat er zend-

amateurs, exotische radiostations uit verre oorden, de babyfoon van de buren of Schiphol’s Approach Surveillance Radar (ASR) via uw hifi kunnen klinken, manifesteren de genoemde problemen zich altijd in een verhoging van de noisefloor. Allerlei signalen, noise en vervormingen bezetten het gebied waar de zachtste en meest subtiele audiosignalen huizen. Die worden dan overstemd en zijn niet meer waarneembaar. Daardoor klinkt het geluid ook ‘vuiler’ en dus minder schoon. Een op de juiste manier gediagnostiseerde oorzaak van die problemen, gevolgd door het nemen van de juiste maatregelen, waarvan de belangrijkste is het wegnemen van de oorzaak, leidt tot het ‘schoonvegen’ van het gebied rondom de noisefloor. Bedoeld geluid dat zich daar dan bevindt wordt opeens waarneembaar en het systeem gaat ‘schoner’ klinken. Je moet dan ook nog luidsprekers hebben die zo’n resolutie hebben dat ze in dit gebied kunnen ‘kijken’. Anders zijn de verbeteringen niet waarneembaar. Waak ervoor om nooit te roepen dat al die netbehandelingstechnieken er ‘detail’ bijmaken. Ondergetekende zoekt al jaren naar accessoires die in een opname ontbrekende detaillering erbij maken. Nee, er is sprake van psychoacoustische effecten. Omdat de noisefloor daalt, word je je opeens bewust van details en micro dynamische bewegingen die je eerst niet waarnam. Ze waren er dus wel, maar werden gemaskeerd. Ook tonale verschillen kunnen dan ontstaan. Een belangrijke les is dat vanwege het grote aantal variabelen, je er nooit vanuit kunt gaan dat al die accessoires per definitie werken. Meestal werken ze wel, maar de vraag is altijd of ze in jouw specifieke situatie iets doen. Dus, leen ze een weekendje bij de dealer. Terug naar de Stellar P3 en eerdere ervaringen met de DirectStream P15. Het effect in de diverse luisterruimten met diverse sets is dat er sprake is van een ‘schoner’ signaal. Audiofielen spreken vaak over een ‘black background’. Het leidt dan ook tot een betere waarneming van subtiele details. Er werd ook geluisterd op grote actieve studio-monitoren. Die hebben de resolutie van de Hubble telescoop. Sommige opnames presenteren dan een heel nieuwe dimensie aan nuance, detail en microdynamiek. Het resultaat moet ook niet overdreven worden. Het is uiteraard situationeel, maar er is hier nog nooit welk accessoire dan ook geweest dat wereldschokkende verbeteringen veroorzaakt. De verbeteringen zijn subtiel en soms iets groter. Maar altijd dat er een waardevolle toevoeging is aan de weergave. Dus, zo ook met deze Stellar P3.