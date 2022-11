Review: McIntosh MC3500 Mk II – Return of the hippies

Ervaringen

De kennismaking met de MC3500 Mk II vond plaats in de luisterruimte van Fine Sounds Benelux. Daardoor was het niet nodig om grote bestelbussen naar en van de luisterruimte te doen bewegen. Er was veel apparatuur beschikbaar voor de review. Onder andere de Sonus Faber Amati Homage Tradition, uiteraard een tweetal MC3500 Mk II’s, de splinternieuwe C12000 voorversterker, de MCD12000 CD/SACD-speler en de MCD85 CD/SACD-speler. Beide ‘12000’-apparaten zijn bijzonder. Ze hebben zowel een solid state- als een buizenuitgang. De klant kan dus kiezen, maar het is een insiders-geheim dat de beste audiosets vaak bestaan uit een combinatie van buizen en solid state-componenten. Neem bijvoorbeeld een solid state-voorversterker en een buizen-eindversterker. Of een tube-converter en solid state-versterking. Er zijn veel scenario’s denkbaar, maar let op dat er niet teveel ‘tube’ in een set komt. Dat werkt meestal niet goed. De kwaliteit van het laag neemt dan meestal af en het geluid kan iets verliezen van de directe energie die kenmerkend is voor live-geluid. Op het moment dat het hoog ‘fluwelig’ wordt met een zijden glans, dan luister je naar vervorming. De Amati Homage Tradition is een luidspreker waar je vrijwel alles op kunt horen. Een kritische monitor en veel beter dan de meeste vroegere Sonus faber-modellen, waar de focus wat dichter bij de vormgeving en uitvoering lag en waar het vaak knap lastig was om een high end-waardig geluid mee te realiseren. Daarmee is ongetwijfeld het vroegere ‘karakter’ van deze Italiaanse luidsprekers verloren gegaan, maar het is beter om naar het karakter van de stemmen, instrumenten en opname te luisteren dan naar het karakter van een luidspreker.

Om de set wakker te laten worden werd er even gestreamd. Voor uw auteur een tegenvaller want het geluid stond een beetje af van hoe realistisch geluid klinkt. De Sonus faber-luidsprekers laten dat genadeloos horen. Er is niet verder gezocht naar de oorzaak, maar in dit geval lag de oorzaak mogelijkerwijs in de bekabeling en/of de converter. Dus snel overgeschakeld op de MCD85 CD/SACD-speler als bron. De onnatuurlijke warmte, de onbalans en het zompige laag waren direct verdwenen. Daarna met de 12000 voorversterker, en nog iets later werd de MCD12000 ingeschakeld. Beide apparaten vanuit de solid state-uitgang. Dat leerde meteen dat de MC3500 Mk II zeer neutraal klinkt.